Napi horoszkóp - 2020. január 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma nagyon lelkes és kreatív lesz. Töltsön több időt szeretteivel és lehetőség szerint olyan tevékenységeket űzzön, amelyek előhozzák játékos énjét. Használja jól szórakoztató személyiségét arra, hogy a munkahelyén is arra ösztönözzön másokat, hogy legyenek bátran játékosak. Ez egy jó nap, amikor tehetségét felkínálhatja a csoportos tevékenységekre és arra, hogy megerősítse a kapcsolatait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érezheti, hogy valaki megpróbál valaki keresztbe tenni Önnek. Fontos, hogy ne kezdjen el alaptanul vádaskodni. Ha valóban az derül ki, hogy az illető dolgozik Ön ellen, akkor tegyen lépéseket ellene. Továbbá nem az Ön felelőssége, hogy mindenkit boldoggá tegyen. Fogadja el, ha nem tud ma mindenki életébe fényt csempészni. Inkább arra törekedjen, hogy a saját életével legyen elégedett.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Manapság azt tapasztalhatja, hogy nyitottabb és őszintébb a környezetével. Könnyebben mutatja és mondja ki az érzéseit. Ma újra meg fogja tapasztalni, hogy nagyon is jól teszi, ha így cselekszik! Ugyanakkor ma valaki megpróbálhatja Önt kísértésbe vinni. Az illető talán szerelmet, vagy anyagi javakat ígér. Nagy lehet a kísértés, hogy olyat tegyen, amit később megbánhat, ezért legyen erős és álljon ellen!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy láthatatlan energiának köszönhetően ma sokkal határozottabb és gyakorlatiasabb lesz. Egyszerűen tudja, mit kell tennie és meg sem kérdőjelezi saját döntését, pedig általában Ön szeret az érzéseire hallgatni. Nyugodtan tegye, amit jónak lát és közben sokat tanulhat önmagával kapcsolatban, de arra is rájöhet, hogy korábban milyen hibákat vétett. Tanulságos lesz számára a mai nap!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma nehéz döntést kell hoznia. Korábban nagyon biztos volt a dolgában, de mostanra elbizonytalanodott és nem tudja, mit is kellene tennie. De ne feledje, hogy Ön az elemzés és a szervezés mestere. Ha valaki megoldhatja a problémákat, akkor az maga. Bízzon a képességeiben, és tegye, amit jónak lát. Sokat számít a gondolkodásmódja is, vagyis próbálja meg a dolgok jó oldalát nézni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sajnos nem ez lesz élete legjobb napja. Már eleve rossz passzban kelhet és utána is úgy tűnhet, hogy folyton csak nehézségekbe ütközik. Ráadásul a környezete is olyan, mintha mindenáron idegesíteni akarná. Tegyen arról, hogy munka után kieressze a gőzt és lazítson, jutalmazza meg magát azért, mert nem jött ki a sodrából nap folyamán, pedig elhiheti, nagy lesz a kísértés.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A mai napja könnyű és laza is lesz, számtalan szórakozási lehetőséggel. Ennek köszönhetően kellemes napot tölthet kollégáival és szeretteivel, de még új, izgalmas élményekben is lehet része, Egyedül az érzelmei kavarhatnak be, mivel hajlamos arra, hogy érzelmi alapon hozzon döntéseket. Néha érdemes lenne meghallhatnia azokat, akik józanságra intik, mert nem akarnak rosszat Önnek.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Támogassa testi és lelki jólétet azzal, hogy kiengedi a gőzt. Ne hagyja, hogy a stressz eluralkodjon magán. Törekedjen arra, hogy ma munka után levezesse a feszültségét. Ha pedig komolyan nyomasztja egy-két dolog, akkor arról érdemes lehet beszélnie valakivel, akiben megbízik. Amint megszabadul a feszültségtől, derűsebben fogja látni a helyzetét és még kellemes kalandok is történhetnek Önnel.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma az a legfontosabb az, hogy praktikus legyen. Próbáljon koncentrálni és vegye elő gyakorlatiasabb énjét. Nem alkalmas arra ez a nap arra, hogy túl sokat álmodozzon, mert akkor szinte semmivel sem fog végezni. Igyekezzen két lábbal állni a földön, akkor nem veszik el a részletekben és még sikert is arathat. Sőt, érdemes lehet ma csapatban dolgoznia, úgy gyorsabb és eredményesebb lehet.

BAK: (december 22 - január 20.)



A jó hír az, hogy ma felettébb kedves, segítőkész és megértő lesz az emberekkel. A rossz az, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni és az, hogy nyugodtan kezel bizonyos helyzeteket. Az öröme ellenállást kelt másokban és megpróbálhatnak azon dolgozni, hogy lehúzzák Önt. De semmi esetre se bocsátkozzon harcba. A legfontosabb az, hogy megőrizze alap hangulatát, és akkor ma igazán csodás nap vár Önre.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma érzelmileg felfokozott állapotban lehet. Nyugtalan, és egyúttal úgy érzi, káosz van magában. Érdemes lenne beszélnie az érzéseiről, hangosan gondolkodnia, mert úgy könnyebben rendet tehetne magában. Ne féljen szembenézni az érzéseivel és azzal, ha valami bántja vagy elégedetlen. Így legalább elkerülheti, hogy másokon vezesse le a feszültségét a túlérzékenysége miatt.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma agresszíven léphet fel maga ellen egy kollégája. Váratlanul és kellemetlenül érinti, de nem kell meghunyászkodnia, ám harcba sem érdemes bocsátkoznia. Őrizze meg nyugalmát és legyen diplomatikus. Továbbá ma ügyeljen arra, hogy senkinek se tegyen olyan ígéretet, amit nem tud megtartani. Tudja jól, hogy a tettek beszédesebbek, így legalább véletlenül sem okoz csalódást.

