Napi horoszkóp - 2019. december 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Erős pszichés benyomások érhetik ma a távollévő barátok vagy családtagok. Nem kell mindjárt pánikba esnie, de ha úgy érzi jónak, akkor egész nyugodtan hívja fel őket és érdeklődjön a hogylétük felől. Ma is erősebbek a megérzései a szokottnál, érdemes rájuk odafigyelnie. Viszont azt is észrevette, hogy sokkal mélyebben érzi át a gondjaikat vagy éppen örömeiket. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megértse őket!

A sok hivatalos ügy elintézése vagy a munkája idegesítheti és egész nap stresszes lehet. Előfordulhat, hogy komolyan megfájdul a feje. Azért, hogy mindent letudjon egy nap alatt nem éri meg belerokkannia, úgyhogy nyugodtan engedélyezzen magának egy szabad napot. Viszont ma többen is kereshetik telefonon vagy találkozót kérhetnek Öntől. Nyugodtan mondjon nemet arra, amire nincs ereje, meg fogják érteni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma olvas pár új, izgalmas ötletet és ezek arra ösztönözhetik Önt, hogy megvalósítsa saját ötleteit vagy más módon is inspirálhatják. Érdemes lehet ezeket leírnia vagy megosztania másokkal. A felfedezett ötletek némelyike sikerre van ítélve és az is lehet, hogy támogatókat is talál a kidolgozásukhoz. Kisebb problémája adódhat a mai napon, de annyira pozitívan lát mindent, hogy ez sem rontja el a kedvét.

Kimondottan érzi, hogy valakinek tetszik, de mégsem mer hinni a megérzéseinek. Pedig nyilvánvaló jeleket kaphat az illető részéről. Ne hagyja, hogy a szkepticizmusa gátat szabjon akár egy remek kapcsolatnak! Egy kis kételkedés mindig egészséges, de ne engedje, hogy elnyomja a pozitív benyomását. Minden jel azt mondja, hogy az, amit éret, igaz. De jobb, ha tudja, ez nemcsak a szerelemre igaz, szóval más területeken se akadályozza magát!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kedvessége és jó viselkedése ma kifizetődhet. Valaki, aki nagyra tartja magát, felkínálhat Önnek egy előrelépési lehetőséget, amely növeli a jövedelmét a karrierjének is jót tesz. Mindenképpen érdemes lenne elfogadnia ezt a lehetőséget, nem érdemes rajta sokat ülnie. Az is lehet, hogy egy közös üzlet, cégalapításán gondolkoznak, aminek szintén meglenne az előnye és végre megvalósulhatna a vágya!

Gyermekek közelében tartózkodhat, és ez előhozhatja magából az anyai érzéseket, amennyiben még nincs gyermeke. Talán épp egy barátja vagy rokona gyermeke lesz, aki miatt szívesen beszélne a párjával a családalapításról. De az sem lehetetne egyes jegy szülötteinél, hogy épp a saját gyerekük lesz, aki arra késztetheti őket, hogy hozzanak össze neki egy kistestvért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma furcsa eseményekről olvashat, amelyek megragadják a képzeletét. Érdemes lehet többet megtudnia a történetekről és hasonló eseményekről. Az elméje elég éles ahhoz, hogy átlássa az eseményeket, mégis vannak rejtett elemek, amelyek ezt sokkal izgalmasabbá teszik. Ha nem is a történtekkel, de akár a saját életével kapcsolatban érdekes dolgokra döbbenhet rá. Csak maradjon nyitott és ne rémüljön meg a felismeréstől!

Nagyon szeretne többet tudni egy bizonyos témával kapcsolatban, ezért úgy dönthet, hogy továbbtanul, befizeti magát egy képzésre, vagy csak többet kezd el járni a könyvtárba. Bármi is izgassa annyira, kiváló alkalom arra, hogy pallérozza elméjét vagy éppen spirituális képességeit és mindennek révén új emberekkel ismerkedjen meg. A témában tapasztalt személyekkel folytatott beszélgetések segíthetnek!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jó ideje gondolkodik egy új tervének, talán vállalkozásának a megvalósításán. Nagyszerű ez a nap a megvalósításhoz, de legalábbis ahhoz, hogy megtegye a kezdő lépéseket. Az egyetlen hátránya, hogy annyira megszállottja lehet munkájának, hogy nem tud másra koncentrálni. Vigyázzon, hogy ne égjen ki már a legelején és ne vonja meg az időt és a figyelmet a szeretteitől! Találja meg az egyensúlyt!

Egy levél vagy egy beszélgetés valakivel ma mondhatni ébresztően hat magára. Olyan dolgokra döbbenhet rá, amelyekre eddig mondhatni vak volt. Hirtelen kételkedni kezd magában vagy a terveiben, esetleg egyik-másik kapcsolatában. Fontos, hogy ne ilyen felkavart állapotban akarjon döntést hozni. Előbb nyerje vissza önuralmát és adjon magának időt, amíg kitisztul a látása!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma új vonzó ötleteket találhat a karrier előmozdítására, és a jövedelmének növelése érdekében. Az egyetlen kérdés az, hogy hosszú távon is tudná-e csinálni. Néhány valószínűleg működőképes, mások nem, de ha komolyan gondolkodik valamelyiken, végezzen kutatást ennek kiderítésére. Kétségkívül ígéretesnek tűnik így a jövő, ha megteszi a szükséges lépéseket, hogy ötleteit megvalósítsa.

Azt hitte, sikerül gyorsan végeznie egyes feladataival, de sajnos úgy néz ki, hogy rendesen feladják magának a leckét. Kérjen segítséget, ha szüksége van rá. Lehet, hogy nem olyan jártás a feladat elvégzésében vagy egyszerűen túl sok van. Kerülje annak lehetőségét, hogy hibázzon vagy, hogy esetleg a hétvégén is dolgoznia keljen. Pláne akkor kérjen segítséget, ha valami komoly kockázatokat rejthet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



