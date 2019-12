Napi horoszkóp - 2019. december 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Pénz áll ma házhoz vagy egyéb források lesznek ma elérhetők az Ön számára, így növelheti üzletének forgalmát vagy továbbléphet a karrierjében. Ezt nagyon biztatónak találja, mivel sok energiát fektet mostanában abba, hogy előrébb lépjen. Itt az idő, hogy ambiciózus legyen és merjen élni a kínálkozó lehetőségekkel. Minden adott ahhoz, hogy előmozdítsa mindazt, amit el akar érni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma meg fogja változtatni a kapcsolatai természetét. A múltban az érzelmeken alapult viszonyok esetén most úgy dönt, hogy sokkal ésszerűbb lesz. Lehet, hogy úgy érzi, hogy ez a hirtelen hozzáállásváltozás alááshatja a boldogságot, de erősebb, stabilabb kapcsolatokhoz is vezethet. Ugyanakkor készen áll arra is, hogy véget vessen azoknak, amelyeknek már nem látja értelmét vagy egyoldalúnak talál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy döntött, hogy elengedi magát. Unja már, hogy tökéletesen kontrolállt ember, akinek meg van tervezve minden lépése, és azokkal együtt a napjai is. Többé nem akarja korlátozni magát! Van valami a levegőben, ami bizsergeti és felébreszti Önben a kalandvágyat. Szabadságra vágyik és több szórakozásra. Beszéljen a partnerével vágyairól. A kapcsolatának csak jót tehet ez az új gondolkodási módja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A párkapcsolati vagy üzleti partnerséggel kapcsolatos kétségek rossz hatást gyakorolhatnak ma Önre. Elhatározta, hogy megoldja az esetleges problémáit vagy nézeteltéréseit, amelyek a partnerével felmerülhetnek. Valószínűleg meg is fogja tenni, mivel a határozottság és a kemény munka révén előrelépést érhet el ezeken a területeken. Lehet, hogy új barátot is szerezhet, aki valamiképp hozzájárulhat az üzletéhez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A jelenlegi bolygóállások megváltoztathatják a dolgokhoz való hozzáállását. Szinte kényszerítő módon el kell mélyítenie a kapcsolatait azokkal az emberekkel, akikkel nemrég találkozott. Valószínűleg vonzódik egyikükhöz, de legyen óvatos, mert nem biztos, hogy ez kölcsönös. Nézze a jó oldalát, legalább tudja, hogy nem érdemes vele vesződni és így olyanra fordíthatja figyelmét, akire megéri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A pénzügyi jövőjével kapcsolatos bizonytalanság miatt előfordulhat, hogy valamiféle megtakarítási vagy befektetési tervet dolgoz ki, hogy nagyobb biztonságban érezhesse magát. Valószínűleg megtalálja a szükséges segítséget, mivel a mai bolygók azt mutatják, hogy sikerrel kell járnia azzal, mivel megpróbálkozik. Az enyhe rossz közérzet miatt vitaminokat, gyógynövényeket, vagy más gyógymódot kellene találnia, amely visszaállíthatja az testi és lelki egészségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A partnerével folytatott közös erőfeszítések végre kifizetődni látszanak. Ugyan feszültnek érzi magát, mert kételkedik a sikerben, de készen áll arra, hogy további lépéseket tegyen. Bármibe is kezd ma bele, különösen, ha kreatív projektekről van szó, annak minden lehetséges akadály ellenére sikerülnie kell. A legtöbb kapcsolata ma kap egy pozitív löketet és ennek hatására szabályosan újraélednek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Van valami, amit figyelmen kívül hagyott és ennek ma meg lehet a következménye. Ugyanakkor bölcs dolog lenne változtatnia azon, hogy minden kapcsolatában egyedül maga irányítson és Ön vállalja a felelősséget. Ma minden lehetőség adott ahhoz, hogy változtasson a viszonyai természetén. Az emberek sokkal fogékonyabbak lesznek arra, hogy megbeszéljék a problémáikat, csak kínáljon nekik alternatív megoldást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne hagyja, hogy az érzelmei ma befolyásolják magát a döntésben. Ellenben érdemes kihasználnia őket akkor, amikor cselekvésre kerül sor, mert akkor legyőzhetetlen lehet. Bármit megtehet, és semmi sem állíthatja meg, ha elég szenvedélyt és érzelmet visz bele. Ha megosztja ezt az energiát másokkal, és motiválja őket, nemcsak hálásak lesznek Önnek, de munkahelyén egy-kettőre megnőhet a népszerűsége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy adott feladat vagy cél miatt sok hívást kezdeményezhet, sok levelet írhat, vagy sokat szaladgálhat napközben. Különösen elszántnak érzi magát. Ugyanakkor érdemes is dolgoznia a sikerért, mert nem marad el a jutalma! Továbbá ma bárkivel is beszélgessen, ott fejlődést érhet el és előmozdíthatja kapcsolatuk pozitív változását. Éppen ma célszerű rendeznie a problémás viszonyait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma igazán érezni fogja annak a súlyát, milyen érzés a dolgokért felelős lenni. Ennek ellenére szépen koordinálja a napot, és könnyedén megbirkózik a nehézségekkel. Épp olyan lesz, mint a maestro, aki képes uralkodnia a teljes zenekar felett. Minden helyzeten úrrá lesz és gyakran a környezetét is maga irányítja majd. Meg is fog tetszeni Önnek ez a hatalom, de ne felejtse el, hogy mások megbíznak Önben, úgyhogy ne éljen vissza vele!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki ma arra kérheti, legyen vele őszinte. Ha kéri, akkor tegye meg, de egyébként ma ne osztogasson kéretlen tanácsokat és ne próbálja meg analizálni az embereket, vagy a problémáikat, mert abból csak vitás helyzet alakulhat ki. Lehet, hogy valóban csak segíteni szeretne, ám sokan nem így élhetik meg. Várja meg, amíg maguktól fordulnak Önhöz és ne legyen erőszakos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp