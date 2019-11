Napi horoszkóp - 2019. november 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretné letudni a ház körüli teendőket, ezért ma gőzerővel áll neki feladatai elvégzésének. Azért ügyeljen arra, hogy maradjon elég ideje a pihenésre is, ezért ne legyen rest akár bevonni a szeretteit is! Illetve ha családja meg szeretné látogatni vagy ők hívják meg magát, akkor ne utasítsa el őket egyből, hanem legalább fontolja meg a dolgot. Talán elsőre nincs kedve az egészhez, de ha már ott lenne, jól érezné magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma remekül sikerülhetnek a családi programok, ahogy a randevúk is. A párban élők kellemes hétvégét tölthetnek el együtt, amennyiben hajlandóak kimozdulni a négy fal közül. Érhetik ugyan apró kellemetlenségek, bosszúságok a jegy szülötteit, de olyan nyugodtak és kiegyensúlyozottak lesznek, hogy semminek és senkinek sem sikerül felhúznia. Ügyelj arra, hogy pihenésre is jusson ideje, mert a teste-lelke, kívánja a lazítást.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Mozgalmas nap elé, amit akár barátaival, akár szeretteivel tölt, élményekben gazdag lesz. Sokkal felszabadultabb és bolondosabb lesz a megszokotthoz képest, meg is lepi majd a környezetét. Akik valamilyen eseményre hivatalosak, izgalmas személyekkel ismerkedhetnek meg, amikből nemcsak barátság sülhet ki, de akár munkakapcsolat is. Az is lehet, hogy támogatókra bukkannak céljaik megvalósításához. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Valakinek szüksége lehet a segítségére. Talán lelki támaszt kell neki nyújtani, de az is lehet, hogy ennél konkrétabb dologról lenne szó. Benne van a pakliban, hogy az illető szégyelli magát és nem mer nyíltan magához fordulni, ezért legyen olyan figyelmes, hogy megkönnyíti a dolgát. Mindemellett meglehetősen zsúfolt lesz a napja, kicsit túlvállalta magát mert mindenkinek ígért egy találkozót. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Majdhogynem tökéletesnek fogja találni a napját. Minden a kedve szerint alakul, olyan, mintha az égiek kényeztetnék magát. Mindenki örömöt szerez Önnek, kellemes meglepetések érik, és egész nap kicsattanó formában lesz. Szívesen meghallgatja az emberek problémáit és mond nekik pár jó szót. Sokkal nyugodtabb lesz, mint máskor és hajlik arra, hogy nagylelkűen bánjon a környezetével. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ragaszkodjon a mai napi menetrendhez, mert a sors próbára fogja tenni és egyesek megpróbálhatják felborítani a napját. Szerencsére komolyabb erőfeszítések nélkül is célt fog érni, egyszerűen legyen határozott, magabiztos, ne féljen nemet mondani és akkor valóban minden a tervek szerint alakul. Ellenben, ha kellemetlen fizikai panaszt érez, ne legyintsen rá, hanem másnap keresse fel orvosát! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Okos dolog lenne szimplán sodródnia az árral. Nem kell pontosan megterveznie a napját előre. Engedjen teret a meglepetéseknek, a váratlan fordulatoknak. Üdítően hatna, ha elengedné az irányítás lehetőségét. Merjen többször igent mondani a lehetőségekre, a programokra, ne féljen kipróbálni a hétvégén valami új dolgot. Ennek köszönhetően akár új ismeretségeket is köthet. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Rengeteg segítséget kaphat a szeretteitől. Nemcsak az abban az esetben, ha problémái vannak, hanem attól függetlenül is a keze alá dolgoznak vagy kisegítik. Az is lehet, hogy hasznos információkkal látják el vagy jó tanácsokkal. Továbbá van valaki, akinek ajánlatos lenne még egy esélyt adnia. Kifejezetten pozitívan alakulhat a kapcsolatuk, ha hajlandó neki megbocsátani vagy legalábbis megbízni benne. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Több kellemes élmény is vár ma Önre. Lehetősége adódik szórakozni, a szeretteivel, barátaival lenni. Semmiképpen se maradjon otthon! Megéri kimozdulni, mert nem kevés izgalomban lehet része. Csak azt ne hagyja, hogy mások olyanra vegyék rá, amit egyébként nem szeretne. Az egyedülállók akár meg is ismerkedhetnek valakivel, aki azonnali szimpátiát ébreszt bennük. Merjenek a jegy szülöttei kalandozni! Csak arra figyeljenek, hogy ne költekezzenek össze-vissza. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma inkább szeretne begubózni és ki sem tennie a lábát otthonról. Ám ez rossz döntés volna. Ne utasítsa el a barátok vagy a szerettei meghívását. Nem bánná meg, ha kimozdulna a négy fal közül. Ne csak a kötelezettségek elvégzésével vagy pihenéssel akarja tölteni a napját, mert úgy le fog maradni az élményekről. Azt se várja el, hogy a szerettei is otthon gubbasszanak magával, inkább mozduljanak ki együtt! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nem ártana, ha ma megpróbálná rendezni a sorait. Van pár halasztást nem tűrő feladat, amit el kellene végeznie. Túl sok mindent söpört manapság a szőnyeg alá, amik kezdenek visszaköszönni. Keressen megoldást a gondjaira, ne halogassa őket! Továbbá ha valakinek ígért valamit, azt tartsa be. Legyen óvatos azzal, kinek mit mond egy harmadik személyről, mert a személy vissza hallhatja, amit róla mondott. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Meg kell hoznia egy fontos döntést. Jobb volna, ha egymaga hozná meg. Persze meghallgatja mások véleményét, meglátásait a dologgal kapcsolatban, de a végszó a magáé legyen. Ugyanakkor ma más is kikérheti az Ön véleményét, de ezzel óvatosnak kell lennie, mert az illető félreértheti a szavait vagy olyat tehet, amiről úgy véli, maga javasolta. Jobb, ha ma nem ad tanácsokat! Heti horoszkóp





