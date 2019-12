Napi horoszkóp - 2019. december 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma épp olyan változékony lesz a hangulata, akárcsak az időjárás, emiatt kissé szeszélyes lehet a környezetével szemben. Ugyanakkor talán épp az idő az, ami még jobban lehangolja, amúgy sem túl rózsás hangulatát. Vigyázzon, hogy ne bántson meg olyanokat, akik semmi rosszat nem mondtak vagy tettek. Érthető, hogy nincs jó passzban, de ez nem ok arra, hogy goromba legyen másokkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Környezete egyre csak sürgeti, hogy hozzon meg egy bizonyos döntést. Nem lenne szerencsés, ha eleget tenne a kérésüknek. Okosabban tenné, ha a saját tempója szerint haladna. Ne hagyja, hogy bármire is rávegyék, vagy egyáltalán sürgessék. Inkább érlelje meg alaposan a dolgot, így legalább elmondhatja, hogy igazán a saját döntése, akár pozitív, akár negatív kimenetele lesz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Eljött az ideje annak, hogy a jövőre összpontosítson, és ezt Ön is érzi. Éppen ezért el kell engednie a múltat vagy legalábbis azokat a dolgokat ? akár személyeket ? amik nyilvánvalóan hátráltatják. Legyen kicsit bevállalósabb, merjen kockáztatni, nem bánná meg! Ne féljen a változásoktól meg attól, mit hoz a jövő. Ha nem feszegeti kicsit a határait, akkor nem is érheti el a kívánt céljait!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sokat gondol olyan dolgokra, amelyek fölött nincs hatalma, nem tehet értük semmit, mégsem tudja elengedni őket. Továbbra is a megoldásokon agyal. Így viszont rengeteg energiája elmegy és nem azokra a dolgokra, amikre nagyon is lehetne ráhatása. Éppen ezért kellene erőt vennie magán és elengedni azt, ami nem működik, nem jön össze és fordítsa figyelmét azokra, amikért tehet valamit!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma valaki megtalálja a gondjaival. Talán a legkevésbé sem vágyik arra, hogy valaki panaszkodjon magának és úgy van vele, magának is rengeteg baja van, de mégis bölcsen tenné, ha meghallgatná az illetőt. Legyen vele türelmes. Nem kell megoldania az életét sem pedig ősbölcsességekkel ellátnia. Éppen elég az, ha meghallgatja, már azzal is rengeteget teher érte. Gondoljon arra, hogy maga is kerülhet a helyébe!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rengeteg energiája van. Saját maga is meglepődik azon, hogy mennyire nyugtalan, mert folyton csinálni akar valamit. Úgy érzi, hegyeket lenne képes megmozgatni. Ez nagyon jó, használja ki és fektesse bele a munkájába, esetleg munka után sportoljon, csak éppen attól óvakodjon, hogy elvegye mások munkáját vagy azért, hogy túlpörögje magát mellettük, mikor ők nyugodt tempóban haladnának a saját feladataikkal.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma még a legapróbb, még csak nem is kimondottan negatív kritikákat is magára veszi. Szörnyen érzékeny a külsejével, a munkavégzésével, egyszerűen mindennel kapcsolatban. Viszont ennek következménye az, hogy könnyen megbánthatja azokat, akik építő jelleggel szánták vagy nem is kritikának szánták, amit mondtak. Ne keressen magának ellenségeket, mert akkor találni is fog!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nagy kísértést érezhet arra, hogy pénzt költsön, méghozzá nem is keveset. Persze Murphy törvénye már csak ilyen, mindenütt akciókat lát, meg fantasztikus leárazásokat. Ám mégis óvakodnia kellene attól, hogy ma nagyobb összegtől váljon meg, mert igencsak hiányozna Önnek. Várjon még kicsit azzal a vásárolgatással és inkább foglalja le magát ingyenes programlehetőségekkel!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem alkalmas ez a nap arra, hogy komoly döntéseket hozzon. Lehetőség szerint halassza őket holnapra vagy akár napokkal későbbre, csak ma ne hozzon végleges döntéseket. Ahhoz túlságosan szerteágazóak a gondolatai, arról nem is beszélve, hogy érzelmileg sincs ahhoz a toppon, hogy reálisan lássa a helyzetét. Úgyhogy ne siettesse magát, de azt se hagyja, hogy más sürgesse!

BAK: (december 22 - január 20.)



Maga körül most mindenki belehúzott a munkába, illetve abba, hogy elérjék céljaikat. Magának sem kellene lazsálnia, már csak azért se, mert felettesei szemmel tartják magát. Ha nem szeretne kellemetlenséget, akkor érdemes belehúznia. Legyen óvatos, mert kollégái is pletykálkodhatnak Önről. Amint tudomására jut, ki tehet ilyet, ne rendezzen jelenetet, de négy szem között beszélgessen el az illetővel.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Van egy kollégája, akit igazán szeret és kedvel, nagyszerű embernek tartja, csak éppen dolgozni nem tud vele. Ma is konfliktusa adódhat az illetővel, ráadásul mostanában egyre több mindent tűrt el tőle. Előbb-utóbb ez ki fog magából robbanni. Éppen ezért ne várja meg, hanem egy nyugodt pillanatában beszéljen az illetővel arról, mit csinál rosszul, hiszen ezzel a kapcsolatukon is segít!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Alapvetően izgalmas napja lesz, amellett, hogy különböző meglepetések is érik, ami bizony azt jelenti, hogy pozitív és negatív híreket is fog kapni. Talán ezért nem is lesz maga alatt, mert nemcsak negatívumok fogják érni. Ráadásul egy olyan feladatot is sikerül végre lezárnia, ami jó ideje húzódott és már kezdte azt hinni, sosem ér a végére. Ma igazán megengedheti magának napvégén az ünneplést.

