Napi horoszkóp - 2019. december 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Újabban egy régi ismerőse, esetleg kedvese jár a fejében és azon morfondírozik, hogy felhívja-e. Ha már egy perc nyugta sincs tőle és úgy érzi, valamiért meg kell tennie, akkor mindenképpen elégítse ki a vágyát, de ne legyenek nagy reményeid! Álljon a dologhoz nyitottan és rugalmasan. Azok, akik párban élnek, járjanak el e téren óvatosan, különben meggyűlhet a bajuk a kedvesükkel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jó hír juthat a fülébe, ami megalapozhatja a következő heteit. Végre úgy érzi, ott tart, ahol lenni szeretne és sikerszériában van része. Ha ez nem lenne önmagában is elég öröm, romantikus napra számíthat. Valami olyanra is jut ma ideje, amire korábban nem és ettől csak még jobb lesz a kedve. Szinte minden úgy alakul, ahogy azt szeretnéd. Érdemes tovább ötletelgetnie, mert a következő időszakban szinte bármely vágyát, tervedét képes lesz megvalósítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma mindenki megpróbálja beosztani az idejét. Érthető, ha ettől eldurran az agya, ám nem az a megoldás, hogy akkor mindenkit elküld melegebb éghajlatra. Gyakoroljon egy kis türelmet és hideg fejjel próbálja meghúzni határokat és kompromisszumokat kötni. Be kell látnia, hogy sokszor engedett másoknak, ne csodálkozzon azon, ha most ellenállásba ütközik. Álljon ki magáért bátran! Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Meglehetősen dolgos nap elé nézel. Ez annak köszönhető, hogy dolgozik vagy azért, mert otthon találtál ki magának elvégzendő feladatokat. Ám ebben az esetben nem negatívan éli meg a munkát, hanem mint kreatív programnak. Újabban otthona felújítására vágyik így minden tekintetben átalakításokat próbál kivitelezni. Azért ne két nap alatt akarjon mindent megújítani, ne legyen mérges, ha valamivel nem végez időben. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Fantasztikus kikapcsolódási lehetőségek leselkednek Önre. Csak arra figyeljen, hogy ne akarjon egyszerre mindent. Érdemes szelektálnia, mert az ide-oda rohangálást nem fogja élvezni és szerettei sem. Ugye nem akar ezen hajba kapni velük? Ráadásul napját egy kivételesen jó hír koronázhatja meg. Viszont, ha valaki magára bíz egy titkot, akkor azt tényleg ne adja tovább! Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma hajlamos lehetsz féltékenységi vitába bonyolódni. Mostanában érzékenyebb és ingerlékenyebb, mindenütt árulást és hátsó szándékokat sejt. Partnere rosszul viseli az ilyen jellegű kirohanásokat. Igaz, a barátaival szemben is gorombán viselkedhet és egy szempillantás alatt megsértheti a környezetét. Igyekezzen visszafognia magát vagy még az is jó megoldás lehet, ha inkább otthon marad és pihen! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bármibe is fog, semmi sem akar összejönni. Folyton falakba és problémákba ütközik. Nem akarnak úgy alakulni a programok, mint szerette volna, a találkozók is borulnak és minden otthoni teendővel kapcsolatos terve is. Mérgelődés helyett az lesz a legjobb, ha elengedi a dolgot. Nem lehet minden hétvége tökéletes. Hozza ki a jelenlegi helyzetéből legtöbbet és ne próbálja erőszakosan irányítani az eseményeket. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valaki olyat mondhat magának, ami mellett nem tud csak úgy elsétálni. Ez lehet egy pletyka, de akár valamilyen sértés is. Mielőtt egy életre megharagudna vagy elhinne a pletykát, ki kellene nyomoznia, hogy valóban igaz-e, illetve mi oka lehetett az illetőnek arra, hogy megsértse. Az a fontos, hogy ne vegye a tényeket készpénznek. Ez igaz lehet akkor is, ha valaki ígér magának valamit, ne élje bele magát! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jó lesz, ha gyakorolja a türelmet és a megbocsátást, mert szüksége lehet rájuk. Valaki akarva-akaratlanul is keresztbe tehet Önnek, megbánthatja, és ha nem tragédiának, akkor árulásként fogja megélni. Mindenkinek könnyebb lenne, ha mielőbb túltenné magát a dolgon, mert rányomhatja bélyegét a kapcsolatukra. Ne felejtse el, hogy maga sem vagy tökéletes! Ma keresni fogja a lehetőséget, hogy levezethesse a feszültséget másokon. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Mostanában nem pendül egy hullámhosszon a barátaival és ez elkeseríti magát. Nincs azzal gond, ha nem értetek egyet vagy más-más életszakaszban vannak. Legyenek egymással türelmesebbek és megértőek! Hozzá van szokva ahhoz, hogy sok esetben mások úgy táncolnak, ahogy Ön fütyül, és ez okozhat kellemetlenségeket. Ez a nap tökéletes lenne arra, hogy átgondolja a kapcsolatait és szembenézzen a hibáival. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Romantikus hangulatban telik a napja. Jó esély van arra, hogy párjával elmennek valahova és egy kis életet visznek a kapcsolatukba. Még ha csak egy napi kirándulás is, de rengeteget javíthat a kapcsolatukon. Ma több ízben is rá fog jönni arra, hogy nagyon sok dolog tartja össze Önöket, így ha esetleg kétségei lettek volna partnerével szemben, akkor ma azok szertefoszlanak. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Előkerül egy régi ismerőse. Legyen óvatos, mert előfordulhat, hogy egyáltalán nem olyan tiszták a szándékai, mint azt hiszi. Így legalább elkerülheti, hogy megint csalódnia kelljen valakiben, aki csak akkor találja meg, mikor szüksége van valamire. Ugyanakkor készüljön fel arra, hogy a párja, illetve családja is próbára teheti a türelmét. Legyen velük elnézőbb és ne robbanjon azonnal! Heti horoszkóp





