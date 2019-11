Napi horoszkóp - 2019. november 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A mai napon elkapja a vásárlási láz. Ha nem fékezik magát, rengeteg pénzt költhet el. Nem azzal van a baj, hogy költ és meglepi magát és szeretteit egy-két aprósággal. Az nagyobb probléma, hogy nem tudja hol a határ. Gondoljon a következő hetekre is és ne essen túlzásokba. Nehogy utána hirtelen szüksége legyen egy nagyobb összegre, vagy egyáltalán csak megérezze annak a pénznek a hiányát.

Ma képtelen a fenekén ülni. Otthonát kimondottan börtönnek érzi. Ne is fogja magát, menjen és mozduljon ki, akár barátaival, akár egyedül, de ne maradjon otthon. Odakint várják az új ingerek és élmények. Így vagy úgy, de nagyszerűen fogja érezni magát és akár új barátságokat is köthet. Sőt, még akár rá is lelhet valamire, amire vágyik. Találja meg a lelki békéjét, a nyugalmát azáltal, hogy kiszellőzteti a fejét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerette ma panaszkodós kedvében lesz. Másról sem tud beszélni, csak a problémáról és érthető, ha felbosszantja magát. Ám ahelyett, hogy összeveszne vele, az lenne a legegyszerűbb, ha őszintén megmondaná neki, hogy van Önnek is elég gondja, vagy egyszerűen most nem vevő rá. Ha finoman közli vele, nem lesz belőle sértődés, és így legalább Ön sem készül ki idegileg.

Ha elhívják otthonról, ne mondjon nemet. Rendben van, hogy pihenni szeretne, és talán lenne is pár elintéznivalója, de attól még, ha okosan osztja be az idejét, jut erre is, arra is. Mindenképpen érdemes lenne kicsit kimozdulnia, nem bánná meg. Sokkal kellemesebb élményekben lenne része, mint ahogy most azt gondolná. Adjon magának és a sorsnak is esélyt arra, hogy fantasztikus napban legyen része!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma semmihez sincs kedve. A legszívesebben ki sem kelne az ágyból, egész nap csak feküdne. Meg lehet érteni és nincs is ezzel semmi baj, de szerettei lehet, hogy csak-csak megpróbálnák kimozdítani magát. Talán érdemes lenne engednie nekik és egy kicsit kimozdulnia, nem bánná meg. Attól még lesz elég ideje magára és a pihenésre, de olyan kellemes napja lehet, hogy utólag bánná, hogy lemondott róla.

Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy újra összemelegedjen a partnerével. Ma mindketten romantikus, békés hangulatban vannak. Megbeszélhetik a problémáikat, a kérdés dolgokat az életükben, ugyanakkor újra lángra lobbanhatnak egymás iránt. Merje átadni magát az érzéseinek, mondja ki őszintén, mire vágyik, és mit gondol és legyen vevő arra is, amit a partnere mondhat Önnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem ártana ma egy kis rendet tennie. Az utóbbi időben elhanyagolt bizonyos dolgokat, feladatokat. Ma végre lenne ideje és lehetősége arra, hogy elvégezze őket és utolérje magát. Érdemes lenne kihasználnia, különben túlságosam körmére fog égni a munka és annak kellemetlen következményei lehetnek. Vegyen erőt magán, csináljon egy kis kedvet magának hozzá és lásson nekik!

Akármit is tervez mára, érdemes előtte beszélnie a kedvesével róla, nehogy az derüljön ki, hogy ő már leszervezett Önöknek egy programot vagy legalábbis más tervei vannak a nappal kapcsolatban. Lehet, hogy adódhat egy kis feszültség Önök között, de még mindig jobb elébe menni és nyugodt fejjel megoldani, semmint amiatt vesszenek össze, hogy keresztbeszervezés történt és nem beszélték meg egymással.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes lenne kimozdulniuk ma az egyedülállóknak, ugyanis az égiek sorsszerű találkozásban részesíthetik. Akár egyedül, akár a barátaival vágjon neki a városnak, menjenek el egy izgalmas programra, a többit meg bízza a sorsra. Érdemes ma odafigyelnie a jelekre, mert ma választ kaphat a kérdésére, de legalábbis útmutatásra tehet szert. Viszont arra is ügyeljen, hogy időben ágyba kerüljön!

Komoly és fontos döntést kell ma meghoznia. Éppen ezért, kapkodásról szó sem lehet. Ne siessen el semmit és ne hagyja, hogy bárki is befolyásolja. Bízzon magában, mert egyedül is képes meghozni ezt a nagy döntést, ami meghatározhatja a jövőjét vagy éppen a kapcsolatait. Gondolkozz higgadt fejjel, készítsen egy pro-kontra listát és úgy könnyebben át fogja látni a helyzetet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy régi ismerőse vagy barátja keresheti ma Önt fel, esetleg futhat vele össze. Érdemes időt szánnia rá, és megadni neki a lehetőséget, hogy felfrissítsék a kapcsolatukat, nem bánná meg. A sorsnak célja van ezzel a találkozással, tehát bölcs dolog lenne kiderítenie, hogy mi is lehet az. Ugyanakkor ma van valami, amiről nem szabadna megfeledkeznie, vagyis a lényeges feladatokról készítsen egy listát még nap elején!

Ez a nap a család. Rendkívül békés napot sikerül eltölteniük. Maximálisan egymásra vannak hangolva, őszinte szeretet hatja át a kapcsolatukat. Rengeteg kedvességet, törődést, de akár megerősítést is kaphat tőlük. Jó, ha tudja, egyeseknek ugyanígy számít az Ön véleménye és meglátása, vagyis figyeljen arra, hogy kimutassa szeretetét, és próbálja Ön is megerősíteni egyes családtagjait a dolgukban vagy képességeiket illetően.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



