Napi horoszkóp - 2019. november 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan feladatot bízhatnak Önre, ami meghaladja a képességeit. Ha bizonytalan abban, hogy képes ellátni, akkor inkább ne vállalja el, mert azzal csak kellemetlenséget okoz magának és másnak is. Ne kudarcélményként fogja fel, csak egyszerűen van, amihez még fejlődnie kell, de az is lehet, hogy egyszerűen az más szakterülete. Jobb, ha nem így akar dicsőséghez jutni, mert ha nem kudarc lesz a vége, akkor lelkileg rokkan bele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sehogy sem érzi jól magát a bőrében. Úgy ébredt, hogy elégedetlen a testével, önmagával és talán az egész életével. Ahelyett, hogy ebbe beletörődne és hagyná, hogy magával rántsák a depresszív gondolatok, inkább nyomozza ki, mi a valódi problémája, mi az, ami szomorúsággal, rosszkedvvel tölti el, mert ha nem teszi, az negatív irányba befolyásolhatja a kapcsolatait is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van valaki, aki talán már régóta izgatja a fantáziáját vagy már gyengéd érzelmeket táplál iránta. Érdemes lehet épp ma a tudtára adni az érzéseit, esetleg elhívni őt randira. Ne legyen túl erőszakos, rámenős, csak legyen egyenes és félreérthetetlen. A párban élőknek is ezt kellene tenniük, ha szeretnének beszélni gondjaikról vagy éppen vágyaikról a kedvesükkel. Ma kimondottan nyitott erre a párjuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Engedje el, ami zavarja. Kapcsolódjon ki, lazítson és ne foglalkozzon azzal a nyugtalanító, rossz érzéseket ébresztő dolgokkal. Meg fogja látni, talán épp ez lehet a kulcsa annak, hogy megtalálja a megoldást vagy azt, aminek segítségével újra békére lelhet. Nem hogy, hogy azt érzi, belefáradt abba, hogy másoknak feleljen meg. Épp itt az ideje annak, hogy magára is gondoljon!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megnyugodhat, mert erőfeszítései, próbálkozásai nem hiábavalóak, sem az ellenkező nemnél, sem pedig a munkájában. Végre úgy néz ki, tervei megvalósulnak és hamarosan learathatja a babérokat. Már ma pozitív visszacsatolásokat kaphat. Olyan ismerhet el és dicsérheti meg, akinek különösen számít a véleménye. Viszont még ne dőljön egészen hátra, ha nem is teljes gőzzel, de hajtson tovább a célig.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármilyen problémája, nehézsége is legyen, számíthat a családjára. Ma ezt fogja újra megtapasztalni. Egy esemény hatására még szorosabbá válhat a kapcsolatuk. Legyen velük őszinte, merje kérni a segítségüket és maga se hagyja őket cserben. Még azokkal is javulhat a kapcsolata, akikkel korábban gyakran hadilábon álltak egymással. Vegye le álarcát és mutassa meg nekik önmagát!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már nincs messze a siker, de egyre gyengébbnek, erőtlenebbnek érzi magát. Kezd a feladás felé hajlani, pedig nem volna szabad! Most kellene egy utolsó, nagy hajrát nyomnia és meglátni, hogy nem marad el a jutalma. Küzdjön! Kérjen egy kis motivációt, lelkesítse fel magát, tartson egy nap teljes pihenőt csak ne álljon meg, mert azt később bánni fogja. Nem könnyű a helyzete, de ettől lesz még erősebb, bölcsebb, sikeresebb!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Fontos döntést kell ma meghoznia. Éppen ezért alaposan gondolja át, mit fog dönteni, mert lehet, hogy később már nem fog tudni rajta változtatni. Ezért tegyen meg mindent annak érdekében, hogy magabiztosan választhasson. Viszont ebben az ügyben csak magára hallgasson. Kikérheti mások véleményét, de az utolsó szó az Öné legyen, de a legjobb lenne, ha nem állna befolyásoltság alatt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy kissé elégedetlen a jelenlegi helyével, helyzetével. Nem érdemes emiatt puffognia. Ha tehet ellene, akkor tegyen, ha pedig nem, akkor nincs értelme bosszankodni vagy szomorkodni. Amennyiben úgy dönt, hogy kész áldozatokat hozni annak érdekében, hogy változtasson a sorsán, akkor kezdje el már ma és ne halogassa! Lehet, hogy nem lesz könnyű és keményen kell dolgozni, de annál nagyobb lesz a dicsőség.

BAK: (december 22 - január 20.)



Összecsapnak a hullámok a feje felett. Rá kell jönnie arra, hogy túl sokat vállalt vagy túl gyorsan hajtott. Ma bizony elkezdheti meginni a levét. Ha van rá lehetőség, akkor mielőbb szálljon ki belőle, ám ha nincs, akkor viselje a következményeket. Utána pedig gondolkozzon el a jövőjén, tanuljon a hibájából és tegyen arról, hogy legközelebb ne kipurcanásig dolgozzon és ne feszítse túl a húrt.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Vigyázzon, nehogy más arassa le maga helyett a babérokat! Valaki ellophatja az Ön munkáját, ötletét vagy valamilyen módon kicselezheti és más fogja élvezni a jól megérdemelt sikert. Ne legyintsen rá, hogy nem baj, így járt. Ha egyszer engedi, hogy ezt megtegyék Önnel, máskor is meg fogják. Húzzon határt a környezetének és legyen óvatos, hogy ne játszhassák ki. Hogyha kell, akkor harcoljon, de ne álljon csak úgy félre!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Komoly hibát véthet ma, amit azonnal meg is bán. Jó eséllyel így meg is bocsátanak Önnek, ha kimondja, hogy vétkezett, elnézést kér érte vagy akár jóvá is teszi, így és nem lesznek kellemetlen következményei. Ne érezze rosszul magát miatta, hiszen mindenkivel előfordulhat! Ugyanakkor tanuljon az esetből és akkor legközelebb elkerülheti, hogy hasonló szituációban találja magát.

