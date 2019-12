Napi horoszkóp - 2019. december 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.10

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában elég sokat utazott az érzelmi hullámvasúttal, de most már megnyugodhat, egy ideig nem kell tartania tőle. Minden sokkal simábban megy, mint eddig, és érdekes módon mások törekvései is valamiképp az előnyére válnak. Hagyja, hogy mások végezzék el a munkát, ma elég, ha csak felügyeli a folyamatokat. Használja ezt a napot arra, hogy informálódjon, beszélgessen, így olyan dolgokat tudhat meg, amelyekre mindig is kíváncsi volt.

Ha szeretné fejleszteni tudását, akkor csapjon fel egy könyvet vagy iratkozzon be kurzusra. Tökéletes nap ez az az új kezdetekhez és a megreformálásához is. Külső szempontból ma ellenállhatatlan lesz, a párban élők kedvesek sem tudnak betelni a jegy szülötteivel, míg a szinglik után lépten-nyomon megfordulnak. Ön se essen abba a hibába, hogy csak a külső alapján ítél!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Miért nem hagyja, hogy mások vegyék a kormányt, miközben maga végre csak követi őket? Nem csak könnyebb néha egyszerűen sodródni az árral, hanem sokkal érdekesebb is! Az univerzum továbbra is lehetőséget biztosít Önnek új ötletei megvalósításához, illetve új kapcsolatok kialakításához, tehát nem kell várnia arra, felelős legyen, hogy zöld jelzést kapjon az új törekvéseinek megvalósítására.

Ma semmi sem úgy történik, ahogy azt szeretné. Folyton nehézségekbe ütközik. Olyan érzése van, mintha a sors szándékosan próbálná akadályoztatni. Talán így is van, ezért ne erőltesse, ami nem megy. Lehet, hogy jó okkal próbálják meg feltartóztatni. Legyen türelemmel és addig foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyek terén zöld utat kapott, vagy ha nincs olyan, akkor egyelőre csak tervezzen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Gondjai adódhatnak a technikával. Megadhatja magát a hűtője vagy épp a számítógépe lesz az, ami rosszalkodni kezd. Remélhetőleg csak bosszantó kis kellemetlenségei és nem anyagi nehézségei fognak adódni. Jó lesz, ha ma odafigyel arra, hogy üzenetei biztosan célba találjanak. Viszont erre nem árt szóban is ügyelnie, nehogy egyesek félreértsék a szándékát. Törekedjen a tiszta kommunikációra.

Mostanában nem érzi jól magát. Tényleg időszerű lenne felkeresnie orvosát a tartósabb panaszaival. Ne higgye azt, hogy ezek maguktól megoldódnak és most a házi módszerekkel sem célszerű sokat kísérletezni. Menjen biztosra azelőtt, hogy nagyon problémája adódna. Erre kellene bíztatnia azokat a szeretteit is, akik szintén betegeskednek, de nem szeretnének orvoshoz fordulni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma csalódást okozhat Önnek. Egyik szerette olyat tehet vagy mondhat, amivel igencsak megbántja. Talán bele sem gondolt mit mond, vagy mit tesz, ezért ne higgye azt, hogy biztos csak bántani akarta. Beszéljen vele az érzéseiről, nem kell magában tartania őket. Így legalább esélyt ad arra maguknak, hogy helyrebillentsék a kapcsolatukat. De ehhez le kell győznie magában az áldozatszerepét.

Nagyon aggódik az egyik szerette miatt és ma nyugtalanító híreket is kaphat vele kapcsolatban. Ha tud neki segíteni, tegye meg, de ha nem, akkor ne vegye a szívére. Senki sem várja Öntől, hogy csodát tegyen. Maga se legyen túl szigorú magával és attól is óvakodjon, hogy túlságosan a szívére vegye a dolgokat. Talán már az is elég, ha a szerettével van, meghallgatja őt vagy értésére adja, hogy számíthat magára.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nyugtalan lehet a kedvese miatt. A kérdés az, hogy van is oka rá vagy nincs. Ne lásson rémeket és ne feltételezzen róla rosszat ok nélkül. Kerülje a féltékenységi vitákat, mert azzal csak tovább ronthat a helyzeten. Viszont bölcs dolog lenne, ha egy nyugodt pillanatban leülne és beszélne a párjával az érzéseiről, hiszen lehet, hogy megnyugtatná és elmúlnának a vele kapcsolatos rossz érzései.

Nem baj, ha kicsit előveszi a gyanakvó, bizalmatlan énjét. Nem kell mindent készpénznek vennie, amit hall. Vigyázzon, mert ma könnyen félrevezethetik vagy becsaphatják, akár egy ismerős személy is. Ha valakiben nem biztos, kérdezzen rá vagy akár passzolja, de semmi esetre se vállaljon kockázatot. Azt se engedje, hogy mások olyanra vegyék rá, amit nem szeretne, nyugodtan mondjon nemet!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma különösen vigyázzon az értékeire! Nemcsak olyan értelemben, hogy lopásveszély fenyegeti, és esetleg elemelhetik a pénztárcáját vagy más jellegű kárt okozhatnak Önnek. Olyan értelemben is érdemes résen lennie, hogy figyeljen oda jobban értéktárgyaira, hogy ne hagyjon el semmit és saját magának ne okozzon anyagi kárt. Úgyhogy helyezze biztonságba értékeit és ügyeljen a mozdulataira is.

Legyen óvatos, mert ma épp a jó szíve sodorhatja bajba. Egyesek visszaélhetnek a kedvességévek és a segítőkészségével. Jól gondolja meg, kinek ad kölcsön vagy kinek akar segíteni, nehogy utóbb az derüljön, hogy félrevezették. Nem kell mindenkit megsegítenie, nyugodtan néha mondjon nemet. Lehet, hogy csak jót akar, de ma Ön húzhatja a rövidebbet és magát érheti kár.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



