Napi horoszkóp - 2019. november 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan fordulat következhet be a kapcsolatában, aminek hatására mondhatni lemállik a cukormáz a kedveséről és meglátja az igazi arcát. Hogy ezzel Ön képes-e együtt élni, az csak magán múlik. Ha szereti, akkor képes lesz arra, hogy elfogadja, de legalábbis megpróbálja úgy szeretni párját, ahogy van. Ám ha túlságosan idegen, akkor se egy nap alatt döntsön a szakításról. Próbáljon meg beszélni kedvesével az érzéseiről.

Igazán elgondolkozik azon, hogy amit csinál, azt meddig képes végezni és hogy valóban ezt akarja-e. Ne hirtelen felindulásból hozzon döntést, de ha arra a következtetésre jut, hogy nem a jelenlegi álmai munkája és másra vágyik, akkor ne legyen rest lépéseket tenni annak érdekében, hogy olyannal foglalkozzon, amit nem csak munkának meg kötelességnek érezne. Nem kötelező egy életen át ott szenvednie, ahol éppen van.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma kellemetlen hírt hallhat, és ez egészen felborítja a lelki világát. Ám az első sokk után képes lesz arra, hogy bekapcsoljon a problémamegoldó ösztöne, de legalábbis visszanyeri önuralmát. Ugyanakkor nem muszáj mindent egyedül megoldania. Merjen segítséget kérni, ha komoly probléma merül fel. Nem muszáj erősnek mutatkoznia. De okosan teszi, ha ma nem óhajt komolyabb döntéseket hozni, mert az érzelmei túlságosan befolyásolhatják.

Ha segítséget kérnek Öntől és van rá lehetősége, akkor próbálja meg teljesíteni a kérést. Nemcsak azért, mert az illetőnek nagy szüksége lehet rá, hanem azért is, mert Ön is kerülhet egyszer olyan helyzetbe, hogy jól jöhet magának az illető segítsége. Amennyiben megosztja Önnel valaki a titkát, akkor azt semmi esetre se adja tovább. Nem gondolná, de kellemetlen helyzetbe kerülhet, ugyanis könnyen kitudódhat a titok.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet olyat tenni, amit később megbánhat. Hirtelen felindulásból cselekedhet, és emiatt olyanra adhatja a fejét, amire nem kellene. Óvakodjon ma a konfliktustól, a veszekedésektől és attól is, hogy szerelmi kalandokba keveredjen. Bele sem gondol tetteibe, csak cselekszik, illetve kimond olyat, amivel megbánthat másokat vagy kínos helyzetbe keverheti magát. Ne hagyja, hogy érzelmei eluralkodjanak magán.

Jelentős változáson eshet át a napokban a szerelmi élete. Talán azért, mert megismerkedik az új kedvesével, vagy ma kezdenek el járni azzal, akivel eddig randizott. A párban élők pedig a kapcsolatukat érintő nagy döntést hozhatnak. Fantasztikus hangulatban lesz a mai nappal kezdve és remélhetőleg jó sokáig el is fog tartani az a mámoros öröm, amit érezni fog. Az biztos, ha ma madarat lehetne Önnel fogatni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma hajlamos lehet eltúlozni a dolgokat. Kimondottan elefántot csinál a bolhából. Hallgasson a környezetére, amely próbál Önnek súgni, és nyugalomra intik. Fontos, hogy ne hozzon azonnali, elkapkodott döntéseket, hanem adjon egy kis időt magának és akkor maga is rá fog jönni, hogy eltúlozta a dolgokat. Érhetik ma kisebb-nagyobb kellemetlenségek, de higgye el, ha igyekszik meglátni bennük a jót, meg is fogja találni!

Valami ma annyira felbosszantja, hogy nem fogja tudni magát túltenni rajta. Egész nap amiatt fog mérgelődni és háborogni. Emiatt nem bír majd koncentrálni a munkájára, könnyen összeveszik a környezetével és semminek sem fog tudni örülni, pedig szerettei igyekszenek majd jobb kedvre deríteni. Próbálja meg elengedni a dolgot és ne idegeskedjen miatta, hiszen láthatja, hogy attól nem lesz jobb és senkinek sem segít vele.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy érzi, mindent megtesz azért, hogy megbecsüljék, elismerésben részesüljön, mégsem kapja meg azt, amire vágyik és olyan, mintha felettesei tudomást sem akarnának venni Önről és az erőfeszítéseiről. Talán itt lenne az ideje annak, hogy leüljön velük erről beszélni vagy elgondolkodjon azon, hogy máshová viszi a tehetségét, egy olyan helyre, ahol jobban értékelik. De ezt egy higgadt pillanatában gondolja át.

Nagyon vár ma valamit. Talán egy hírt, egy maga irányába megtett gesztust, de hiába vár arra a bizonyos dologra, csak nem következik be. Ez ne vegye el a kedvét semmitől. Ugyanakkor ne is szánja el magát drasztikus lépésre és ne akarja kierőszakolni, mert azzal csak magával szúr ki. Legyen türelmes és addig is terelje el a figyelmét, ne görcsöljön rá. Tudja, hogy van a mondás: ami késik, nem múlik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kivételesen jó ötletei támadnak ma. Ne hagyja őket figyelmen kívül, mert később csak bánná, pláne akkor, amikor esetleg más valósítja meg őket. Jegyzeteljen, azután gondolkozzon el azon, miként valósíthatná meg őket. Ha van valaki, akiben maximálisan megbízik, akár bevetheti a projektbe és agyalhatnak rajta közösen. Lehet, hogy az illető nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is hozzájárulhatna a megvalósításhoz.

Tisztában van azzal, hogy bizonyos dolgokon változtatnia kellene, de egyelőre még nem áll rá készen. Szeretne, csak valahogy nem tud. Felesleges emiatt rosszul éreznie magát, és kár is lenne erőltetnie a dolgot. Az a lényeg, hogy tisztában van a hibájával, a problémákkal, és meg van Önben a szándék. Legyen türelmes magával, haladjon kis lépésekben és előbb-utóbb sikerrel fog járni!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



