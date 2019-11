Napi horoszkóp - 2019. november 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mondhatni nem csinál semmit, mégis minden kollégája ott van, ahol Ön. Azt veszi észre, hogy igencsak szeretnek a társaságában lenni, kíváncsiak a véleményére és mindenre, amit mond. Fogadja el, egyszerűen csak népszerű náluk és ezért nem kellett semmit se tennie. Olyan pozitív, kellemes kisugárzással bír, aminek nem bírnak ellenállni. Amíg nem hátráltatják Önt a munkájában, ne zavarja el őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Maga sem tudná pontosan megmondani, hogy mi, de valami nem stimmel az életében. Valami bántja, zavarja, valami elégedetlenséggel tölti el. Érdemes lenne erről beszélnie a barátnőjével vagy valakivel, kiben nagyon megbízik, mert az illető segíthet Önnek rálelni azt, amit maga nem vesz észre. Hogy utána mihez kezd az információval, csak magán múlik, de nem lenne szerencsés a homokba dugnia a fejét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kifejezetten laza napja lesz ma. Nem adódik váratlan kellemetlenség, nehézség, senki sem csinál Önnek problémát. Úgyhogy, ha maga sem talál ki plusz feladatot, és nem tervezi, hogy besegít másoknak, akkor békés nap elé néz. Nyugodtan élvezze, hogy ma nincs sok teendője és ne érezze rosszul magát miatta annyira, hogy már csak azért is keres valamiféle elfoglaltságot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nap elején semmi kedve nem lesz a munkához, de utána mégiscsak megjön! Olyan feladatot talál magának, amihez van kedve, lelkesíti is, így az idő szárnyra is kap és már csak azon fog csodálkozni, hogy milyen hamar eltelt a nap. Nap végén mindenképpen áldozzon időt önmagára és szeretteire, hiszen megérdemli a kikapcsolódást. Jutalmazza meg magát és egyben szeretteit egy nem mindennapi vacsorával!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A csillagok arra intik, hogy lassuljon le egy kicsit. Így elkerülheti, a balesetveszélyes helyzeteket. Ön is okozhat kellemetlenséget, ugyanakkor magát is érheti, éppen ezért legyen nagyon óvatos és ne kapkodjon, ne siessen sehova! Próbáljon meg mindig arra koncentrálni, amit csinál. A mai napon nem jár két lábbal a földön, könnyen elkalandoznak a gondolatai, így a munkahelyén is nehézségei adódhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma ne vállaljon el komolyabb feladatokat. Lehetőség szerint csak a szokásos feladatait végezze, és ne akarja új feladatokba vágni a fejszéjét. Plusz munkát és szívességet sem érdemes most vállalnia. Sok kellemetlenséget spórolhat meg magának, ha így tesz. Amúgy is ráférne magára egy kis pihenés. Ha előbb végez a feladataival, merjen nyugodtan hátradőlni és ne akarjon újabb feladatokat a nyakába venni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes lehet engednie ma a meghívásoknak. Találkozzon munka után a barátaival vagy éppen a kollégáival. De ha randizni hívják, arra se mondjon nemet! Meg fogja látni, roppant kellemes délután, illetve este vár így magára. Napközben pedig vegye elő empatikus énjét. Egyik kollégájának szüksége lehet a segítségére, illetve a megértésére, legyen vele kicsit türelmesebb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Attól még, hogy dogoznia kell, telhet kellemesen a napja. Merjen egy kis vidámságot vinni a munkahelyére. Mutassa meg játékos, humoros oldalát. Kollégái is értékelnék, hogy próbálja jobb kedvre deríteni őket és pozitív hangulatot varázsolni a feladatok elvégzéséhez. De még akár felettesei is jó néven vennék, és akár ez hozzásegíthetné karrierje előmeneteléhez, ha meglátnák magában a csapatépítőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma elkaphatja Önt a nosztalgia. Eszébe jut a régi szerelme, a szép gyerekkori emlékek vagy egy olyan időszak az életéből, ahová szívesen visszatérne. Kissé szomorkás lehet ma, és egyre csak azon töri a fejét, hogyan lehetne kicsit minden olyan, mint régen. Talán fel kellene vennie a kapcsolatot a régi kedvesével, barátjával, ha lehetősége van rá. Valószínűleg nem véletlenül jutnak most ezek a dolgok és személyek az eszébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érdemes lenne átgondolnia, nem-e felejtett el valamit. Könnyen előfordulhat, hogy valami fontos dolog kiment a fejéből. Ugyanakkor lehetőség szerint ma mindent intézzen el időben és semmit se halogasson. Ahhoz is tökéletes ez a nap, hogy elővegye a szőnyeg alá söpört feladatait. Ma minden, amibe csak belevág, sikerre viheti, úgyhogy érdemes ma szorgalmasnak és kitartónak lennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha valamiben elakad, akkor ne habozzon, hanem kérjen mielőbb segítséget. Nem érdemes túl sokáig várnia vele. Fogadja el, ha valamivel nem boldogul egyedül. Forduljon bizalmasához vagy szakemberhez és essen túl rajta mielőbb. Ugyanez igaz a kellemetlen feladatokra is, azokra, amikkel nem szívesen néz szembe. Ma kap hozzájuk egy kis segítséget is, úgyhogy érdemes élnie a lehetőséggel!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma egy kissé borús lehet a hangulata. Ráférne magára a szórakozás. Éppen ezért ne utasítsa el a meghívásokat és ne akarjon mindenáron magába fordulni. Senkinek sem használ a mártírkodásával. Ráadásul negativitásával csak azt éri el, hogy mások is messzire kerülik magát. Engedje, hogy barátai, szerettei segítsenek és jobbkedvre derítsék. Ha így tesz, akkor meg fogja látni, hogy kellemes napot tudhat a magáénak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp