Napi horoszkóp - 2019. december 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy tervezte, hogy otthon marad és elintézi a kötelező feladatait, de olyan meghívást kaphat, amit nem lehet visszautasítani. Semmi gond, egy teljes napot maga is megérdemel a hétből! Tegye félre a feladatokat és merjen szórakozni, lazítani. Meg fogja látni, új és fantasztikus élményekben lehet része, amik közelebb hozhatják ahhoz, akitől a meghívást is kapta. Ma igazán felszabadultnak érezheti majd magát.

A szeretet és a romantika. Erre a kettőre ma biztosan számíthat! Egyre szorosabb a kapcsolata a kedvesével. Az erős egységérzet határozott elkötelezettséghez vezetheti. Talán készen áll arra, hogy összeházasodjanak vagy családot alapítsanak. Ám ha Ön egyedülálló ma hirtelen arra döbbenhet rá, hogy többet érez valaki iránt. Ha valóban így van, akkor érdemes lenne a másik fél tudtára adnia!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma levél vagy hívás olyan személytől, aki lebetegedhet vagy esetleg kórházba került. Az illetőnek mindenképpen jólesne, ha meglátogatná. Talán nincs komoly problémája, de érthető, ha aggódik érte és szeretne rajta segíteni. Ugyanakkor a saját egészségével sem ártana többet foglalkoznia és lépéseket tehetne annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Okosan tenné, ha megerősítené immunrendszerét!

Ma spirituális képességei sokkal intenzívebbek lesznek. Egyrészt könnyen megérez előre dolgokat, másrészt szabályosan belelát az emberekbe. Szinte azt érzi, hogy kézen fogva vezeti a sors. Olyan érzése van, mintha az Univerzum üzenni akarna magának. Éppen ezért ajánlatos ma odafigyelnie az álmaira is! Izgalmas és értékes felfedezéseket tehet a mai napon képességei segítségével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma jó híreket kaphat egy pénzösszeg kapcsán, amelyet hosszú ideje várt. Ez nagyon örvendetes hír és jó ok az ünneplésre, de azért még ne igyon előre a medve bőrére! Viszont, ha meg is kapja, álljon ellen a kísértésnek, hogy azonnal költekezni kezdjen. De ma más meglepetés is érni fogja szerettei révén. Ez egy fordulatokkal teli, izgalmas nap lesz, ami után elégedetten és boldogan hajtja majd álomra a fejét.

Ön inkább racionális elme. De ma olyan dolgok történhetnek magával, amelyekre nem talál magyarázatot és komolyan elgondolkoztathatják. Talán érdemes lenne nyitnia azzal a témával kapcsolatban, amelyben nem jártas és megkérdeznie valaki olyat, aki igen. Ettől még nem kellene hinnie semmiben, de legalább egy lehetséges magyarázatot kaphatna, és talán nem érezné magát annyira elveszve.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre azt kapja szeretteitől, amire jó ideje vágyott: szeretetet, figyelmet, elismerést. Szép lassan növekedni az önbizalma és egyre szorosabbá válnak a kapcsolatai. Ahol korábban viták voltak, ott sikerül elásni a csatabárdot. Ma még egy távoli rokonától vagy barátjától is hírt kaphat, akivel rengeteget fognak beszélgetni. Ez a nap tökéletes a kapcsolatok építéséhez és ahhoz, hogy legyőzze kishitűségét.

Egy összejövetel vagy váratlan találkozás keretei között újra összefuthat valakivel, aki korábban sokat jelentett magának. Az illető meglehetősen közvetlen lesz, míg Ön inkább egy kicsit távolságtartó. Bár készen áll arra, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat, ez nem jelenti azt, hogy bármit is siettetnie kellene. Legyen türelmes magával, pláne akkor, ha korábban már okozott Önnek csalódást ez a személy.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kicsit ?sötét énje? kerül ma előtérbe, azt is lehetne mondani, hogy kibújik magából az ördög. Hirtelen rosszalkodni vágyik. Ha szingli, akkor legyen ezzel óvatos, mert kellemes kalandokban is lehet része, de akár kellemetlen helyzetbe is kerülhet. A párban élők is rosszaságra próbálják csábítani a partnerük, akik így színt vihetnek a hétvégéjük. Ám a bulizással legyenek óvatosak a jegy szülöttei!

A napirenden van egy rövid kirándulások és a hosszú beszélgetések a szeretteivel. Tökéletesen sikerül ellazulnia, testi és lelki szinten egyaránt feltöltődik és valósággal új embernek érzi majd magát. Rengeteg szeretetet kap ma szeretteitől. Ellenben este egy nyugtalanító hívást vagy levelet kaphat egy ismerősétől. Úgy tűnik, hogy a személy bajba került, de legalábbis segítségre szorulhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy tűnik, hogy a szeretet, a szerelem és a romantika mindenütt jelen van. Ma megerősödhet a kapcsolatai a barátaival, a családjával vagy épp a partnerével. Mindenkivel egy hullámhosszon lesz és nagyszerűen megértik egymást. Az sem kizárt, hogy ma új emberekkel ismerkedik meg, és ez azt jelenti, hogy az újonnan kialakult kapcsolatok sokáig tartanak. Több pozitív élményben is lesz ma része!

Az egyedülállók ma megismerkedhetnek valakivel, aki mély benyomást tesz rájuk. Nagyon úgy néz ki, hogy az érzés kölcsönös! Éppen ezért ne legyen túl félénk, hanem merjen kezdeményezni! A párban élőknek sikerül visszahozniuk a tüzet a hálóba és forró együttlétben lehet részük. A mai nap ismét egymásba szeretnek és sikerül leszámolniuk egyik-másik korábbi problémáikkal.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



