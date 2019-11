Napi horoszkóp - 2019. november 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki kikérheti az Ön tanácsát, és magának nincs egyéb dolga, mint a lehető legjobb tudása szerint válaszolni. Ugyanakkor legyen óvatos, mert a munkahelyén valaki megpróbálhatja felcsípni, de mindenképpen veszélyes, pláne akkor, ha a felettese próbálkozik. Azok, akik párkapcsolatban élnek, óvakodjanak a hűtlenségtől, mindegy mekkora a kísértés! Ha nem szeretik a kedvesüket, legyenek vele egyenesek.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ne aggódjon, ha az elmúlt napokban kissé feszültnek érezte magát és emiatt esetleg megbántott másokat. Nem kell mást tennie, mint elnézést kérni tőlük. Általában elég nyitott arra, hogy meglássa a dolgok pozitív oldalát és megmagyarázza magának, hogy mi, miért történik az életében, de ma olyan dolgok történhetnek Önnel, amikre nem találja a választ.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma még a legnehezebb feladatokat is magabiztosan fogja megoldani. Valahol nagyon is bízik a tudásában, és a képességeiben. Ugyanakkor van egy kis hitetlenkedő fele is, akinek további elismerésekre lenne szüksége. Talán ideje lenne elgondolkoznia azon, hogy továbbtanul! Viszont ma és következő napokban tett fontos döntéseket kellene meghoznia, olyanokat, amik jelentősmértékben érinthetik a jövőjét.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem számít, hányszor próbált meg valamit és kudarcot vallott az elmúlt hetekben, most igenis érdemes újra neki futnia, mert sikerrel fog járni. A következő hetekben megérkeznek a pozitív változások az életében, úgyhogy ma se legyen tétel, intézkedjen, tegye meg a kezdő lépéseket! Viszont nagy lehet a kísértés, hogy elhallgasson valamit a kedvese elől, de bölcsebben tenné, ha inkább őszintén vallana neki!





Ha mostanában nem alakultak jól a dolgaik a partnerével, azokat nem másokkal kellene megbeszélnie, hanem a kedvesével. Legyen vele őszinte és öntse ki neki a szívét, hiszen egyedül ő változtathat a problémáikon. Továbbá ma el kell engednie valamit, amiről tudja, hogy sajnos nem fog összejönni. Meg kell hoznia ezt az áldozatot annak érdekében, hogy egy új dolgot vonzhasson be!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma semmiért sem kell aggódnia. Nyugodt, békés nap elé néz a munkahelyén és a párkapcsolatában is. Talán tartott egy bizonyos dologtól, hogy be fog következni, de szerencsére semmi kellemetlenség nem éri ma magát. Sőt, kimondottan bölcs döntéseket hoz ma, amelyekkel további sikereket érhet el vagy akár megelőzheti a problémákat. Olyan dolgok is egyértelművé válnak, amelyekkel korábban bizonytalan volt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tegyen valamit, amely segít újraéleszteni egy olyan kapcsolatot, amely kissé berozsdásodott. Jó volna, ha minőségi időt töltene az illetővel és arra motiválná, hogy mindketten tegyenek a kapcsolatukért. Viszont ne várja, hogy bárki is kiolvassa a gondolatait, tudatnia kell a környezetében lévőkkel, mi zajlik a fejében, és ami a legfontosabb - a szívében, akár jó, akár rossz dolgok.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Az állandó változás elkerülhetetlen, és kihívást jelenthet velük lépést tartani. Az életét megváltoztató döntések meghozatalakor legyen körültekintő és ne kapkodja el őket! De nem is egy nap alatt kellene meghoznia őket. Viszont nagyon figyeljen ma oda a határidők betartására. Ha kicsúszik, komoly kellemetlenséggel számolhat a munkahelyén és felettesei sem lesznek elragadtatva.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Annak ellenére, hogy úgy érzi, mintha bizonyos területeken el lenne maradva másokhoz képest, megnyugodhat. Be fogja látni, hogy a látszat néha csal és mások élete sem feltétlenül olyan ragyogó, mint azt hiszi. Ahogy az is nyilvánvalóvá válhat Önnek, hogy nem is olyan rossz vagy elmaradott az élete, mint gondolja. Vagyis ma bőven fogják érni kellemes csalódások!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne tegye túl magasra a lécet sem önmagánk, sem másoknak. Ne várjon el olyan dolgokat másoktól, amiket maga sem tesz és önmagával szembe se várjon el olyat, amire nem képes vagy nincs meg hozzá a szükséges tudása. Ma a feladatait érdemes rangsorolni és prioritásuk szerint végezze el őket, akkor legalább biztosan a végére ér azoknak, amelyek a legfontosabbak és nem tűrnek halasztást.





BAK: (december 22 - január 20.)

Mivel ma elég teljesítményt nyújt, meg is dicsérik a munkahelyén, sőt, kollégái körében kifejezetten népszerű lehet. Érdemes lenne barátkoznia velük, mert a jövőre nézve jót tehet Önnel az, ha közelebbi kapcsolatot tart fenn velük és kedvelik magát. De semmi esetre vegye át a feladataikat, nem az a cél, hogy mindenkinek szívességet tegyen. Ne hagyja magát kihasználni!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Be kell fejeznie bizonyos feladatokat ahhoz, hogy több ideje jusson a családjára és hogy egyáltalán tudjon rájuk figyelni, ne a munkán járjon az esze. Talán el kellene gondolkoznia azon, hogy kevesebb munkát, feladatot vállal, máskülönben nem fog csak úgy több ideje lenni a szeretteire. Azon se lepődjön meg, ha családja kezd feszült lenni, mert alig foglalkozik velük és elhanyagolja őket.





HALAK: (február 19 - március 20.)



