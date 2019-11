Napi horoszkóp - 2019. november 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már látja az alagút végét vagy legalábbis céljai beteljesülését. Egyáltalán nincs olyan messze. De még nem szabad lelassulni, vagy hátradőlni, mert nagyon számít a befektetett idő és energia. Ha ez megnyugtatja, akkor tudja meg, hogy meg fog térülni mindkettő vagyis megéri küzdenie és a legjobb formáját hoznia. Ám ne engedje, hogy mások elbizonytalanítsák, mivel lesznek olyanok, akik megpróbálják.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nyomasztónak érzi a mindennapjait. Úgy érzi, túl nagy nyomás van magán és nem bírja sokáig. Attól fél, hogy össze fog rogyni a terhek súlya alatt. Okosan tenné, ha mielőbb segítséget kérne és nem próbálna hősködni. Lehet, hogy cserébe osztoznia kell a sikerben, de legalább roppan össze és nyugodtan hajtja este a fejét álomra. De gondolkozzon el a jövőjén, vagy legalábbis a következő napokon, hogy ne fusson bele ebbe még egyszer.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre hátradőlhet. Letudott egy bizonyos feladatot, túl van egy időszakon, úgyhogy most pihenhet. Bár szíve szerint talán már új kihívást vállalna, de bölcs lenne, ha egyelőre nem tenné. Legyen büszke magára, mert jelentős sikert, eredményt ért el, úgyhogy már csak ezért is megérdemli, hogy lazítson egy kicsit. Ünnepelje meg teljesítményét a szeretteivel és egyelőre csak tervezze a jövőt meg a következő feladatot, mintsem cselekedjen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne kételkedjen a sikerében, mert azzal csak gátolja a fejlődését és azt, hogy eredményt érjen el. Nagyon is rendelkezik azzal a tudással, tehetséggel, amiről ma számot kell adnia. Elsőre talán félelmetesnek, nehéznek tűnik a kihívás, de valójában meg se fog kottyanni. Majd meglátja, hogy a gyakorlatban milyen szépen fog muzsikálni mikor eljön a bizonyítás ideje. Szinte biztosan sikerrel fog járni, csak engedje el a kételyeit!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma is őszintén kimondja a véleményét, ahogy mindig. Környezete hava része hozzá van szokva, de ez persze nem jelenti azt, hogy attól még ne bántaná meg őket. Vigyázzon, mert ma is sikerülhet lazán megbántania az egyik szerettét vagy éppen a kollégáját, a nyers vagy éppen viccnek szánt megjegyzésével. Lehet őszinte, de nem szabad gátlástalanul annak lennie és figyelmen kívül hagynia mások érzéseit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amibe korábban energiát vagy esetleg pénzt fektetett, végre beindult és úgy néz ki, hogy jövedelmező lesz. Már azt hitte minden kárba ment, de épp az ellenkezője derülhet ki. Ha esetleg pénz áll a házhoz, akkor legyen nagyon óvatos és ne az legyen az első, hogy mindjárt beleforgatja vagy elkölti. Gondolja át alaposan, mihez kezd vele! Amennyiben más módon jelentkezik a jutalom, fogadja szívből, mondjon rá igent!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon is jól tudja, hogy nem ajánlatos elbízni magát. Korábban már nem egyszer érte emiatt csalódás, tehát most sokkal józanabbul és megfontoltabban cselekszik, illetve gondolkodik. De a csillagok arra biztatják, hogy tartson ki és hajtson előre elszántan, mert hamarosan meg lesz érte a jutalma! Rövidesen roppant büszke lehet magára és mikor már kezében lesz a győzelem, akkor tessék ünnepelni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Túlságosan beleélte magát valamibe és most nem úgy alakulnak a dolgok, mint hitte vagy egyáltalán nem jött össze, amiben bízott. Már a zsebében érezte a győzelmet, és most kellemetlen csalódás érte. Ha még nem csúszott le róla teljesen, akkor kapja össze magát gyorsan és húzzon bele! Még van esély arra, hogy célba érjen, ha egyszerűen csak az a baj, hogy túl korán dőlt hátra!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ez a nap különleges találkozást tartogat Önnek. Sorsszerű eseményben részesítik az égiek. Nem kizárt, hogy a híres szerelem első látásra élményben lesz része, de mindenképpen olyannal fog találkozni, aki előkelő helyet élvez majd az életében vagy éppen megadhat Önnek valamit, amire nagyon vágyik. De ne pörögje túl a dolgot, hagyja, hogy rátaláljon magára!

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan helyzetbe kerülhet, ami elsőre félelmetesnek, megoldhatatlannak tűnik. Gyorsan igyekszik is menekülni belőle, de időközben rá fog jönni, hogy rosszul mérte fel a helyzetet és nem is olyan borzalmas, mint amilyennek tűnik. Álljon meg egy pillanatra, vizsgálja meg a helyzetet és meg fogja látni, van beleszólási joga, sőt, nagyon is alakíthat rajta. Bízzon magában, nem lesz gond!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nagyon szeretne ma valakivel együttműködni, de látszólag sehogy sem jön össze. Mind a ketten mást akarnak ? vagy épp mindketten ugyanazt ? ám a lényeg az, hogy nem képesek megegyezni. Amíg nem jutnak közös nevezőre, nem hajlandók nyitni egymás irányába, ne is várják, hogy megoldódik a probléma. Valószínűleg egy kicsikét mindkettőjüknek engedni kellene.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma fájó, kellemetlen leckét kaphat a sorstól. Van valami, amit meg kellene tanulnia, márpedig csak így tanulhatja meg, a mai nap tapasztalásával. Valószínűleg, ha választhatna, kihagyná ezt a leckét, de sajnos nem teheti. Viszont mindenkit csak annyi nehézség ér, amennyivel valóban képes megbirkózni. Vegye elő optimista, spirituális gondolkodását és emlékezzen arra, hogy minden Önért történik!

