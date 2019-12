Napi horoszkóp - 2019. december 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen oda, mert ma meglehetősen érzéketlen lehet a környezetével. Nem kell mindenkivel beszélgetnie, ha nem akar, nem is kell tanácsokat osztogatnia meg lelkiznie, de azért ne is gázoljon bele mások lelkébe egy-egy hirtelen kitörő mondattal. Akaratlanul is megbánthat másokat a figyelmetlenségével. Hogyha nincs ideje vagy kedve meghallgatni valakit, finoman adja a tudtára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nagyon feszült lesz a mai napon. Egész nap kapkod, rohan, és közben rengeteg a feladata. Nem elég, hogy saját feladatait intézi és gondjait próbálja elintézni, közben mások az idegeire mennek azzal, hogy csodát várnak magától. Ma bármennyire is próbál, nem fog tudni mindenkinek segíteni meg a kedvében járni, de nem is kell. Épp itt lenne az ideje annak, hogy lelassítson, és többet gondoljon önmagára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen nagyon óvatos! A csillagok szerint baleset, kellemetlenség érheti magát, ha nem figyel eléggé. Úgyhogy akár tömegközeledik, akár autóba kell ülnie, legyen nagyon körültekintő. Ne siessen, és mindenképpen tartsa be a szabályokat! Nem kell egész nap rettegnie, csak ne kapkodjon, és inkább lassan járjon. Vigyázzon magára, óvakodjon a meggondolatlan cselekvésektől!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Közel van a határidő és magának ideje lenne meghoznia egy döntést. De képtelen rá. Úgy érzi, rosszul fog dönteni és nem biztos magában. Ebben az esetben ne szégyelljen tanácsot kérni. Így elkerülheti, hogy valóban rossz döntést hozzon. Talán épp annak hatására sikerül meghoznia a helyes döntést, hogy hangosan gondolkodik valakinek a jelenlétében, aki talán még segíteni is tud Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egyedül arra kellene ügyelnie, hogy kerülje a feszültséget és a konfliktust. Valószínűleg ma mindenki ideges lesz maga körül, ami vagy magán csattanhat vagy megpróbálhatják bevonni egy olyan vitába, ami nem is tartozik Önre. Bölcsen tenné, ha kimaradna ezekből még akkor is, ha kedvet érezne ahhoz, hogy beszálljon. Higgye el, Ön húzná a rövidebbet és a maga napját is elrontanák!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Vigyázzon, mert ma kissé ingerlékeny lehet. Nem kell sok ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra ráeressze mérgét valakire. Ráadásul épp olyanra, aki nem tehet semmiről. Nem lesz könnyű, de fogja vissza magát. Ne keressen lehetőséget arra, hogy veszekedjen vagy harcoljon másokkal, mert azzal csak a kapcsolatait teszi kockára. Nap végén jutalmazza meg magát, hogy mennyire erős volt, így máskor is kedvet kap majd uralkodni önmagán! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma sikerül mindenkivel megértetnie magát. Megtalálja a közös nyelvet a környezetével, de akár a megoldást is a problémájukra, amivel elégedettek lehetnek. Használja ki, hogy ma kommunikációs képessége csúcsán van! Győzze meg azt, akit maga mellé szeretne állítani, vagy ha valakinél el szeretne valamit érni. Illetve ennek fényében ma érdemes rendeznie a zűrös kapcsolatait is. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma egy rendkívül kecsegtető ajánlatot kaphat, de nem szabad elfogadnia. Sajnos minden esély megvan arra, hogy csak átverés. Lehet, hogy elsőre nem tűnik annak, de talán ha alaposabban utána jár, maga is rá fog lelni a buktatókra. Ne akarjon bedőlni neki, mert tetszik Önnek az ajánlat vagy a lehetőség. Megeshet, hogy egy ismerőse ajánlja, de talán ő sem tud az átverésről, ezért nem kell mindjárt ellenséget sejtenie a személyében. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ez a mai nap lehet a vihar előtti csend. Érzi magában a feszültséget, ráadásul egyik-másik kollégája még provokálhatja is magát. Most kell csak igazán erősnek lennie, mert nem szabad, hogy engedjen az érzéseinek! Egyes esetben szándékosan próbálhatják meg kellemetlen helyzetbe hozni, az is lehet, hogy valakinek előnye származna abból, ha Ön kifakadna! Ne adja meg neki ezt az örömöt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Sokkal nyugodtabbnak és békésebbnek érzi magát az elmúlt napokhoz képest. Végre nem háborog a lelke, megtalálta a megoldásokat a gondjaira és sokkal tisztábban látja a helyzetét. Érdemes lenne ma egy kis időt egyedül töltenie, mert fantasztikus, új ötletek juthatnak az eszébe. Új dolgokhoz kaphat kedvet és egészen feltöltődhet. Lassítson ma és lássa meg maga körül a szépséget és mindazt, ami jó! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Álljon ellen a kísértésnek! Akár egyedülálló, akár párban élő, megkísértheti az egyik ismerőse vagy valaki olyan, aki szerelmes magába, régóta vonzódik Önhöz. Ha párban élő, akkor nem kérdés, miért kell kitartania, akkor is, ha szívesen viszonozná az érzéseket. Ne adja a fejét a megcsalásra. Ha pedig egyedülálló, kétszer is gondolja meg, milyen kapcsolatba keveredik, pláne, ha ez a lehetőség a munkahelyén üti fel a fejét! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Szívesebben foglalkozik mások gondjaival, semmint a sajátjaival, de ettől óvakodnia kellene. Nemcsak azért, hogy ne terhelje le magát mások problémáival, hanem azért is, mert akadhatnak olyanok, akik nem díjazzák, hogy mindenbe beleüti az orrát. Lehet, hogy csak segíteni akar és ezt ők is tudják, de attól még zavarja őket a tény, hogy bele akar avatkozni az életükbe és megmondani, mit tegyenek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp