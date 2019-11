Napi horoszkóp - 2019. november 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már most érdemes lenne átgondolnia a hétvégéjét. Hajlamos lehet elfelejteni egy fontos dolgot vagy legalábbis rosszul szervezheti meg a napjait. Csak gondolja át, hogy biztos mindennel számolt-e, nem hagyott-e ki valamit, így elkerülheti a kellemetlenségeket. Egyébként pedig nyugodt, békés nappal számolhat, senki sem okoz Önnek problémát sem a munkahelyén, sem azon kívül.

Mostanában egészen leköti a karrierje építgetése. Nincs ezzel semmi gond, bár nem ártana jobban odafigyelnie a szeretteire. Egyesek különösen elhanyagolva érezhetik magukat. Meg kellene találnia az aranyközép utat, hogy mindenki elégedett legyen. Amúgy sem ártana, ha kicsit pihenne, és több időt töltene szórakozással vagy éppen a családjával. Higgye el, Önt is feltöltenék.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Energikusnak, tettre késznek érzi magát. Úgy érzi, bármire képes, nem létezik maga számára lehetetlen. Éppen ezért ma lelkesen végzi munkáját, rengeteget is haladhat vele. Ugyanakkor új feladatokba is szívesen vágja a fejszéjét. De lehetőség szerint csak olyanba, amivel még ma végez is. Nem lenne szerencsés olyanba belekezdenie, ami túlságosan elhúzódhat, mert bizony hamar elillanhat a lelkesedése.

Kellemesen csalódik ma valakiben, akivel eddig nem volt túl jó a viszonya vagy rosszat feltételezett róla. Ma olyat tehet, amitől egy-kettőre megváltozik a róla alkotott képe. Ennek köszönhetően új fejezet veheti kezdetét az életükben. Az sem kizárt, hogy ezáltal barátok lesznek, sőt, egyesek között akár szerelem is szövődhet. Érdemes ma nyitottnak lennie és megtanulnia a leckét, miszerint a látszat néha csal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nem hisz abban, amit csinál, aligha érhet el sikert. Kell, hogy tudjon pozitívan gondolkodni, akárhányszor is csalódott már és vágta földhöz az élet. Ne adja fel, hanem tartson ki elképzelései mellett. Legyen bizakodó, dolgozzon szorgalmasan és akkor nem marad el az eredmény. Másképp ne csodálkozzon azon, hogy nem jönnek össze azok, amiket szeretne. Mantrázzon minden nap vagy használjon más motiváló eszközöket!

Valaminek a hatására megkérdőjeleződik Önben egyik-másik kapcsolata hitelessége. Talán egyik barátja nem úgy viselkedik, mint egy igazi barát, ezért elgondolkodik azon, hogy kiben bízhat igazán és kiben nem. A mai napon átgondolja a kapcsolatait és előfordulhat, hogy arra a következtetésre jut, hogy némelyik barátját el kell engednie, míg másokkal érdemes lenne megerősítenie a kapcsolatát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma hirtelen felfordulás támadhat az életében. Egy nem várt kellemetlenség, probléma merülhet fel és egyik pillanatról a másikra eluralkodhat a káosz. Ha nem kétségbeesik, hanem megáll egy pillanatra és összeszedi a gondolatait, akkor egy-kettőre visszaszerezheti az irányítást az önuralmával együtt és orvosolhatja a kialakult a helyzetet. Fontos, hogy ne essen kétségbe és a probléma megoldására koncentráljon.

Folyton valamiféle jelet, útmutatást keres. Mástól várja a segítséget, a megoldást a problémájára, vagy megmondja az Univerzum, mit kellene tennie, merre kellene mennie. De sajnos ma hiába vár erre és talán nem véletlenül. Meglehet, hogy már nagyon is tudja, mit kellene lépnie, csak éppenséggel megerősítésre vár. Bízzon magában és a döntésében, most nincs szüksége másra!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szeretne megfontolt döntést hozni, de olyan erős megérzései, benyomásai vannak, hogy végül hirtelen felindulásból fog dönteni. Nincs miért aggódnia, mert szerencsére jól fog dönteni annak ellenére, hogy nem gondolja át kellően a dolgokat. Lehet, hogy különösnek vagy ostobaságnak tűnik, de most érdemes a megérzéseire hallgatni. Persze attól még nem jelenti azt, hogy legközelebb is hirtelen felindulásból kellene döntenie.

Tökéletes ez a nap a különböző ügyek elintézéshez. Bármilyen problémája vagy függőben lévő ügye van, azt érdemes a mai napon elintéznie vagy akár segítséget kérni hozzá, ha szükségesnek érzi. Ma könnyen és akadálymentesen oldhat meg mindent, amit csak szeretne. Használja ki, hogy a csillagok támogatják és vegyen erőt magán, akármennyire sincs kedve hozzá. Essen túl rajtuk!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha van valami, ami nem tetszik Önnek. Nyugodtan mondja ki. Nem kell mindig megjátszania magát vagy legalábbis csendben maradnia azért, hogy mások elégedettek legyenek vagy hogy megmaradjon a béke. Nem egészséges, ha mindent magába folyt, ráadásul a kapcsolatainak sem tesz jót vele hosszú távon. Fogalmazza meg diplomatikusan mivel elégedetten és adja annak tudtára, akire tartozik.

Van valaki, akivel nemrég összeveszett egy pitiáner dolog miatt. Nagyszerű ez a nap ahhoz, hogy rendbe tegyék a kapcsolatukat. Vegyen erőt magán és kezdeményezze a békülést. Nem fogja megbánni! Hihetetlenül jót tesz vele magának és a másik félnek is. Az derülhet ki, hogy nagyon is szükségük volt egymásra és meg is lesz az eredménye annak, hogy újra egymásra találnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



