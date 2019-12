Napi horoszkóp - 2019. december 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma már teljesen kész van idegileg. Megfogadta, hogy nem fog idegeskedni és lazán vesz mindent, de ma úgy érzi, méh nem tart sehol és sehogy sem állnak össze a dolgok. Pedig az igazság az, hogy csak sötétebben látja a helyzetét, de valójában már kifejezetten jól halad. Igyekezzen megnyugodni, nem stresszelni, mert szerettei könnyen átvehetik a negatív hangulatát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már ünnepi lázban ég. Az utolsó simításokat végzi a dekorálásban. Van ma még pár elintézni valója, de úgy véli, maximálisan készen áll a holnapi napra. Lélekben már ünnepel, fantasztikus hangulatban van. Egész nap mosolyog, és mindenkivel felettébb kedves. Szívesen jótékonykodik, mert nemcsak azt szeretné, hogy szeretteinek legyen boldog a karácsonya, hanem lehetőség szerint másoknak is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egész nap rohangálni fog, mint pók falon. Úgy néz ki, megfeledkezett egy-két dologról. Talán valamelyik szerettének nem vett ajándékot, vagy valami hiányzik az ünnepi fogásokhoz. Ne aggódjon, mert kapkodjon, mert akkor szinte biztos, hogy még el fog valamit felejteni! Nyugodjon meg, lassítson le, írjon listát és inkább élvezze a készülődést, semmint púpnak érezze a hátán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Teljesen rá van pörögve az ünnepekre. Lelkesen várja, hogy az egész családdal ünnepeljen. Viszont ne vegye rossz néven, ha egyik-másik szerette még nem ég karácsonyi lázban. Legyen velük türelmes. Ne erőltesse rájuk a jó kedvet. Meg fogja látni, megjön nekik maguktól is. Elég, ha azzal inspirálja őket, hogy Ön boldog, lelkes és mindenben csak a jót látja meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Már minden kész van, mégis azon agyal, mit tehetne még. Vigyázzon, mert hajlamos az örökös elégedetlensége miatt arra, hogy mindenbe belenyúljon, amikor a dolgok úgy jók, ahogy. A végén az sülhet ki belőle, hogy nem fog tetszeni az eredmény és kezdhet mindent elölről! Inkább sétáljanak ma egy jót szeretteivel, keressenek valamilyen szabadtéri programot. Hangolódjanak a holnapi napra! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Semmi sem jó. Sem az, amit Ön csinál, de az sem, amit mások. Nem kérdés, hogy ez a túlzott maximalizmus vitához vezethet, ezért próbálja meg élvezni a készülődést. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie! Az a cél, hogy együtt legyenek, és jól érezzék magukat, a többi csak a körítés. Inkább lepje meg szeretteit azzal, hogy kimozdulnak valahova délután és kicsit rendhagyók lesznek! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még néhány simítás és kész is van. Ma kifejezetten laza és békés napja lesz, ráadásul minden a tervek szerint alakul. Kifejezetten elégedett lesz magával! Sikerült összehoznia, hogy otthona olyan legyen, mint amilyennek elképzelte és konyhai bakizásokra sem kell számítania. Szíve szerint egész nap feküdne és semmit sem csinálna, de tudja, hogy még van pár elintéznivalója és a családjával is foglalkoznia kellene!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Talán idén a rendhagyó karácsony mellett döntött. Annyi biztos, hogy ma izgalmas, szórakoztató napja lesz. Egy kis forralt bor a készülődés közben, meg zene és fantasztikus hangulatban telik majd a napja. Igazán sikerül ellazulnia és élveznie az ünnepeket még akkor is, ha hátra maradt egy-két kihívás. Párjával kifejezetten romantikus, meghitt estét tölthet együtt. Érzi, hogy ez az idei szenteste más, mint a többi!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ellenőrizze a teendő- vagy az ajándéklistát, mert könnyen az derülhet ki, hogy megfelejtkezett valamiről és még lenne ideje elrohanni és beszerezni, elintézni azt, amit elfelejtett. Ha így is lenne, nem kell miatta stresszelnie, mert időben fog tudni végezni mindennel. A nap hátralevő részében még csinosítgatja otthonát. Családja most is értékelni fogja lelkes és szellemes oldalát, hogy minden körülmény között képes pozitívan gondolkodni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem valami lelkes a mai napon, sőt, talán egyáltalán nincs is ünnepi hangulata. Nincs ezzel baj, csak arra ügyeljen, hogy ne vegye el azok kedvét, akiknek meg van. Szerettei szomorúak lehetnek, ha nem segédkezik, és úgy érzik, Önt nem is érdeklik az ünnepek. Esetleg a kedvükért minimálisan részt vehetne benne, ez megalapozná az esti jó hangulatot. Lehet, hogy nem gondolja, de szeretteinek fontos, hogy velük együtt örüljön! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vigyázzon, mert a jó kedvet is túlzásba lehet vinni, pláne akkor, ha mellette iszik. Nem azzal van a baj, hogy jól érzi magát, hanem azzal, ha a nagy készülődés közepette lerészegedik. Ugyanakkor ma úgy tervezi, laza napot tart és ennek jegyében hajlamos lehet arra, hogy kicsit nemtörődöm legyen. Legyen óvatos, nehogy véletlenül magából váljon Grincs! Lehet humoros is, csak ne bántson meg másokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Már nap elején túlpörgeti magát. Teljesen rá van görcsölve arra, hogy minden tökéletes legyen. Meg kellene állnia, vennie egy mély lélegzetet, kifújni a levegőt, inni egy pohár tojáslikőrt vagy egy kis forró csokit és szépen megnyugodni. Utána sokkal jobban érezné magát és nyugodtabban végezné a napi teendőit. Ne aggódjon, este minden úgy lesz, ahogy megálmodta, maximális meghittség és ünnepi hangulat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp