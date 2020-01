Napi horoszkóp - 2020. január 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.02

KOS: (március 21 - április 20.)



Teljes nyugalomra és békességre számíthat a mai napon. Igazán csendesen alakul az év első napja. Legfeljebb a rokonaival vált pár szót telefonon. Ma jut ideje azokra a ház körüli teendőkre, amiket eddig halogatott. Már-már néha elfogja az unalom, ezért is érzi azt, hogy csinálnia kellene valamit. Lehet, jót tenne Önnek a kedvesével vagy egyik barátjával egy kellemes séta.

Remélhetőleg nem tett olyat, amit meg kellene bánnia! Talán a fejfájást elkerülheti, de az biztos, hogy ma nem sok ereje meg kedve lesz ahhoz, hogy bármiféle aktív tevékenységet űzzön. Szívesen pihen egész nap az ágyban és regenerálódik. Még ha fáradtnak is érzi magát, valójában örül, mert tele van tervekkel, álmokkal az idei évre és alig várja, hogy végre neki álljon a megvalósításuknak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon arra mit és hogyan mondja. Ma egy kissé nyűgösen, fáradtan ébredhet, emiatt ingerlékeny lehet, és olyankor kevéssé figyel oda magára. Ha nem szeretne már az év első napján összeveszni másokkal, akkor figyeljen a beszédére vagy vackolja be magát az ágyába és pihenjen. Használja ki ezt a napot és csináljon olyan dolgokat, amik feltöltik. És ne felejtse el pótolni a vizet!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csodás hangulatban ébredt. Rengeteget vár ettől az évtől és legszívesebben már ma neki állna dolgozni vágyai megvalósításán. Nyugodjon meg, hiszen Ön előtt áll az egész év. Inkább lazítson a mai napon és élvezze a szabadsága hátralevő részét. Jó esély van arra, hogy meglátogassák a rokonai vagy esetleg Ön menjen hozzájuk, így ma sem lesz hiány a kellemes társaságból, ami kifejezetten jó kedvre derítheti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma meglehetősen nehezére esik kikelnie az ágyból. Nem is baj, lustálkodjon addig, ameddig jól esik, pihenjen rá arra, hogy hamarosan vissza kell mennie a dolgoznia. De ne gondoljon erre, mert ettől csak rossz kedve lesz! Inkább miután sikerült kimásznia az ágyból, töltsön minél több időt a szeretteivel. Őrizze meg azt, ami az elmúlt napokban kialakult, hogy sokakkal lett szorosabb a kapcsolata.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár lenne néhány dolog, ami zavarja és tudja, hogy el kellene intézni, de ma kimenőt ad magának. Csak is olyan dolgokat csinál, amik feltöltik és kedvére vannak. Ugyanakkor barátai és ismerősei minden létező kommunikációs eszközön megtalálhatják. Nyugodtan hárítsa közeledésüket, mielőtt az egész napja azzal megy el, hogy telefonál vagy levelezik. Egy napra igazán eltűnhet!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma még vár magára egy találkozó, legalábbis terve van véve egy baráti vagy családi találkozó, holott a legszívesebben otthon lenne egész nap és pihenne. Ha jól bánik az idővel, akkor ezt is megteheti. Csak próbálja meg nem azt éreztetni a környezetével, hogy nagyon máshol szeretne lenni. Legyen türelmes azokkal, akik beszélgetni szeretnének Önnel és a tanácsát szeretnék kérni.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Meglehetősen fáradtan és nyűgösen ébredhet. Emiatt hajlamos lehet arra, hogy csipkelődő legyen, vagy egész nap ki se bújjon az ágyból. Semmi esetre se legyen bántó másokkal, de túl önző sem. Töltse fel energiakészleteit, utána foglalkozzon kicsit a szeretteivel. Rengeteg ideje lesz ma önmagára. Ugyanakkor ma egy izgalmas pletyka is a fülébe juthat, ami legalább egy kis színt visz a napjába.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma igazán szüksége lesz a regenerálódásra. A legjobb volna, ha ma inkább otthon maradna még akkor is, ha több tervei is volt mára. Inkább mondja le a találkozókat és pihenje ki magát alaposan, pláne akkor, ha másnap már dolgoznia kell. Érthető, hogy szívesen szórakozna tovább, de legyen kicsit szigorú magával. Ha pedig nagyon nem bír meglenni egy helyben, akkor a ház körüli teendőket lássa el!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nehezen találja ma a helyét a világban. Csinálna is valamit meg nem is. Nem tudja, mihez kezdjen. Pihenne is, de szívesen foglalkozna a kedvteléseivel, ugyanakkor valami hasznos tevékenységre is vágyik. Akár mindkettőre juthat ideje, csak ne vállalja túl magát. Ha mégis valami nagyobb projektbe vágná a fejszéjét, akkor kérjen segítséget. Lehet az is elég lenne, ha csak kicsit sportolna, az legalább megnyugtatná!





BAK: (december 22 - január 20.)

Nagy lehet a kísértés, de ne hagyja, hogy ma olyanra vegyék rá, amire nem vágyik. Nyugodtan mondjon nemet a találkozókra vagy az olyan programokra, amik most megterhelőek lennének vagy egyáltalán nincs hozzá kedvük. Inkább pihenje ki magát és tegyen arról, hogy testileg, illetve lelkileg is feltöltődjön, főleg, ha sokáig bulizott és holnap esetleg várja a munka.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Filmnézés, olvasás, séta a szabadban. Ma csak olyan dolgokat tegyen, amikre igazán vágyik! Rengeteg jó kívánsággal teli üzenetet kaphat ma, ami meghatja, és jó érzéssel tölti el, hogy sokaknak fontos. Rengeteg izgalmas ötlete támadhat a mai napon a jövőjével kapcsolatban, alig várja, hogy a tettek mezeire lépjen. Ugyanakkor ma őszinte és megható beszélgetést folytathat a kedvesével vagy egy közeli szerettével.





HALAK: (február 19 - március 20.)



