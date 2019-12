Napi horoszkóp - 2019. december 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma a hideg logika és a meleg mosoly gyilkos kombinációját kell használnia, hogy előnyt szerezzen. Ahhoz, ha meg akar győzni valakit valamiről, a tényekre kell támaszkodnia. Éppen ezért, mielőtt bármilyen komolyabb tárgyalásba is belemenne, előbb győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal. Végezzen kutatást, ha kell, és senki sem vitathatja az eredményeit. Mindaddig, amíg magabiztos és felkészült, sikeres lesz.

Ma egy kis drámain alakulhat a hangulat a családjában. Felszínre kerülhetnek a szőnyeg alá söpört problémák és az elfojtott érzések. Érdemes meghallgatnia a rokonait, mert csak így tehetik rendbe a kapcsolatukat. Legyen nyitott arra, amit mások mondanak, még akkor is, ha kritika éri magát. Hallgassa meg a tapasztaltabb rokonokat is, mert fontos dolgokra mutathatnak rá. Ne feledje, hogy csak segíteni akarnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sokan kérnek magától tanácsot vagy éppenséggel szívességet. Ha már kezd kikészülni, vagy pedig azt sem tudja kinek, mit ígért vagy mondott, akkor jobban teszi, ha mielőbb leáll az újabb segítségnyújtásokkal. Vigyázzon, mert mások könnyen visszaélhetnek a jóhiszeműségével és a segítőkészségével. Nyugodtan mondjon néha nemet, nem kell Teréz Anyát játszania.

Ha úgy gondolja, nem teljesít annyira és úgy, mint szeretne, akkor ma érdemes elgondolkoznia azon, mi lehet az oka, mert végre észreveheti a hibát, illetve azt, ami hátráltatja. De több tekintetben is célszerű ma önvizsgálatot tartania, mert lényeges felismeréseket tehet. Nemcsak a hibáira eszmélhet rá, hanem a pozitív megmozdulásaira, tulajdonságaira is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengeteg a tennivalója a mai napon. Több olyan dolog is van, amit még ma kellene befejeznie vagy elintéznie, de ez nem jelenti azt, hogy akkor egész nap stresszelnie kellene. Amennyiben szükségét érzi, akkor kérjen bátran segítséget, de ha nem, akkor állítson fontossági sorrendet és próbáljon meg lelkesen állni a feladatokhoz. Bízzon magában és abban, hogy ma sikerül végeznie mindazzal, amivel szeretne.

Meg kellene hoznia egy komolyabb döntést. Már-már kezd aggódni, hogy nem fog sikerülni, de épp akkor kap egy olyan nyilvánvaló jelet, ami alapján egyértelmű döntést tud majd hozni. Nincs miért aggódnia, tisztán fogja tudni, mi a helyes út. Viszont ma hajlamos arra, hogy mindent feketén-fehéren lásson, pedig jól tudja, hogy ennél bonyolultabbak a dolgok. Érdemes lenne rugalmasabbnak és nyitottabbnak lennie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A korlátozások, amelyeket az élet egyik területén tapasztal, arra kényszerítik, hogy egy másik területen cselekedjen. Vagyis foglalkozzon addig olyan dolgokkal, ahol áttörést, sikert, eredményt érhet el. Közben vegye észre, hogy a környezetében vannak olyanok, akiknek nagy szükségük lenen egy-egy jó szóra, kedvességre, mosolyra! Higgye el, megvan a hatalma ahhoz, hogy feldobja őket!

A listák készítése nagyszerű módja annak, hogy időt takarítson meg és szervezettebbé váljanak a napjai. A közelgő ünnepek miatt jobb, ha semmit sem bíz a véletlenre és minden fontos feladatot elvégez a napokban. De ne feledje, hogy nem kell mindent egyedül csinálnia, mert akkor az ünnepekre megint kész idegroncs lesz. Ahol tud, ott kérjen bátran segítséget. Ez nem gyengeség, hanem szimplán munkamegosztás.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A tökéletességre való törekvés a legnagyobb időveszteség. Ne tökéleteset akarjon! Sem önmagával, sem másokkal kapcsolatban, mert akkor örökké csak elégedetlen lesz. Ez nem azt jelenti, hogy adjon lejjebb az igényeiből, elvárásaiból, csak azt, hogy tudjon megelégedni. Fogadja el magát olyannak, amilyen, ahogy másokat is. Néha gondoljon arra, hogy sokkal rosszabb is lehetne a helyzete! Nézzen más perspektívából az életére.

Remek nap ez a tervezgetéshez, akár álmodozáshoz és nemcsak azért, mert fantasztikus ötletei támadhatnak, hanem amiatt is, mert segítséget is kaphat. Épp csak elkezd gondolkodni valamin és már szembe is jön a lehetőség, az ajánlat. Talán munkahelyváltáson töri a fejét és már fel is ajánlanak Önnek egyet. Érdemes ma odafigyelnie, mert könnyedén bevonzhatja azt, amit szeretne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valaki, akivel szemben erős érzelmei vannak (pozitív vagy negatív), visszatér az életébe, akár virtuálisan, akár személyesen. Csábítása tagadhatatlan, bár nem tudja, hogy készen áll-e újból találkozni vele. Várjon, amíg többet megtud a saját érzéséről. Ez nem olyan dolog, amire impulzív módon kell reagálnia. Mint sejti, nem véletlen ez a dolog, tehát okkal tért vissza a személy az életébe.

A visszalépés nem mindig rossz dolog. Ha fontolgatta, hogy visszatér a szülővárosába, felhívja egy exét, vagy visszatér az iskolába, ahová járt, a csillagok azt mondják, tegye meg! Sorolja fel az előnyöket és hátrányokat, és a nap végére meg tudja hozni a szilárd döntését. Miután eldöntötte, fontos, hogy mielőbb meg is valósítsa tervét, mert képes lehet meggondolni magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



