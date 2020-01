Napi horoszkóp - 2020. január 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lehet ma több tervvel készülnie. Legyen rugalmas és készüljön a,b,c tervekkel így, nem érheti kellemetlen meglepetés. Ma villámgyorsan változhatnak a dolgok maga körül. Bosszantó lehet, és igencsak megnehezítheti napját, de egy kis előretekintéssel képes orvosolni a fellépő változásokat. Csak ne cselekedjen meggondolatlanul. Mielőtt végleges döntést hoz, számoljon az összes lehetőséggel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma előveszi agresszív énjét. Rendesen meglep másokat azzal, hogy milyen durva és nyers tud lenni. Nem az a gond, hogy őszinte. hanem, hogy szabályosan nyers. A kérdés az, miért goromba másokkal? Bármi is bántja, nem engedheti meg magának, hogy másokon vezesse le a feszültségét. Fékezze magát, különben veszekedésekre kell számítania, illetve csúnyán megbánthat másokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma a legkevésbé sem az érzelmei ura, jóformán teljesen eluralkodnak magán. Ne lepődjön meg azon, ha környezete rosszul viseli az érzelmi kirohanásait. Próbáljon megnyugodni és rugalmasan állni másokhoz. Ne azt nézze, mit nem csinálnak jól vagy hogy miért olyanok magával, amilyenek, hiszen ma egyébként sem lát tisztán. Vigyázzon, hogy ma mit mond, mert meggondolatlan dolgok szaladhatnak ki a száján.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A mai nap fantasztikus nap az Ön számára. A nap folyamán több tervét is megtudja valósítani és még az is lehet, hogy a saját elképzeléseit is túlszárnyalja. A roppant tevékeny és ugyanakkor eredményes nap után menjen szórakozni, de legalábbis eressze ki a gőzt barátaival vagy szeretteivel. Ne felejtse el néha jutalmazni magát, máskülönben hamar a kiégés szélére kerülhet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hozza ki a legtöbbet a napból, mert a friss és teremtő energiáknak köszönhetően ma szinte akármit megvalósíthat, elérhet. Ezért is érez ma késztetést arra, hogy haladjon a dolgokkal és tevékeny legyen. Még akár hosszú távú céljait megvalósulását is előmozdíthatja. Vigyázzon, mert egyik szerette úgy próbálhat döntést hozni, hogy előtte nem kérte ki a maga véleményét, márpedig Önt is érinti a dolog.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha ma döntést kell hoznia, akkor próbáljon meg kívülállóként tekinteni önmagára és a gondjára. Sőt, akár meg is kérdezhet valaki olyat, akiről tudja, hogy megbízható és sajátságos nézőpontja van. Ma egy kissé agresszíven haladhat előre a munkájában, mert szeretne időben végezni egyes projektekkel. Legyen óvatos, hogy közben ne taposson el másokat és arra sem ártana figyelnie, hogy saját magát se hajtsa túl.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma meglehetősen komor és pesszimista lehet. Meg is lepi vele a környezetét, mert maga nem ilyen szokott lenni. Viszont ennek ellenére ma sikerülhet új ismeretséget kötnie, ami rendkívül előnyösnek bizonyulhat. Ma nagyon új és hasznos információhoz juthat azáltal, hogy másokkal beszélget. Rossz hangulata ellenére ma jól halad és sokkal több mindent pipálhat ki a listájáról a vártnál.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma bölcsen tenné, ha megfékezné a nyelvét. Hajlamos lehet arra, hogy meggondolatlanul beszéljen. Talán kifecseghet egy titkot vagy viccnek szán valami olyat, ami másnak egyáltalán nem az. Vigyázzon, mert ma könnyen összeveszhet a környezetével. Ma célszerűbb lenne, ha inkább hallgató, semmint beszélő lenne, abból legalább semmiféle hátrány nem származhat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy tűnhet, hogy az emberek ma elveszítették érzékenységüket. Távolságtartónak tűnnek vagy érzéketlennek. Lehet, hogy nem ez a tökéletes nap arra, hogy lelkizzen. Ne aggódjon, holnapra már javulni fog a helyzet. Közben bizonytalannak érzi magát, mert nem biztos egy bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy mit is kellene tennie. Az viszont biztos, hogy nem ma kellene döntést hoznia,

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma az emberek hallani akarnak magáról. Tudni akarják, mit gondol, mit érez, és mi történik Önnel. Ne féljen beszélnie ezekről, még akkor se, ha kényelmetlenül érzi magát miattuk. Higgye el, sokat javulhat a kapcsolata így másokkal, ha közelebb engedi őket magához. Sőt, még akár kifejezetten is segíthet másoknak! Arról nem is szólva, hogy olyan pozitív megerősítést kaphat tőlük, amire most nagy szüksége lenne. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne lepődjön meg, ha úgy érzi, bármennyire is igyekszik, keményen dolgozik, még sem ér ma célt. Nem következik be a várva várt áttörés. Minél jobban erőlteti a dolgot, annál nagyobb ellenállást is fog tapasztalni. Gondolja át, mit ronthat el, mivel az is lehet, hogy nem a megfelelő eszközökkel kíván célt érni, de az is lehet, hogy egyszerűen nem ma jött el a siker napja. Viszont nem ártana arra is odafigyelnie, hogy ne támasszon irreális elvárásokat. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma kifejezetten az lehet érzése, hogy felhők gyülekeznek a feje fölött. Már sejti, hol és milyen problémák ütik fel a fejüket és kivel fog összeveszni. Ha van rá lehetőség, akkor előzze meg a bajt. Már csak azért is, mert Ön is hajlamos mostanában a meggondolatlanságra és képes lehet agresszívebben fellépni a kelleténél. De azt sem kell hagynia, hogy esetleg mások olyan irányba tereljék, amelybe nem akar menni. Heti horoszkóp





