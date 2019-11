Napi horoszkóp - 2019. november 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A mai napon egy váratlan nehézséggel találja szembe magát. Olyan probléma adódik, ami nem tűr halasztást és azonnal kell cselekednie. Emellett is van más problémája, tehát most kénytelen lesz rangsorolni őket. Ha lehetősége van rá, akkor egy-két feladatot vagy elintéznivalót adjon át olyannak, akiben megbízik. Viszont csak olyan segítségét kérje, aki valóban tud magának segíteni és nem fog további zűrt csinálni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre sikerül megvalósítania a tervét. Eredménye előtt mindenki elismeréssel adózik. Nemcsak mások büszkék Önre, de saját magára is az lehet. Ma nyugodtan kérkedhet kicsit a sikerével, de legfőképpen azoknak, akik nem bíztak magában és esetleg megpróbálták lebeszélni céljai eléréséről. Ne legyen kishitű és ne gondolja azt, hogy ez jelentéktelen dolog. Ünnepelje meg sikerét szeretteivel!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Valaki megosztja Önnek kételyeit, aggályait egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ön nem látja olyan súlyosnak, sötétnek a helyzetet, mint amennyire az illető. Próbáljon meg neki reálisan rámutatni arra, miért lehet Önnek igaza. Ha ügyesen csinálja, elérheti, hogy megnyugodjon és akár helyesen döntsön. De fontos, hogy őszinte legyen vele, még akkor is, ha azért talál egy lehetséges rizikófaktort.





Nagyon magabiztosnak mutatkozik, mint aki igazán biztos a dolgában. Meglehet, hogy Ön valóban önbizalma teljében van és megvan győződve a sikeréről. Ám az igazság az, hogy a környezete nem ennyire biztos magában is kétségeik lehetnek, amelyeknek talán hangot is adnak. De ne legyen rossz érzése emiatt és ne hagyja, hogy bármitől is eltántorítsák. Egész nyugodtan csinálja végig, amit eltervezett!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem árt, ha ma megválogatja a szavait, de legalábbis odafigyel arra, hogy ne indulatból beszéljen, mert könnyen megbánthat másokat. Így is benne van a pakliban, hogy sikerül valakinek olyat mondania, amit azonnal megbán. Remélhetőleg az illető azonnal megbocsát, de ha nem, akkor legyen vele türelmes és adjon neki időt. Mindenesetre ma nem ártana odafigyelnie arra, hogy ne sértsen meg másokat!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma nem bírja magában tartani a véleményét. Egyik ismerőse mesél Önnek valamit és úgy éri, muszáj elmondani, mit gondol arról, amit csinál vagy tenni fog. Ha sehogy sem tudja megállni, legalább arra figyeljen oda, miként adja a tudtára és ne okozzon neki fájdalmat. Építő kritikát mondjon, legyen érezhető szavaiban a segítség, még akkor is, ha nem ért egyet az illetővel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Vigyázzon azzal, hogy kiben bízik meg! Van valaki, akit nem ismer, mint hiszi és emiatt kellemetlenséget, de legalábbis csalódást okozhat Önnek. Ha pedig már megtörtént a baj, akkor álljon ki magáért. Azt pedig semmi esetre se hagyja, hogy esetleg maga vigye el mások balhéját. Ebben az esetben vonja be felettesét és ne akarja benyelni a dolgot, mert ez később újra megtörténhet!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Elindult egy bizonyos úton és hirtelen arra döbben rá, hogy már nem olyan biztos a dolgában és teljesen elbizonytalanodott. Pedig számolt a várható nehézségekkel, hogy nem mindig lesz könnyű, tehát nem kellene, hogy meglepetésként érje az első bukkanó. Ne adja fel, ne hátráljon ki belőle, hanem csinálja végig. Nemcsak képes rá, de később bánná is, hogy ilyen hamar eliszkolt a kihívás elől.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Van valaki, aki őszintén feltárja Önnek az érzéseit, de nem igazán tud rájuk reagálni. Valószínűleg főleg azért, mert nem úgy érez, mint az illető. Igyekezzen finoman a tudtára adnia érzéseit, pláne, ha az illető gyengéd érzéseit utasítja vissza. Még óvatosabbnak kell lennie, ha a felettese vagy egy kollégája az, aki színt vallott Önnek, nehogy később problémája adódjon emiatt.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan helyzet merül fel, amiben nem igazán tudja mit kellene tennie, hogyan cselekedjen. Azzal nem segít, hogy őrli magát, azzal viszont igen, ha esetleg megosztja valakivel aggályait. Talán épp egy külső személy lesz az, aki válasszal, útmutatással szolgálhat. Bármi is aggassza, mielőbb megoldást kellene rá találnia, mert nem szerencsés az, hogy hosszú távon frusztrálja és nem hagyja nyugodni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Végre rátalál az új céljára vagy egyáltalán valamire, ami hosszú idő után igazán lelkesíti és szenvedéllyel tölti el. Viszont mielőtt belevágna, előbb gondolja át alaposan, milyen nehézséggel, problémákkal találkozhat menet közben, hogy ne akkor érje meglepetés. Mikor pedig majd ott tart, hogy kész elindulni az úton, ne foglalkozzon azzal, ki és mit mond, hanem céltudatosan haladjon előre a megvalósítás felé.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki megoszt Önnel egy titkot. A legkevésbé sincs kibékülve azzal, amit hall és ki is fejezi nemtetszését az illetőnek. Legyen ezzel óvatos, nehogy túlságosan megbántsa az illetőt. Nem az a gond, hogy őszinte vele, hanem az okozhat nehézséget a kettejük kapcsolatában, hogy nem elég megértő az illetővel, aki megbízott Önben azzal, hogy magára bízta a titkot és vele együtt a problémáját. Ezért ne legyen túl szigorú vele.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp