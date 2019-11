Napi horoszkóp - 2019. november 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik szerettével sikeresen hajba kapnak egy banális dolgon. Ha nem törekszik arra, hogy felül emelkedjen a történteken, hanem megragad a rossz hangulatban, akkor az egész hétvégének lőttek és végig fújni fognak egymásra vagy látványosan elkerülik a másikat. Ráadásul ez nem fog tetszeni a többieknek sem, akik szóvá teszik, maga pedig képes emiatt velük is összeveszni. Ma és holnap nagyon forrófejű és meggondolatlan lehet!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Feszülten indul a napja, mert párja kihozza a sodrából vagy a rokonai. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezte és amúgy sincs vagy jó passzban. Rendkívül érzékeny a mai napon. Nem kell sok ahhoz, hogy kiboruljon. Akármennyire is nehéz legyen, nem szabad elküldenie másokat melegebb éghajlatra, mert az rossz hatással lehet a kapcsolatukra és persze a hétvégére is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Több jó dolog is éri ma. Már csak azért is, mert nem képes egy helyben maradni, úgy érzi, mennie kell. Emellett sokkal optimistábban látja az életét a megszokotthoz képest. Új dolgokat próbálhat ki, amik még színesebbé teszik a napját és az életét. Tele van energiával, egész hétvégén pörögni fog. Azért nem ártana pihennie is, még akkor is, ha azt érzi, kimeríthetetlenek az energiakészletei.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bánjon óvatosan a pénzzel! Már most elkaphatja a karácsonyi láz és képes dekorációra meg ajándékokra költeni. Meglát egy akció feliratot és nem bír neki ellenállni. Kétszer is gondolja meg, mit vásárol, és nem csak azért, hogy ne költsön, hanem amiatt is, mert talán nincs is rá vagy szerettének szüksége. Válasszon ingyenes szórakozási lehetőségeket és ne akarjon mindig lenyűgözni másokat!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Élvezze a hétvégét és ne csak a ház körüli teendőkkel foglalkozzon. Ha nem így tesz, ki fog dőlni a fáradtságtól, szerettei pedig megharagudhatnak magára. Legyen megértő velük, hiszen szeretnének magával lenni. Egyik szerettének még a támogatására is szüksége lehet, vegye észre, ha baj van! A szingliknek pláne bölcs lenne kimozdulni a barátaikkal, mert általuk megismerkedhetnek valakivel!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy aprócska nehézséggel találhatja szembe magát, de ne aggódjon, mert könnyen orvosolni fogja a problémát. Emellett lehetősége adódik új élményekkel gazdagodni, legalábbis ha nem dönt úgy, hogy mindkét napra begubózik, és ki se mozdul. Legalább egyik nap menj emberek közé! Ráadásul párjának romantikus tervei vannak, ami kifejezetten jót tehet a kapcsolatukkal és magát is feltöltené!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Minden úgy alakul, ahogy tervezte! Kifejezetten érezni fogja, hogy maga mellé pártol a szerencse, mert jóval több is jut a megszokottnál, vagyis kisebb-nagyobb meglepetésekre, pozitív eseményekre is számíthat. Csak ne kezdjen el rettegni, hogy akkor biztos fog történni valami rossz is, mert azzal csak bevonzza. Egyszerűen fogadja el, hogy ilyen jól alakulnak a dolgai, jelentősebb erőfeszítések nélkül!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kedvesével nézeteltérése adódhat, amit ha nem tudnak rögtön vagy legalábbis rövid időn belül lezárni, akkor egész hétvégén fasírtban lesznek. Néha maga is lehetne elnézőbb, engedékenyebb. Túl sok elvárása van a párjával szemben. Ezzel kapcsolatban ma másoktól is megerősítést kaphat. Ahelyett, hogy megharagudna rájuk, mert nem a maga pártját fogják, inkább gondolkodj el azon, hogy nem-e lehet igazuk.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Amennyiben ma sportol, túrázik, legyen óvatos, mert könnyelmű, meggondolatlan dolgokat tehet. Szerencsére nem kell hatalmas kellemetlenségekre gondolni, de kisebb baleset érheti. Főleg abból lehet a baj, ha mindenáron felakarja hívni magára a figyelmét, és azt szeretné, ha a környezeteÖnnel foglalkozna, amiért persze képes észbontó dolgokat elkövetni. Viszont nap elején érdemes lenne eltöprengeni azon, nem felejtett-e el valamit!

BAK: (december 22 - január 20.)



Tele van ma tettvággyal. Egy nap alatt akarja átalakítani az otthonát, körbejárni a családot, elvégezni a feladatait és persze még magára is szánna némi időt. Ez önmagában véve is soknak hangzik, vagyis ha nem csökkenti a tevékenységeket, akkor megnézheti magát. Nem kell mindent egy nap alatt letudni. Ossza be okosan az idejét, hogy élvezze is a szabadnapját, ne csak rohanásból álljon!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Talán már hét közben is érzi, hogy valami nem stimmel, de a ma már jobban felerősödnek fizikai panaszai. Remélhetőleg csak egy kis megfázás, gyomorrontás, és semmi komoly. Okos dolog lenne elhalasztania a programjait és lehetőség szerint otthon maradni, hogy kikúrálja magát. Mindenképpen szüksége lenne a pihenésre a túlfeszített életmód miatt. Ám ha nagyon nincs jól, ne legyen rest orvoshoz fordulni!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Legyen óvatos azzal, ha valakinek valamire igent mond, mert villámgyorsan bepalizhatják, még akár is ismerősei is. Nem arról van szó, hogy mindenkinek mondjon nemet, de gondolja át, mibe készül belemenni, mert a legártatlanabb dolog is fordítva sülhet el. Ma amúgy is próbál mindenkinek a kedvében járni, szeretne másokat boldoggá tenni, éppen ezért sétálhat bele az ilyen jellegű csapdákba.

