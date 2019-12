Napi horoszkóp - 2020. január 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Semmi kedve ahhoz, hogy buliba menjen. Az még belefér, ha átmennek magához a barátai egy pár órára, de inkább szeretné csendben, nyugalomban tölteni, illetve átvészelni a szilveszter éjt. Ha valóban ez minden vágya, ragaszkodjon hozzá, de figyeljen arra, hogy közben ne bántson meg másokat. Hiszen csak szeretnének magával lenni, ne ítélje el őket ezért. De ha nagyon keres, akkor találni fog olyan megoldást, amivel mindenki elégedett lehet!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Nem tervezi, hogy szétcsapja magát, de szeretne kicsit szórakozni, a párjával vagy éppen a barátaival lenni. Jó hangulatból nem is lesz hiány, fantasztikusan telhet a napja és az éjszakája is. Csak arra figyeljen, hogy ne igyon és egyen mértéktelenül, akkor valóban csodás nap elé néz. Egész nap mosolyog, humoránál van és persze arról is tett, hogy külsejével mindenkit elkápráztasson.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma igazán elemében lesz. A szokottnál is többet pörög és kommunikál. Abszolút sikerül másokat lenyűgöznie. Ön lesz a társaság szíve-lelke. Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba, mert hajlamos lehet többet inni a kelleténél vagy többet bolondozni a kelleténél. Így is kivételes estéje lesz, figyeljen arra, hogy ne tegyen semmi olyat, amit esetleg később megbánhat.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Elképesztően varázslatos lesz ma a jegy szülötteinek kisugárzása, csak úgy vonzzák a tekinteteteket. Amennyiben egyedülállók, nem kérdés, hogy ma több hódolóra is szert tehetnek. A párban élők forró és szenvedélyes, ugyanakkor izgalmas napot és estét tölthetnek együtt. Barátaiknak köszönhetően egy percig sem fognak unatkozni. Egész nap sziporkázni fognak és hihetetlenül szórakoztatóak lesznek ma.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha maga vár vendégeket, akkor ne feledkezzen meg arról, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Önhöz mennek barátai, rokonai, és nem a körítésre vágynak, ezért nem kell rengeteg pénzt költenie meg időt töltenie azzal, hogy minden tökéletes legyen. De akár otthon bulizik, akár elmegy valahová, minden tekintet követni fogja, mert a legjobb formáját hozza. Csak vigyázzon, hogy ne kövessen el túl merész dolgokat!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Vagy a szűk társaság vagy semmi. Így van a mai nappal. Az még belefér, ha napközben találkozik a barátaival, de szeretne hazaérni késő estére, mert Önnek úgy a legjobb a szilveszter, ha ágyban, párnák közt van, akár a kedvesével. Kellemes, de nem túl mozgalmas nappal számolhat. Egy kisebb bosszúság érheti, de ha nem ragad le túlságosan a történteknél, akkor nem fogja beárnyékolni a napját.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Mindent megtesz annak érdekében, hogy ma ne keljen kitennie a lábát otthonról. Néhány rokonát és közeli barátait még szívesen is látni, de inkább Önnél gyülekezzenek. Ne aggódjon, megkapja a békés, meghitt szilvesztert, ha közben odafigyel párja igényeire is, mert ebből lehet egyedül némi feszültség. Ettől függetlenül kellemes este elé néz és többeknek is sikerül mosolyt csalniuk az arcára.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Bár többen is hívták és talán egy-két program még ígéretes is lenne, de nem szívesen hagyja el ma otthonát. Azért legalább egyik-másik hívásnak engedhetne és egy rövid ideig élvezhetné a társaságot, ami üdítő hatással lehetne Önre. Attól még megmaradhat az esti romantikus program a partnerével, vagy, hogy a legnagyobb kényelemben várja meg otthon, amíg beköszönt az újév.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Eldöntötte, hogy ma hatalmasat fog bulizni. Rendben is van, de azért figyeljen oda arra, hogy ne essen túlzásokba. Nem lenne szerencsés, ha másnap arra sem emlékezne, hogy mi történt. Ügyeljen arra, hogy mértéktartó legyen az ivásban. Illetve mindenki tudja, hogy Ön igazi partiarc, senkinek sem kell bizonyítania, úgyhogy ne tegyen meggondolatlan, túlságosan merész lépéseket.





BAK: (december 22 - január 20.)

Csak annyit kér a világtól, hogy ma ne zavarják. Szeretne békésen, nyugodtan, akár egyedül vagy a szűk családi körével, otthon mondani búcsút az idei évnek. Már megtervezte a napját, ma egész nap kényeztetni fogja a testét és a lelkét, amit esetleg egy családi társas vagy filmnézés félbeszakíthat. De úgy érzi, szüksége van a pihenésre és arra, hogy ez a nap egészen a magáé legyen.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szokásához híven, igazi partikirály(nő) lesz. Számítanak is élénk személyére és arra, hogy izgalmat visz mások életébe. Ma végre igazán kitombolhatja magát. Persze figyeljen arra, hogy ne essen túlzásokba, de ha mértéktartóan fogyaszt alkoholt, akkor csodás éjszakája lesz. Az egyedülállókra még flörtölési lehetőség is vár. Az biztos, hogy ma nem lesznek magányosak a jegy szülöttei.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Meghitt, romantikus tervei vannak a mai napra kedvesével. Ragaszkodjon elképzeléseihez, különben könnyen a barátai között találhatja magát. Azok, akik inkább el is menekültek otthonról és wellnessezni mentek vagy a hegyekbe, roppant kellemes éjszaka elé néznek. De akik otthon maradnak, ők is békés és nyugodalmas estét tudhatnak be maguknak. Boldogan és reményekkel telve várja már az új évet.





