Napi horoszkóp - 2019. december 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma óriási lendületet kaphat otthonának átrendezéséhez. Alapos takarítást szeretne végezni, azután pedig neki állni, kidekorálni és felkészülni a közelgő ünnepekre. Előbb végezze el a szükséges lépéseket, azután apránként haladjon előre, akár szerettei bevonásával. Egy-egy új tárgy, akár egy szép kép is sokat változtathat az otthoni légkörön. Nap végére kész elvarázsolt birodalom lehet otthonából!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma egy kissé nyugtalan lehet. Aggódik valamilyen probléma miatt, ám nem szabad túl gondolni, mivel valószínűtlen, hogy komolyabb gondja származna belőle, tehát csak maga csinál elefántot a bolhából. Emellett ellentmondásos információkat is kap, amelyek miatt át kell gondolnia néhány dolgot, amiben eddig biztos volt. Ne hagyja magát túlságosan befolyásolni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, és készen áll arra, hogy ma elintézze a legszükségesebb feladatokat. A pozitív energia áramlása még másokra is hatással lesz, így energiát ad a családja minden tagjának, hogy jobban tudjanak együttműködni. Még otthon is sokkal több felelősséget vállal, mint általában, amiért persze hálásak a családtagjai. Csak ügyeljen arra, hogy egyensúlyban álljon a szórakozással és akkor nem fog kiégni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A kommunikáció a kulcsa ma. Ideje megnyílnia egy közeli barátnak vagy szeretettének. Valami már jó ideje zavarja Önt. Ez az a nap, amikor ki kell engednie magából a haragot és mindennemű rossz érzést. Ezekkel együtt a megoldás felszínre kerülhet, miközben megvitatja. Ne felejtse el, hogy a szív kiöntése rengeteget segít. Mindennek a tetejében a nap végén meglepetés vár magára!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nagyszerű és kalandos nap elé néz. Szerencsés helyzetbe kerülhet, talán még kisebb nyeremény is a házhoz állhat. Bármit is csinál, egyszerűen nem csinálhatja rosszul. A párban élők szerelme meghitten alakul, és sikerülhet egészen kitárulkozniuk egymás előtt. Az egyedülállók viszont megismerkedgetnek valakivel! Legyen óvatos az egészségével kapcsolatban, hajlamos lehet mostanában arra, hogy megfázzon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap különösen jelentős lehet magának. Új nézőpontra tehet szert, vagy egy sajátos szemléletmódot sajátíthat el, esetleg egy másik személy révén. Amit ma megtanul és megért magáról, kulcsszerepet játszhat a jövőbeli életének kialakításában, és abban, hogy hogyan kezelje az életében az olyan sürgető és lényeges kérdését, amely jelenleg nagyon fontos Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan sok esemény vár Önre, hogy csak kapkodnia fogja a fejét. Azzal csökkenthet őket, hogy nem pazarolja az idejét a felesleges vagy kevéssé fontos dolgokra. Inkább a lényeges feladatokat intézze el és utána azokra szánjon időt, amikhez igazán van kedve. Ha így tesz, fantasztikus napja lesz! Viszont minden tekintetben igyekezzen megfontolt lenni, úgy elkerülheti a kellemetlenségeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehet, hogy új barátokat szerez ma, vagy akár új közösségekhez csatlakozhat! Olyan dolgokra bukkanhat, amelyek igazán fellelkesítik. Ma higgyen magában, tartsa szem előtt képességeit, ez segít majd elérni minden olyan célt, amit csak szeretne. Ideális a nap a jövőbeli tervek készítéséhez; mindazonáltal korlátozza magát a pénzügyek terén. Csak arra költsön, amire igazán szükséges és ne essen túlzásokba!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap megköveteli, hogy jobban összpontosítson a családjára vagy a barátaira. Bájos személyisége sokat segít abban, hogy lehengereljen másokat. Fontos megerősítenie a kapcsolatait, mert hamarosan a családé lesz a főszerep, ezért érdemes lehet rendbe szednie a problémás viszonyait vagy, Ön is ellássa a szerepét, ugyanis egyeseknek szükségük lehet a barátra, testvérre vagy épp házastársra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a mai nap kész hullámvasút lesz az érzelmi és a gyakorlati kérdések között. Időről-időre előjön valami olyan dolog, ami teljesen felkavarja érzelmileg. Ráadásul ma nem lát tisztán, így hibás ítéletekhez, döntésekhez vezethet az, ha hirtelen óhajt dönteni. A dolgok estére elkezdenek rendeződni, és addigra képes lesz reálisan látni a helyzetét, csak ne legyen addigra túl késő!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Manapság még erősebb lehet a karmába vetett hite. Olyan események történnek ma, amiknek hatására ma még inkább eszébe jut, hogy az, amit adsz, azt vissza is kapja. Ma még empatikus és nagyvonalú oldala is előtérbe kerül, mivel jóval fogékonyabb lesz másik gondjaira. Az is előfordulhat, hogy valaki segítséget kér magától. Mindez nagyon rendes Öntől, de ne feledje, hogy nem menthet meg mindenkit!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megérzései felettébb erősek lesznek ma, és jó útmutatást fog adni magának abban, minden területen! Akár kockázatot is vállalhat! A szerencse kitart maga mellett, de azért kétszer át kell gondolkodnia, mibe ugrik bele. Ma érzelmileg felfokozott állapotban lesz. Régi barátok és ismerősök jelenhetnek meg az életében és rengeteg érzelem szabadulhat fel Önben. Ez a nap több meglepetést is tartogat Önnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp