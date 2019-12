Napi horoszkóp - 2019. december 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem igazán lesz nyugodt a napja, mert folyamatosan csinál valamit. Lefoglalják az otthoni teendők, az elintézni való feladatok, és még szerettei is plusz kihívásokkal láthatják el vagy legalábbis szívességeket kérhetnek. Emiatt kicsit bosszús is lesz, pedig jól tudja, hogy a mérgelődés nem segít és az sem, ha görcsösen igyekszik jó képet vágni mindenhez. Inkább ne vállaljon el olyat, amit nem akar!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Békés vasárnap elé néz. Minden úgy alakul, mint tervezi. Nem kell váratlan meglepetésekkel számolnia. Még az is lehet, hogy kicsit egyhangúnak is fogja érezni, de így legalább jut ideje azokra a tevékenységekre, amelyeket mostanában elhanyagolt. Talán sikerül végre kipihennie az elmúlt napok fáradalmait. Ma még szerettei is igyekszenek feltűnően a kedvére tenni. Beszélgessen velük, mert érdekes dolgokat mondhatnak!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kissé gyengének érezheti magát. Fáradt és erőtlen, lehet, hogy egy kicsit le is betegedett. Nem ártana elkezdenie kúrálni magát, így elkerülhetné, hogy komolyan az ágynak essen és le kelljen mondania a szilveszteri partiról. Ezért nyugodtan mondj nemet szeretteinek, amennyiben programokat találnak ki mára. Egyébként is hamarosan vissza kell állnia a mindennapi kerékvágásba az ünnepek után, megérdemli, hogy rápihenjen!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mozduljon ki ma otthonról, mert kellemes meglepetésekben lehet része! Bár szíve szerint inkább otthon maradna és bevackolná magát, de akkor lemarad azokról az eseményekről, esélyekről, amelyekkel a sors igyekszik meglepni. Utána még mindig lesz elég ideje pihenni és feltöltődni! Sőt, az is lehet, hogy ez a kis kimozdulás kell ahhoz is, hogy jobban érezze magát testileg és lelkileg!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan jó hírt kaphat ma, ami bearanyozza a napját. Mindjárt pozitívabban fogja látni a helyzetét. Mindenkivel kedves lesz, jóformán madarat lehet fogatni Önnel, így senki sem ronthatja el a kedvét. Viszont ezzel azért legyen óvatos, nem kell mindenre igent mondania és minden szívességet megtennie, csak mert épp varázslatos hangulatban van. Figyeljen oda a környezetére és tetteire, ha nem akar ma még csalódni is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma igazán tele lesz energiával és lendülettel. A listáján szereplő teendőkkel szinte mind végez. Még az egészen problémásnak tűnő dolgokat is egy-kettőre elintézi. Ezen a napon nincs olyan, amiben ne érhetne el sikert, ezért vegye elő a szőnyeg alá söpört gondokat is. Figyelje meg, hogy napvégére számottevő áttörést érhet el és elégedetten hajthatja fejét álomra, mert roppant tevékeny volt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egy nem várt kellemes meglepetés érheti ma. Meglehet, hogy a kedvese lepi meg egy kiruccanással vagy egy izgalmas baráti meghívást kap. Nem is érdemes gondolkoznia azon, menjen, vagy ne menjen, inkább mondjon rá igent, mert fantasztikus élményekben lehet része. Még az is lehet, hogy ez a kis kirándulás vagy találkozás közelebb hozza magukat egymáshoz. Engedje meg a sorsnak, hogy vezesse a mai napon!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valaki komolyan felbosszantja a mai napon. Talán a párja vagy a rokona, de olyat tesz vagy mond, amivel kihúzza magánál a gyufát. Azért nem ártana belegondolnia abba, - mielőtt kivágja a balhét -, hogy talán nem direkt csinálta. De ha mégis az derülne ki, hogy direkt tette, akkor is őrizze meg hidegvérét és beszéljenek a történtekről. Ne hagyja, hogy az indulatai vezéreljék, mert abból semmi jó nem származhat!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne csak a hasznos feladatok elvégzésével töltésével töltse a napját! Persze fontos a takarítás, és a házkörüli teendők elvégzése, de legyen ideje olyanra is, amihez igazán kedve van! Legalább egy kis házi wellnesst iktasson be és mellette olvasson, vagy nézze meg a kedvenc filmjeit. Pihend ki eddigi fáradalmait és készüljön fel a közelgő szilveszteri bulira. Amennyiben szingli, ma jó eséllyel megismerkedhet valakivel!





BAK: (december 22 - január 20.)

Kétszer is gondolja meg kinek-mit mond. Véletlenül megsérthet, megbánthat másokat. Nem tudhatja, ki és mennyire érzékeny a környezetében. Ellenben maga se vegyen mindent a szívedre, hiszen ilyenkor sokan ingerlékenyek, rosszkedvűek az évvége és egyáltalán a tél miatt. Ma legyen elnézőbb és türelmesebb a környezetével. Ha a családján tapasztalja ezt, akkor legalább próbálja meg feldobni az otthoni hangulatot!





Semmihez sincs kedve és szíve szerint az egész napját otthon töltené az ágyban. Pedig jó lenne két alvás között komoly lépéseket tennie azért, hogy feltöltse az energiaraktárait, mert könnyen lehet, hogy a téli, netán az év végi depresszió áldozata. Nem ártana jobban odafigyelnie testi-lelki egészségére. Ma nyugodtan maradjon otthon, de kezdjen el dolgozni azon, hogy mielőbb regenerálódjon!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Romantikával teli nap lesz a mai. Kedvesével kimozdulnak otthonról, randevúznak és ez kifejezetten jót tesz a viszonyuknak. Ne is hagyják másoknak, hogy elrabolják az idejüket egymástól. Talán ma sor kerülhet azokra a nagy beszélgetésekre, amiket régóta terveztek megejteni. Így, hogy mindketten kipihentek és nyitottak, könnyebb lesz beszélgetni a gondjaikról és a jövőjükről is!

HALAK: (február 19 - március 20.)



