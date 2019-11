Napi horoszkóp - 2019. november 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tartsa szemmel ma pénzügyeit, mert valami váratlan hatással lehet rájuk. Pénzt is találhat, de akár veszíthet is. Lehet, hogy hirtelen felindulásból vásárol valamit, de az sem kizárt, hogy esetleg meglopják. Kis odafigyeléssel és óvatossággal elkerülheti, hogy kellemetlenség érje!Talán ezért is érzi ma nyugtalannak magát. Éppen ezért nem alkalmas ez a nap arra, hogy új dolgokba vágjon bele!



BIKA: (április 21 - május 21.)





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma nyugtalannak érezheti magát, mert úgy érzi, hogy valami zajlik a színfalak mögött. Valóban, változások vannak készülőben. Mindenképpen érni fogja egy kellemes meglepetés is, ami kitartásának és munkájának a gyümölcse lesz. De egyúttal érheti egy kisebb kellemetlenség is. Egy kis óvatossággal talán elkerülheti, legalábbis ha kész arra, hogy szembenézzen a valósággal.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Összetalálkozhat egy régi barátjával vagy legalábbis valaki, aki kellemes emlékeket és érzéseket ébreszt Önben. Az illető ajánlhat Önnek egy közösséget vagy csoportot, ami jó hatással lehet a lelkére vagy épp a testére. Ezt a napot semmiképpen se mondaná unalmasnak!



Ráadásul az egyik szülője, vagy rokona kellemetlen meglepetést is szerezheti Önnek, de próbáljon meg nem túlságosan kiakadni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az utazással vagy más programokkal kapcsolatos terveit ma visszavonhatják, késleltethetik vagy megváltoztathatják. Őrizze meg a nyugalmát és már nap elején kezdje el alternatív terveket gyártani! Továbbá kerülje el az olyan ellentmondásos témákat, mint a politika, vallás vagy mások kapcsolatának feszegetését, mivel kellemetlensége számíthat a megosztó, illetve a tabutémák miatt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ellenőrizze a pénz- és a hivatalos ügyeit is. Talán még időben megelőzhet egy kellemetlenséget vagy legalábbis korábban kiszúrhatja és nem lesz akkora baj, mintha azt később venné észre. Még az sem kizárt, hogy a saját malmára hajthatja a vizet. Ha nem biztos a dolgában, akkor okosan tenné, ha kikérné egy szakértő véleményét vagy akár segítségét is, de ne kockáztasson!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen türelmes a partnerével vagy közeli barátjával ma, mert túlreagálhatnak valamit vagy akaratlanul is kiszúrhatnak Önnel. Nem szabad elveszítenie a fejét, mert olyat mondhat vagy tehet, amivel kárt tehet a kapcsolatukban. Továbbá ma elakadhat a munkájában, mert magára hárul az egyik kollégája feladatköre vagy váratlan problémái adódhatnak, amikkel nem bír egyedül megküzdeni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mindenhová időben odaérjen. Máskülönben egész nap késésben lesz, ami kellemetlenséget okozhat a munkahelyén és utána a barátai találkozóiban. Induljon el otthonról időben, törekedjen arra, hogy a meghatározott időben végezzen a feladataival és kerülje annak a lehetőségét, hogy ide-oda keljen rohangálnia, mert megorrolhat Önre a környezete.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A szülőknek fokozottan ébernek kell lenniük, mert ez balesetveszélyes lehet ez a nap gyerekeikre nézve. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, de ma érdemes különösen odafigyelni a gyerkőcre. Továbbá a mai napi programok hirtelen megváltozhatnak. Lehet, hogy lemondják őket vagy késnek azok, akikkel találkozót beszélt meg. Érdemes pár alternatív megoldással készülni!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma valami másra vágyik. Szeretné, ha izgalmasabb és kalandosabb élete lenne. Ha nincs lehetőség arra, hogy ezen már ma változtasson, akkor kezdjen el hosszútávon gondolkodni, hogy mivel változtathatna az életén. De ma semmiképpen se hozzon döntéseket, mert ez egy rossz nap fontos döntések meghozatalához. Arra sem ártana figyelnie, hogy tiszteletben kellene tartania mások akaratát, hogy ne erőltessen rájuk olyat, amit nem szeretnének.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Vigyázzon, hogy ma ne álljon elő irreális kérésekkel, a barátaival vagy épp a partnerével szemben. Bizonyos esetekben a barátság véget jelenthetné. Ugyanakkor maga is csalódást okozhat valakinek, amiért nem tartotta be az ígéretét vagy azért, mert a maga viselkedése is hagy némi kívánnivalót maga után. Viszont ha tud segíteni valakinek a munkahelyén, akkor tegye meg, azzal jót tenne magának és az illetőnek is!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ez egy romantikus nap lesz. A párban élők kifejezetten összemelegedhetnek, és szerelmes hangulatban lehetnek egész nap. Sokat javulhat a kapcsolatuk annak köszönhetően, hogy nyíltabban és őszintébben beszélnek egymással. Ami a szingliket illeti, nekik sem kell aggódniuk, mert ma váratlanul rájuk találhat a szerelem, de legalábbis megismerkedhetnek valakivel, aki vonzalmat ébreszt bennük!





Kommunikációs készségei ma kiválóak, ezért pontosan tudni fogja, mikor, kinek és mit kell mondania ahhoz, hogy szerencsével járjon. Ugyanakkor problémás kérdéseknél vegye elő diplomatikus énjét és kompromisszumkészségét, így legalább szinte biztos, hogy Ön is a nyertesek között lesz. Ha ma vásárolni megy, akkor nagy lesz a kísértés, hogy olyat is megvegyen, amit igencsak megérezne utána a pénztárcája. Heti horoszkóp