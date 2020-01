Napi horoszkóp - 2020. január 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma kifejezetten kedvező nap elé néz. Erős, energikus és optimista lesz. Ha úgyis néz ki, hogy gondjai adódnak, varázslatosan megoldódnak azok. Nem kell semmilyen nehézségtől tartania, kifejezetten elégedett lehet. Mindemellett meghitt percekkel lehet gazdagabb a szerettei révén, akik ma csupa örömöt visznek az életébe. Egyik szerettével különösen egy hullámhosszon lesz, akivel ezáltal elmélyülhet a kapcsolatuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tudomásul kell vennie, hogy egy barátjával megromlott a kapcsolata. Már egy ideje talán nem is beszélnek, és ez elszomorítja Önt. Bizonytalan a jövőjükkel kapcsolatban. Ne aggódjon, mert a napokban rendeződni fog a viszonyuk. Lehet, hogy barátja is csak nehéz helyzetben van, ezért érdemes is lenne kezdeményeznie a beszélgetést. Legyen vele megértő és ne erőszakoljon ki semmit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma különösen optimistának és lelkesnek érezi magát. Sok nagyszerű ötlete lesz a napjával kapcsolatban, de nem lesz könnyű megvalósítania őket, mivel valószínűleg más, fontosabb feladatokat kellene ma ellátnia. Törekedjen arra, hogy napközben elvégezze kötelezettségeit és megvalósítsa az esetleg másoknak beígért programokat, utána az este az Öné és akkor már azt tehet, amit csak szeretne.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A nap folyamán felmerülhetnek a hitéről vagy legalábbis a meggyőződéséről szóló viták. Talán most kicsit maga is hadilábon áll vele, mert nem rég kellemetlenség érte e tekintetben, de semmi esetre se bocsátkozzon olyan vitába, amelynek lényege, hogy bármit is bizonyítson. Ne akarjon senkit se meggyőzni. Viszont ez a mai nap remek lenne ahhoz, hogy kicsit elvonuljon és elgondolkodjon bizonyos dolgokkal kapcsolatban.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egy kissé aggódós napja lesz. Aggódhat egyik-másik rokona helyzete vagy épp egészsége miatt. Közben a magának is vannak olyan problémái, amik aggodalomra adnak okot. Nem könnyű ilyen helyzetben, de próbáljon meg lazítani, mert azzal sem tesz jót senkinek ? főleg nem magának ? hogy stresszel. Sokat segítene magán, ha olyan dolgokat csinálna, amikhez igazán kedve van és lelkileg is feltöltik.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Minden jel szerint, szellemileg és fizikailag is nagyszerűen érzi magát. Szakmai és pénzügyi helyzete is hirtelen pozitív irányba fordulhat. A párkapcsolata is tartogat kellemes meglepetéseket. Tökéletes ez a nap idő a jövőbeli tervek megbeszélésére és kidolgozására, illetve a legkedvesebb ambíciói megvalósítására. Minimális erőfeszítéssel is csodálatos napot varázsolhat magának.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egy kis segítséggel, de sikerül megoldania egy-két problémás ügyét. Fogadja meg a hasznos tanácsokat, amelyek világosabbá és könnyebbé tehetik a jövőjét. Vigyázzon, mert hajlamos lehet túl csökönyösen viselkedni vagy ragaszkodni bizonyos dolgokhoz, amik csak hátráltatnál. Gyakorlati képességei megnövekednek, amik csak fokozzák a sikeres ügyintézést. Emellett ma erőteljes intuitív képességei is segíthetik.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egy furcsa, váratlan hívást vagy üzenetet kaphat egy szerettével kapcsolatban vagy netán a munkahelyi helyzetét illetően Talán nem ismeri a személyt vagy a tartalommal nem lesz kibékülve. Legyen óvatos, nehogy kellemetlenség érje, mert hirtelen meggondolásból cselekszik! Lehetőség szerint ellenőrizze a tényeket, mielőtt bármilyen következtetésre jutna, és mielőtt továbbadná másoknak.





Egyik barátja vagy közeli szerette, pénzügyi vagy párkapcsolati nehézségekbe kerülhetnek, és az Ön tanácsát kérheti. A mai napon kölcsön adnia nem lenne szerencsés, és ha úgy dönt, hogy tanácsot ad, legyen óvatos, nehogy később visszaüssön, pláne akkor, ha maga sem tudja, hogy abban a helyzetben mit tenne. Legyen diplomatikus és egyenes. Ha úgy érzi, nem tud kellőképpen segíteni, inkább mondja meg, abból legalább baj nem lehet!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kezd aggódni az anyagi helyzete miatt. Talán csak elő kellene vennie a költségvetését és alaposan megnéznie, úgy rájönne, mi lehet a probléma és min kellene változtatnia ahhoz, hogy ne érje kellemetlenség. Ne hagyja, hogy ez az aggodalom az egész napjára kihasson, jót tenne Önnek, ha szeretteivel elmennének valahová kikapcsolódni. Segíthetnek magának megfeledkezni a problémáiról, de akár még hasznos tanácsokkal is elláthatják.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma csalódást okozhat vagy magának okozhatnak a szerettei, mivel nem értenek egyet bizonyos kérdéseket illetően és talán fájó megjegyzések is elhangozhatnak. Bármelyik oldalon is álljon, ügyeljen, hogy ne mondjon olyat, amit később megbánhat. Arra törekedjen, hogy kompromisszumot kössenek. Talán ma nincs meg az összhang Önök között, de holnapra ez elmúlik, és ismét közös nevezőn lesznek.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma végre megtalálja a választ a kérdésére vagy a megoldást a gondjára, ami már egy ideje nyomasztotta, úgyhogy érdemes odafigyelnie a környezetére. Pénzkezelési nehézségeivel kapcsolatban egy barátja vagy talán egy családtagja nyújthat segítségét. Rengeteg segítséget és megértést kaphat ma, ami nem csak jobb kedvre deríti, de az útján is elindítja. Sokkal bizakodóbb a helyzetével kapcsolatban.

HALAK: (február 19 - március 20.)



