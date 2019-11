Napi horoszkóp - 2019. november 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma nem vágyik másra csak egy kis békére és csendre. Ha nem akarja, hogy emiatt nézeteltérése támadjon a szeretteivel, akkor bölcsen tenné, ha tudtukra adná, mik a mai nappal kapcsolatos elképzelései, mielőtt keresztbe szerveznek Önnek, vagy egyszerűen nem hagynak egy kis nyugtot. Vagy legalább kössön velük kompromisszumot, hogy az estét velük tölti, de szüksége van egy kis énidőre is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sokat gondolkozik a jövőjén és azon, hogyan tovább, mihez kezdjen. Érdemes lenne ma kimennie a szabadba, de legalábbis egy kis időt töltenie egyedül a békében és nyugalomban. Fantasztikus ötletekkel lenne gazdagabb és még akár a jövője is megjelenne a lelki szemei előtte, amivel elégedett lenne. Ha esetleg aggódik is amiatt, hogy mi lesz Önnel, a mai napon megnyugodhat, és minden aggodalma elszállhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Fogadja el, hogy nem lehet mindig az, amit Ön szeretne. Még akkor se, ha gyakran ez történik. Előfordulhat, hogy valaki mégis mást szeretne vagy nincs ahhoz kedve, amihez épp magának. Legyen megértő a környezetével és ne csináljon ebből nagy ügyet. Inkább örüljön annak, hogy nemcsak Ön dönt. Máskor meg épp az a baja, hogy mindig mindent magának kell kitalálnia. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Aktívnak, energikusnak érzi magát. Kár lenne otthon maradnia, mikor ennyire buzog magában a tettvágy, vagy valami izgalmasat csináljon. Tökéletes ez a nap a sportoláshoz, kiránduláshoz, de ahhoz is, ha a városban szeretne csatangolni és nézelődni. Csak arra figyeljen, hogy ne érjen haza túl későn, hanem legyen elég ideje arra, hogy pihenjen is, máskülönben hétfőn rettentően fáradtan fog kelni. Heti horoszkóp





Azzal semmi probléma, hogy feszegeti a határait és arra törekszik, hogy kilépjen a komfortzónájából. De vigyázzon, hogy ne menjen túl messzire. Ne szegjen meg szabályokat vagy lépen át mások felett, mert kellemetlen következményei lehetnek. Lehet, hogy idegesítőnek vagy feleslegesnek talál egy szabályt, de nem ok nélkül létezik, és nehogy azt higgye, hogy maga nem ütheti meg a bokáját.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kifejezetten ragyog. Nem lepődjön meg azon, hogy megdicsérik, és lépten-nyomon pozitív visszacsatolásokat kap a külsejét vagy a kisugárzását illetően. Ön is érzi, hogy ma kicsit másabb, hogy talán valami megváltozott magában. Elhiheti, amit ma tapasztal, az holnap is ugyanúgy működhet, ez legfőképpen azon múlik, hogy Ön mit gondol, és hogyan akarja érezni magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma roppant energikus lesz. Végre kedvet érez olyan dolgok elvégzéséhez, amelyekhez eddig nem volt. Ma lelkesen veti bele magát a ház körüli teendőkre vagy a régóta elintézésre váró feladatokba. Ráadásul így, hogy kedve is van hozzá, kimondottan gyorsan és eredményesen halad velük előre. Nap végére kellemes fáradtság és elégedettség tölti majd el, de azért ügyeljen arra, hogy este pihenjen is!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha van bármiféle félreértés Ön és szerettei között, akkor érdemes lenne beszélniük róla. Tökéletes a nap a családi problémák megoldásához és a kapcsolatok tisztázáshoz. Érdemes lenne kezdeményeznie, ha szeretné, hogy helyreálljon a béke és megjavuljon a kapcsolata egyik-másik szerettével. Viszont nagyon nyitottnak kell lennie, amikor arra kerül a sor, hogy elmondják a magával kapcsolatos meglátásaikat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Igazán kreatív lesz a mai napon. Kedve támad átrendezni a lakást vagy kicsinosítani. De az is lehet, hogy hobbija űzéséhez lesz kedve és csodálatos, fantasztikus dolgokat alkothat és mások a csodájára járhatnak. Használja ki, hogy ma csak úgy sziporkázik, tele van alkotókedvvel és ötletekkel. Vonja be szeretteit vagy barátait is és figyelje, milyen jó móka lehet úgyis, ha többen csinálják.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Már alig várja, hogy hétfő legyen. Tele van tervekkel, készen áll arra, hogy megvalósítsa ötleteit. Azért még hátra van egy nap a hétvégéből, élvezze ki és ne csak a holnapra gondoljon! Például érdemes lenne időt szánnia az egyik szerettére, aki ráférne némi törődés és megerősítés. Lehet, hogy nem mondja, de gondjai vannak, esetleg bizonytalan valamivel kapcsolatban és Ön segíthetne neki.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nézeteltérése támadhat egyik szerettével. Egy egészen kis dolog miatt robban ki, de ki fog derülni, hogy valójában más miatt neheztelnek egymásra. Most aztán előkerülnek a szőnyeg alá söpört problémák, a lenyelt békák, minden, amiről nem sikerült eddig beszélniük. Legyen erős és ne hagyja, hogy a düh eluralkodjon magán. Ha jól vezényli le ezt a beszélgetést, mindketten nyerni és kibékülhetnek.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Túl sok mindent tervezett be a mai napra. Rendesen le is terhelte magát. Kicsit sok lett a találkozó meg az elintéznivaló. Ha még van lehetősége változtatni a program menetén, tegye meg, mert annak nincs értelme, hogy egyik helyről a másikra szaladgál, vagy belekezd egyszerre több dologba, de egyikkel sem végez. Ráadásul nem ártana, ha pihenne is és rákészülne a hétfőre.

HALAK: (február 19 - március 20.)



