Napi horoszkóp - 2019. december 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.05

KOS: (március 21 - április 20.)



Túlságosan lekicsinyített valamit. Nem foglalkozott vele annyira, mint kellene, nem tulajdonított neki jelentőséget és ennek meg lesz a böjtje. Ne essen abba a hibába, hogy másokat kezd okolni a történtek miatta. Fogadja el, hogy ez az Ön sara. Ha jóváteheti, akkor tegye, ha pedig nem, akkor vállalja a felelősséget, és tanuljon az esetből, hogy máskor ne fordulhasson elő.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon szeretne már a végére járni egy bizonyos dolognak és túlesni rajta. De sajnos ma még nem jár sikerrel. Illetve egy ideje vár már egy bizonyos választ, jelet, ami szintén késlekedik. Legyen még türelemmel, ne szánja rá magát váratlan tettekre vagy döntésekre. Hamarosan megkapja a választ, és elgördülnek maga elől az akadályok is, aminek köszönhetően tovább haladhat útján.

Ne érezze rosszul magát amiatt, hogy elakadt egy bizonyos feladattal. Inkább kérjen segítséget! Azzal nem sokat ér el, ha egyedül szenved. Senki szemében nem fog kevesebbnek tűnni, ha kér egy kis támogatást. Így legalább hamarabb letudhatja a feladatát, a problémát és nem fogja magát nyomasztani. Máskor pedig majd Ön segít olyannak, aki elakadt, ne csináljon a bolhából elefántot!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha valami olyanra készül, ami esetleg érintheti a családját, akkor okosan tenné, ha előbb megbeszélné velük, akár kikérné a véleményüket. Így elkerülheti, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön, és esetleg kibabráljon Önökkel. Ugyanis nem biztos, hogyha a szerettei háta mögött intézkedik, el lesznek ragadtatva. Nem biztos, hogy megvétózzák az ötletét, de járna nekik a választás lehetősége.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nagyon éles az észjárása, és mindig tudja, hogyan oldja meg a magára bízott feladatokat. Tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy sikeres és eredményes legyen. Ugyanakkor néha hajlamos többet kockáztatni a szükségesnél. Vigyázzon ma, hogy ne menjen túl messzire. Illetve, csak mert megtehet bizonyos dolgokat, nem jelenti azt, hogy meg is kell tennie. Erkölcsi kérdéseknél maradjon a tisztességes módszereknél!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bármennyire is szeretne már túlesni valamin, akár munkán, akár a lakásfelújításán, még nem jött el az ideje. Képes lenne elsiklani a részletek fölött és elnagyolni a munkát, de azzal csak azt érné el, hogy később újrakezdhetné, vagy más kellemetlenségek jelennének meg. Most már vegyen erőt magán és csinálja végig, csinálja jól! Különben sem arról híres, hogy olyat ad ki a kezéből, amivel ne lenne tökéletesen elégedett! Ehhez vannak mások is hozzászokva.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Elvárja, hogy őszinték legyenek magával az emberek. Ez alapvetően jó dolog, csak éppen fogadja el azt, ha ezt más is elvárja magától. Márpedig ennek következtében ma akármennyire is nem szeretné, el kellene mondania a valódi véleményét, meglátást egy illetővel vagy a tetteivel kapcsolatból, mindegy, hogy mennyire negatív. Az őszinteség csak úgy működik, ha kölcsönös, úgyhogy vegyen erőt magán!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Hall valami olyan dolgot, ami talán előrelendíthetné a karrierjét, vagy akár rövid időn belül plusz pénzhez juthatna. Legyen ezzel óvatos! Nyomozza ki a forrást, hogy mennyi igazság van benne, nehogy azután kellemetlenség érje! Nem biztos, hogy teljesen el kell vetnie a dolgot, de inkább győződjön meg az információk hitelességéről, mielőtt bármit is cselekszik. Ha anyagiakkal kapcsolatos, akkor a szeretteivel sem ártana beszélnie róla!





Túl nagy lendülettel vetette bele magát valamibe. Nem foglalkozott más dolgokkal, csak azzal az egy valamivel, és most ennek meg lesz a böjtje. Hirtelen azon kapja magát, hogy szerettei elfordultak Öntől, és esetleg még a krach is beütött egyik-másik életterületén. Nem késő észbe kapnia és megmenteni a süllyedő hajót vagy legalábbis az értékeket róla. Ne szégyelljen segítséget kérni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Általában a végletekig elmegy, ha az igazáról van szó. Máskor mindig harcol, és nem adja fel, amíg el nem ismerik, hogy mások hibáztak. De a mai esetbe bizony beletörhet a bicskája. Olyan konok emberrel vagy helyzettel lehet dolga, ami ki fog magán és nem tehet ellene. Talán ma tényleg el kellene engednie a harcot. Persze ne ismerjen el olyat, amiről nem tehet, csak azt engedje el, hogy igazat adjanak Önnek. Inkább lépjen tovább!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, sokkal többet várnak el magától, mint amire képes. A munka, illetve a feladat, meghaladja a tudását, a képességeit. Amennyiben igazán azt érzi, hogy nem képes rá, akkor inkább ne is erőltesse, mert azzal csak kellemetlenséget okozhat magának és másnak is. Mondja el az illetőnek őszintén a problémáját és adja vissza a megbízást. De nem érdemes kockáztatnia!

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy kicsit túlpörgi magát mostanában, ahogy a mai napon is. Igyekszik a maximumon teljesíteni a munkahelyén, de a családjának, barátainak is próbál tökéletesen megfelelni. Mindenre és mindenkire odafigyel csak éppen magára nem, márpedig ennek meg lesz a kellemetlen következménye. Ne akarjon testileg vagy lelkileg lerobbanni! Ideje kiszállnia a mókuskerékből, még azelőtt, hogy kidobnák belőle!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



