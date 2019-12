Napi horoszkóp - 2019. december 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem muszáj mindig erősnek mutatkoznia! Ha problémája van, akkor épp itt az ideje annak, hogy kiöntse a szívét valakinek, márpedig a szerettei alig várják, hogy ezt megtegye, mert így végre hasznos éreznék magukat és lehetőséget kapnának arra, hogy viszonozzák azt, amit Ön tett értük. Legalábbis gondoljon arra, Ön is hányszor hallgatta meg őket, mikor maguk alatt voltak. Most magán a sor, hogy beszéljen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már nincs messze a cél! Hamarosan eléri vágyait, de ahhoz még szükség van egy alapos hajrára. Még ne dőljön hátra, hanem küzdjön kitartóan! Érthető, hogy fáradt és talán már szörnyen elege is van, de most kell még csak igazán szorgalmasnak lennie. Nem bánja meg! Máskülönben, ha feladja, elveszít mindent és akkor kárba megy a belefektetett energia és akár a pénz is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehet, hogy dolgoznia kell, mégis annyira élvezetes, fordulatos, meglepetésekkel teli napja lesz, hogy nem munkaként éli meg a kötelezettségi elvégzését. Egész nap nagyszerű lesz a hangulata, képes mások arcára is mosolyt csalni. Ráadásul a teljesítményével is elégedett lehet, mert a jó hangulatnak köszönhetően lelkesen és gördülékenyen végzi a feladatait és könnyedén hárítja el az akadályokat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes lenne ma kicsit rákapcsolnia és törekednie arra, hogy mielőbb befejezze a függőben lévő ügyeit. Amennyi feladatot tud, azt zárjon le, mert holnaptól kezdve új, esetleg nehezebb feladatok várnak Önre és könnyebb lenne magának, ha egyszerre egy komolyabb dologra koncentrálhatna, és nem kellene százfelé figyelnie. Ezért ma megéri ma szorgalmasnak és lennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem érzi magát fizikailag toppon, de ez nem is meglepő. Nem igazán figyelt mostanában az egészségére. Túl sokat dolgozik és elhanyagolta testi-lelki szükségleteit. Okosan tenné, ha mielőbb időt szakítana magára és elkezdene foglalkozni a kellemetlen testi vagy épp lelki tüneteivel, mielőtt még rosszabbra fordul az állapota. Nem kell mindig százszázalékosan pörögnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon tetszik Önnek a randipartnere, esetleg az udvarlója, de nem bízik benne. Mérlegelje, hogy csak a szokásos bizalmatlansága tartja vissza a kapcsolattól, a korábbi rossz tapasztalati vagy pedig komolyan oka van átverést gyanítani. Amíg ezt nem tudja meg, addig nem érdemes elengednie az illetőt, hiszen valamiért csak-csak vonzódik hozzá. A párban élőknél és bizalmi problémák léphetnek ma fel!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem szerencsés, hogy a munkába menekül a problémái elől. Bármilyen gondja is legyen a kedvesével, arról muszáj lenne beszélniük. De bármilyen más nehézség esetén, inkább a megoldásra kellene törekednie, márpedig a menekülés meg a kivárás, nem számít annak. Minél inkább nem akar foglalkozni a problémával, annál nagyobb lesz és megnőhet a távolság Ön és akár a kedvese között.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha gondja van valakivel, akkor ne kerteljen. Hagyja el a virágnyelvet és nem is kell görcsösen törekednie arra, hogy mindent benyeljen. Egész egyszerűen álljon elé és mondja meg, mi zavarja, mi a problémája vele. Csak így érheti el, hogy véget érjen az örökös bosszankodása és egyedül így javulhat a kapcsolata az illetővel. Ne abba reménykedjen, hogy majd észreveszi magától.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma egy kissé depresszív hangulatban van. Semmi sem jó, semmi sem teszi boldoggá. Mindennel és mindenkivel elégedetlen. Talán az idő miatt van maga alatt, de az is lehet, hogy csak összegyűltek magában a ki nem mondott érzések és a megoldatlan problémák. Okosan tenné, ha munka után lazítana, tenne arról a következő napokban, hogy feltöltődjön, így tovaszállna a rossz hangulata. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Bárkire is szánjon időt délután, akár a barátjára, akár a kedvesére, tartsa magát az ígéretéhez és arra is ügyeljen, hogy valóban minőségi időt töltsön velük. Annak nincs értelme, hogy tovább kell rohannia vagy nem is figyel a beszélgetésre, nincs jelen lélekben, mert abból csak sértődés, konfliktus adódhat. Lehet, hogy fáradt vagy sok dolga van, de akkor ne menjen bele a találkozóba. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Munkatársa ma meglehetősen feszült és ezzel azt éri el, hogy sikeresen átragasztja magára is a feszültséget. Legalábbis, ha hagyja. Persze, könnyű lenne a kollégájával együtt puffogni, de azzal csak elrontja az egész napját. Szerencsére vannak más munkatársai is, akik segíthetnek Önnek jó kedvre derülni. Tartson velük és fordítsa meg a kezdeti felállását: ragassza Ön a jókedvét a kollégájára. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kétszer is gondolja meg kitől kér segítséget! Nem az a baj, hogy kér, hanem az, hogy esetleg rossz személytől kéri. Olyantól, aki esetleg visszaél a helyzettel, de minimum előállna azzal, mit vár cserébe. Bármilyen segítségről is legyen szó, pláne anyagiról, legyen óvatos, nehogy csapdába csalják. Hallgasson bátran a megérzéseire és ne hagyja magát semmire se rábeszélni, mindegy mennyire tűnik ígéretesnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp