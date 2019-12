Napi horoszkóp - 2019. december 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne úgy nézzen a nap elé, mintha foghúzásra menne. Lehet, hogy nincs kedve vendégeket fogadni vagy esetleg Önnek menni hozzájuk, de ezt próbálja minél kevésbé a szerettei tudtára adni, akik rossz néven vehetik. Inkább próbáljon meg egy kis jókedvet varázsolni magának és élvezni a napját. Az igazság az, hogy sokkal jobban fog elsülni, mint gondolná és ezáltal kellemesen fog csalódni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kissé érzékeny lehet ma, emiatt könnyen meghatódhat. Igazán azt fogja érezni, hogy szeretik és megbecsülik magát. Ma pont azt kapja a családjától, amire a legjobban vágyott: szeretetet, figyelmet és elismerést. Mindennek a tetejébe ma jókat ehet és ihat, úgyhogy minden tekintetben tökéletes lesz ez a nap. Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba, ne keljen gyomorpanaszokkal küzdenie az este.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Igazán kitett magáért és elégedett lehet az eredménnyel. A szerettei sem gondolják majd másképp! Ettől függetlenül ma néha ugrathatják magát, de egy percig se feledje, hogy csak viccelődnek. Ne vegye őket komolyan, mert azzal csak elrontja a saját kedvét és a hangulatot is. Inkább legyen Ön is humoránál és viccelje meg őket! Mutassa meg, hogy tud laza lenni és nem esik nehezére szórakozni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma meglehetősen érzékeny lesz és olyankor hajlamos arra, hogy túl pozitívan vagy túl negatívan lássa a helyzetet. Ahogy az lenni szokott, ma is megtapasztalja mindkét oldalt. Egyrészt boldog, mert szeretteivel lehet, akik rengeteg szeretetben és elismerésben részesíthetik. Ugyanakkor minden negatívnak tűnő megjegyzésen vagy csípősebb viccelődésen képes felszívni magát. Óvakodjon a szélsőséges viselkedéstől!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Minden pontosan úgy történik, ahogy megtervezte. Tökéletes az otthona és a főztjei is. Viszont azon könnyen felkaphatja a vizet, ha szerettei nem érkeznek időben vagy viccelődnek valami olyannal, amire sok időt fordított. Legyen ma kicsit lazább és semmi ilyet ne vegyen komolyan! Különben is, rengeteg dicséretet fog kapni, teljesen lenyűgözi a szeretteit, úgyhogy inkább ezekre kellene koncentrálnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Minden a tervek szerint alakul ma, de főleg azért, mert meglehetősen szigorú tempót diktál. Próbáljon meg kicsit lelazulni, különben könnyen megbánthatja a szeretteit. Igazából nem is a látszat fontos, a pontos érkezés meg a finom ételek, hanem az, hogy együtt legyenek, és jól érezzék magukat. Ezért engedje el a feszültséget és inkább mutassa meg, hogy tud maga szórakozni is!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne úgy élje meg a mai napot, hogy szerepelnie kell és eleget tennie kötelezettségeinek, a társadalmi elvárásainak, hiszen akkor nem csoda, ha kínszenvedésnek éli meg a családdal töltött karácsonyt. Inkább lazítson és élvezze az ünnepeket. Nyugodtan merje önmagát adni, ahogy mások is! Csak akkor lehet más ez a karácsony a többihez képest, ha mer rajta változtatni! Lépjen ki a komfortzónájából!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Jó, hogy le van lazulva és élvezi az ünnepeket. Úgy tervezi, hogy önmagát adja, és végre kipiheni magát az ünnepek alatt. Ez rendben is van, de lehet, hogy nem a családja jelenlétében kellene befelé fordulnia. Vigyázzon, hogy te tűnjön érdektelennek másokkal szemben. Jól esne a szeretteinek, ha beszélgetne velük, illetve meghallgatná őket. Este bőven lesz ideje magára és arra, amire csak szeretné.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jó, hogy hozza a formáját és könnyeket csal mások szemébe a humorával és lehengerlő stílusával. Egyedül a határokra figyeljen, pláne, ha esetleg több pohárral is kóstol az ünnepi puncsból. Óvatosan viccelődjön másokkal, mert környezete érzékeny lehet, illetve nem biztos, hogy mindent olyan viccesnek találnak, mint maga. Ettől még adja csak önmagát, már csak azért is, mert Ön lehet az, aki fényt visz egyik-másik rokona életébe.





Lehet, hogy nem egy beszédes típus és szívesen meghallgat másokat, de próbáljon meg ma kicsit feloldódni és aktívabban részt venni a társasági életben. Ön sem bánná meg! Rengeteg pozitív visszacsatolást és dicséretet kaphatna, ha egy kicsit jobban megnyílna a családjának. Ma nagyszerűen működhet az adok-kapok, ha Ön is hajlandó többet mesélni magáról és egy kis szeretet közvetíteni családjának.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem kérdés, hogy Ön lesz ma a társaság szíve-lelke. Kissé harsány, élénk viselkedésével mindenkit sikerül jókedvre derítenie. Mikor még úgy is tűnne, hogy esetleg elmérgesedik a helyzet, maga akkor is egyből ott terem és elsimítja a helyzetet vagy kibékíti az embereket. Szerettei roppant hálásak lesznek Önnek, amiért nem hagyja leülepedni a hangulatot és emeli a beszélgetés színvonalát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szokásához híven csendes, nyugodt lesz a mai napon is. Persze még így is lesz olyan, aki hiszi, valamiféle baja van, de mondja meg bátran, hogy maga így is tökéletesen érzi magát. Boldog és elégedett, örül, hogy szeretteivel töltheti az idejét, nem is kell ennél több. Azért az se hátrány, ha megpróbál részt venni a beszélgetésekben és egy kicsit megnyílik a családjának.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp