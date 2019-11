Napi horoszkóp - 2019. november 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem alkalmas ez a nap a szerződéskötéshez, a vállalkozásindításhoz, sem bármiféle üzlethez. Érdemes ezeket elnapolnia. Lehetőség szerint semmit se kockáztasson, éppen ezért, kölcsön se adjon. Nem gondolná, de ilyen tekintetben ott leselkedik magára a veszély és megkárosíthatják. Viszont tervezéshez és tanuláshoz kiváló ez a nap. Ha szeretné utolérni magát tanulmányok terén, akkor koncentráljon arra.

A mai napon középpontba kerülhet. Bizonyítania kell tudását és rátermettségét. Úgyis mondhatnánk magán lesz a világ szeme. De ez ne stresszelje, mert semmi oka kételkedni a képességeiben. Csak lazítson! Ma komoly elvárásokkal és kihívásokkal kell szembenéznie, de sikerrel fog járni. Viszont napközben legyen óvatos, ha tömeg közlekedik, de akkor is, ha kocsival van, mert elkalandozhat a figyelme és ebből kellemetlensége adódhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma a legkevésbé sem csendes napját éli. Úgy érzi, minden helyzetre reagálnia kell. Nem tudja magában tartani a véleményét, mindent ki kell mondania, főleg a másokkal kapcsolatos meglátásait. Óvatosan kritizáljon másokat, mert Ön is megkaphatja a magáét. Nem baj, ha nem tart magában mindent és kimondja, amit gondol, de az nem mindegy, hogyan teszi, nem kell közben megsértenie másokat.

Ma roppant tüzes hangulatban van. Könnyen felkapja a vizet és egy-kettőre vitás helyzetekben találja magát. Ma nem lesz nehéz összevesznie a kollégáival vagy bárki mással, akiben kifogásolnivalót talál. Egyedül a szerelmi életében lesz meg az előnyös hatása ennek a tűznek, ahol szenvedéllyé alakul és előtérbe kerül a vad oldala. Kedvesének kifejezetten tetszeni fog a zabolázatlan természete.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy nem várt munkahelyi lehetőségnek köszönhetően lehetősége adódik arra, hogy feljebb kerüljön a ranglétrán, de legalábbis megerősítse a pozícióját. Koncentráljon és mutassa meg a legjobb oldalát, legyen szorgalmas és Öné lesz a kívánt állás. Kerülje ma a veszekedéseket és ne vegye félvállról a feladatot. Viszont arra sem ártana figyelnie, hogy ne mások helyett vívjon harcot és ne hagyja, hogy bábként használják magát.

Azok, akiknek nincs családjuk, egyre többet gondolnak arra, hogy ideje lenne családot alapítaniuk. Csak arra ügyeljenek, ha ma hozakodnak elő vele a kedvesüknél, a megfelelő helyen és időben tegyék. Mások, akiknek van, ma felettébb hálásak lehetnek szeretteikért, mert ma is rengeteg örömet és boldogságot okoznak Önnek, ahogy minden nap. Illetve mások történetei alapján jut arra a következtetésre, hogy hálás lehet szeretteiért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma határozottan azt érezheti, hogy rengeteget változtak a kapcsolatai pozitív irányba. Főleg a párkapcsolata vagy a közeli barátai. Jóval megértőbbek, türelmesebbek és szeretetteljesebbek egymással. Örömmel törekszik arra, hogy boldoggá tegye őket. Éppen ezért kedvező ez a nap a további kapcsolatépítéshez. Érdemes lenne azokkal is rendbe tennie a kapcsolatát, akikkel egyelőre nem ilyen rózsás a helyzet.

Tökéletes ez a nap ahhoz, ha valami újba szeretné vágni a fejszéjét, legyen szó tanulásról, munkahelyváltásról vagy bármiféle újításról. Akármit is eszelt ki mára, azt sikeresen megvalósíthatja. Ugyanígy szerencséje lehet akkor is, ha tárgyaláson vesz részt, esetleg üzletet köt. Ma mindenki nyitott az ötleteire és elképzeléseire, így könnyedén köthet kompromisszumot a környezetével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túlságosan sok a munkája és egyre megterhelőbbnek érzi. Már azon is el is gondolkodott, hogy váltania kellene. Érdemes is körbenéznie, megtudnia milyen lehetőségei vannak, még azelőtt, hogy teste vagy lelke feladná a szolgálatot. Persze pont ilyenkor szokott felcsillanni a remény a meglévő helyen, de nem szabad ennek bedőlnie. Hosszú távon jobban megérné, ha váltana, vagy pedig nagyon át kellene beszélnie a helyzetét a jelenlegi munkaadójával.

Igyekezzen kompromisszumkész lenni ott, ahol vita üti fel a fejét. Ne csak a saját álláspontját akarja mindenáron megvalósítani. Törekedjen arra, hogy mindenki elégedett legyen. Vigyázzon, mert ha túlságosan gátlástalan akar lenni, annak csúnya vége lehet és Ön húzhatja a rövidebbet. Pláne a szerelmi életében lenne érdemes ma nyitottnak, befogadónak lennie és ne ellenségként vagy versenytársként tekintsen a kedvesére.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma minden gyümölcsözővé válhat, amihez hozzáér, belenyúl. Tökéletes ez a nap az üzletkötéshez, a mindenféle megállapodáshoz, társuláshoz, ahogy a kibéküléshez is. Használja ki, hogy Ön is megtalálja a szavakat, amire szükség van a sikerhez, és a környezete is vevő ma arra, amit Ön szeretne. Még a régi, problémás vagy már-már megszűnt kapcsolatok is helyrejöhetnek, felfrissülhetnek a mai napon.

Jó, hogy szeretne másoknak kedveskedni és a kedvükben járni, de akkor már figyeljen oda arra, hogy olyat tegyen, illetve vegyen, amiknek valóban ők örülnek. Vagyis ne saját magából induljon ki. Viszont arra is figyeljen, hogy ne legyen nyomasztó és ne akarjon görcsösen örömet szerezni másnak, illetve ne vegye a szívére, ha valaki nem úgy örül, mint ahogy azt Ön elképzelte. Elvégre, mindenki másképp mutatja ki az örömét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



