Napi horoszkóp - 2019. december 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma kifejezetten elözönlik az érzések, nehezére is esik kordában tartania őket. Természetesen nincs azzal baj, ha kinyilvánítja érzéseit és nem tartja őket magában, de arra ügyeljen, hogy senkit se bántson meg velük, illetve ne legyen fojtogató a szeretete. Viszont érdemes megvizsgálnia az érzéseit, mert sok fontos dologra döbbenhet rá a segítségükkel. Írja vagy beszélje ki őket magából!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Roppantul élvezni fogja a mai napot. Nagyszerű állapotban van, és a maximumot hozza ki magából. Így rengeteget haladhat a munkájában vagy bármiben, amibe csak időt, energiát fektetet. Ezen felül elméje tele lesz innovatív ötletekkel. Tegyen erőfeszítéseket céljai megvalósításáért! Ha felmerül annak a lehetőség, hogy jövőre egy új vállalkozásban vegyen részt vagy saját üzletet nyisson, gondolja át alaposan. Ez okos lépés lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyszer, minden véget ér, akárcsak az ünnepek. Érthető, hogy emiatt kissé rossz kedve van, de nem szabad depresszióba esnie. Keressen újabb célokat és örömöket az életben! Viszont ma egyik szerette nem várt feladatot találhat ki Önnek. Nem muszáj eleget tennie neki. Érzelmileg ma kissé instabil lehet és rosszul reagálhat arra, ha szerettei nem megfelelően közelítenek Önhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Azt érezheti, hogy érzelmei túlcsordultak. Egyik pillanatban fent, a következőben már lent van. A legtöbb dolog ma érzelmileg teljesen felkavarja és képtelen lesz ésszerű döntéseket hozni. Fontos lenne, hogy addig ne is tegye, ameddig nem képes reálisan gondolkodni. Ebben segítségére lehet a kedvese vagy az egyik szerette, aki megakadályozhatja abban, hogy olyat tegyen vagy mondjon, amit később megbánhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A mai energiáknak köszönhetően úgy érezheti, a lábai előtt hever a világ. Bármire képes és akármit megtehet. Noha tele van extra erővel, és motivációval, még nem jött el a tettek ideje. Előbb még rá kell készülnie az új évre és ki kell pihenni magát. Addig viszont tervezgessen nyugodtan! Használja ma a plusz energiákat részét társadalmi vagy rekreációs tevékenységekhez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne felejtsen el vele valamit! Jó lesz, ha ellenőrzi magát, mert könnyen az derülhet ki, hogy megfelejtkezett valamiről vagy valakiről. Illetve előfordulhat, hogy ma feltartja a környezete, miközben Ön termelékeny szeretne lenni. Bár ezek roppant bosszantó dolgok, próbálja meg nem elveszíteni a türelmét és ne akadjon ki! Ha valami annyira nem fontos, arra ne pazarolja az idejét, viszont ha akaratán kívül tartják fel, akkor legyen megértő. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Éhezik az újdonságokra, az új élményekre és alapból az új életre. Szeretne tanulni, fejlődni és talán szakmát is váltana. Jó, hogy ennyire lelkes és készen áll egy új fejezetre, egyelőre csak tervezzen és majd a következő évben neki állhat aktívan megvalósítani a terveit. Egyelőre tartsa nyitva szemét és fülét, hátha rálel arra, amiben igazán szeretne elmélyülni. Ma több olyan információra bukkanhat, amelynek köszönhetően gazdagabb lesz. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Kissé fáradtnak érezheti magát, de ez napközben megváltozik. Rövidesen megérkeznek a friss, újító energiák, amik valamelyest feltöltik. A tegnap nehéznek tűnt dolgok ma könnyen mennek. Érdemes ma elővennie teendőinek listáját, mert sokat haladhatna velük vagy akár be is fejezheti őket. Azért persze nem kell semmit se túlzásba vinni, legyen elég ideje önmagára és a pihenésre is! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Vigyázzon, mert ma a környezetéből áradó negativitás lehúzhatja. Talán egy panaszkodó, kellemetlenkedő vagy kritizáló személy lesz Önre rossz hatással. Nem muszáj végig hallgatnia, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy elkerülje és utána ügyeljen arra, hogy megtisztuljon, és ne cipelje a magára vett negatív energiákat. Szerencsére még fordíthat a napján és nem kell, hogy ez a találkozás elrontsa a szombatját. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Fontos, hogy ma ne vesszen el a részletekben, mert akkor sosem intéz el semmit. Állítson fontossági sorrendet és ügyeljen arra, hogy ne piszmogjon sokat egy-egy feladat elvégzésével. Érthető, hogy szívesen teszi magát hasznossá, és nem szeret unatkozni, de azért szánjon több időt a pihenésre és a kedvteléseire, amíg megteheti. Használja ki az év utolsó napjait és inkább lazítson! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy érzi, mintha ma több energiája van, mint általában. Függetlenül attól, hogy a feladatok elvégzéséhez fizikai erő vagy mentális élesség szükséges ? magabiztosan fogja őket elvégezni, méghozzá sikerrel. A dolgok könnyen és gördülékenyen alakulnak, és sokat tud ma elérni. Azért szánjon egy kis barátaira, illetve a kedvteléseivel is. A komolyabb feladatok megvárják! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Lehet, hogy döntéshelyzetbe kerül, méghozzá igen nehézbe. Szinte minden lehetőséggel számol, mégsem tudja, mit kellene tennie. Nyugodtan vizsgálódjon alaposan, ne kapkodjon el semmit. Mire valóban el kell döntenie, megtudja a szükséges választ. Érdemes lehet akár hangosan gondolkodnia egy barátja vagy szerette jelenlétében is, aki nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy meglelje a választ. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc