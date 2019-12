Napi horoszkóp - 2019. december 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érzelmileg kissé ki van merülve. Talán a közelgő ünnepek gondolata szívták le ennyire energiáit. Ne hagyja, hogy a rossz érzés eluralkodjon magán. Viszont egy jó barát segítséget és érzelmi támogatást kérhet magától. Próbáljon neki a legjobb tudása szerint segíteni neki és legyen vele türelmes. A kitartás és az együttérzés a mai napjának kulcsa.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ügyeljen arra, hogy hiteles legyen! Ne adjon olyan tanácsot, amit maga sem fogadna meg, illetve ne csak mondja, hogy hogyan él, mit fog megtenni, hanem legyenek a szavai mögött tettek is, máskülönben könnyen elveszítheti egyik-másik ismerőse támogatását. De ne is próbálja meg rákényszeríteni őket olyanra, amit nem szeretnének. Mindettől függetlenül ma kellemes napban lesz része és rengeteg szeretet kap.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kis melankólia és szomorúság uralkodik el Önön. Talán csak feljöttek bizonyos emlékek az ünnepek közeledtével. Valamiért magányosnak, meg nem értettnek érzi magát. Így a koncentrációja sem olyan, amilyennek lennie kellene. Jót tenne, ha munka után kimozdulna az adventi vásárba szeretteivel, vagy legalábbis megpróbálna lépéseket tenni annak érdekében, hogy jobb kedve legyen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma romantikus és szerelmes hangulatban. Alig várja az ünnepeket, hogy végre kedvesével lehessen. Azért mikor a programokat tervezi, ne felejtsen el kedvese vágyaival is számolni! Ugyanakkor a szingliknek talán éppen emiatt rossz kedvük, hogy nincs partnerük. Semmi esetre búslakodjanak, inkább kényeztessék magukat vásárlásával, filmnézéssel, olvasásával vagy találkozzanak a barátaikkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy tervezte, hogy ma meglátogat valakit vagy találkozik az illetővel valahol, de közbe jöhet valami. Ez a csalódás rosszkedvet okozhat Önnek, de ne engedje, hogy eluralkodjon magán. Inkább találjon ki egy alternatív programot! Találkozzon mással vagy lepje meg magát valamilyen kis aprósággal. Jusson eszébe, hogy holnap már Szenteste és gondolja át, mindent kipipált-e a listájáról, ha pedig nem, akkor legalább van ideje elintézni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez egy olyan nap, amely érzelmi szinten túllép a normál határokon. Ma aztán szenvedélyes szerelmi vallomásokra és heves érzelmi kitörésekre kell magától számítani. Nehezen tud uralkodni magán. A legszívesebben elbújna, de sajnos nem teheti. Vigyázzon, hogy hangulatingadozása miatt ne bántson meg másokat így az ünnepek előtt. A pozitív jellegű érzéseit pedig mindenképpen érdemes kiadnia magából.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Attól tart, hogy ki fog csúszni az időből. Nem végez időben a munkájával, az ünnepi készülődéssel, semmivel és emiatt teljesen stresszben van. Higgye el, nem csúszott ki az irányítás a kezéből, csak határozottabbnak és kitartóbbnak kell lennie! Sikerrel járhat és ma eredményes napot zárhat, ha nem hagyja magát eltántorítani a céljaitól és nem adja fel a küzdelmet.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Azok, akik eddig betegeskedtek, ma már sokkal jobban érezhetik magukat. Általánosságban is elmondható az, hogy számottevőn javult az állapota a jegy szülötteinek és majd kiugranak a bőrükből. Szükségük is lesz az energiára és a lendületre, mert van pár dolog, amivel nem ártana időben végezniük. Viszont ma kaphat egy roppant kedves üzenetet az egyik ismerősétől, aki találkozót is ajánlhat.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen óvatos, mert ma hajlamos lehet arra, hogy többet költsön a szükségesnél. Ha nem szeretné teljesen kimeríteni a számláját, akkor ügyeljen arra, hogy ne hirtelen felindulásból vásároljon. Ami a munkát illeti, kényelmes, nyugodt tempóban sikerül ma haladnia feladati elvégzésével. Ugyanakkor nagyszerű ez a nap arra, hogy közösségi életet éljen. Kellemes délutánt tölthet el párjával vagy barátaival.





A detektív oldalának köszönhetően nem lesz nehéz megoldásokat találni, de nemcsak a problémákra. Úgy érezheti, egyesek titkolnak maga elől valamit, és ha így van, ma fényt deríthet rájuk. Nemcsak arra lesz ma késztetése, hogy nyomozzon mások után, hanem hogy anélkül hozzon döntéseket, hogy komolyan számolna a lehetséges következményekkel. Jobb lenn, ha nem hagyná ma cserben a józan ítélőképessége!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma semmivel sincs kibékülve. Ha valami túl jó, az a gond, ha pedig túl rossz, akkor az. Nem tud megelégedni önmagával, a helyzetével, de másokkal sem, mert mindig csak a rosszat látja. Szörnyen szélsőséges lehet a mai nap folyamán. Nem ártana ma kitisztítania az elméjét és egy kis önvizsgálatot tartani, mert nem lenne szerencsés, ha ennyire nyűgös és érzékeny lenne az ünnepek idején.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Kisebb családi problémák miatt komor lehet ma. Lehet, hogy egy családtagja nem tud hazajönni az ünnepekre vagy otthon merültek problémák az egyik szerettével. Fontos lenne, hogy még ma megoldás találjon a problémára, vagy pedig engedje el szomorúságát és örüljön azoknak, akikkel hamarosan ünnepelhet. Kösse le magát az álmodozással, a készülődéssel vagy délután lepje meg magát és egyik barátját egy jó forró csokival meg süteménnyel.





HALAK: (február 19 - március 20.)



