Napi horoszkóp - 2019. november 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, nem olyan régen rossz döntést hozott és most emiatt emészti magát. Ami történt, megtörtént, nem tudja visszacsinálni, ellenben abba még van beleszólása, hogy mit hoz ki az eseményekből és hogyan fogja fel őket. Bármi is legyen a következménye, vállalja a felelősséget, legyen bátor és közben töprengjen el azon, hogyan tovább. Így még akár mások tiszteletét is kivívhatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A környezetében többen is ünnepelnek, méghozzá jó okkal. Önnek sem ártana csatlakoznia hozzájuk. Különben is, ráférne magára egy kis kikapcsolódás, szórakozás. Engedjen a hívásnak és mulasson velük. A munka és a többi kötelezettség megvárja. Ha pedig van olyan, ami közvetve vagy közvetlenül érinti, akkor pláne adja meg a módját és ne maradjon ki a jóból valamilyen mondvacsinált indokkal!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, hiába dolgozik, nincs eredménye és már-már feleslegesnek találja azt, hogy további erőfeszítéseket tegyen. Pedig most pont nem szabad feladnia. Igenis ki kellene tartania és folytatni, amit elkezdett, mert már egyáltalán nincs olyan messze a cél, mint hiszi. Őrizze meg hitét, legyen szorgalmas továbbra is, és így legalább nem megy majd kárba az eddig befektetett energia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A munkahelyén vészhelyzet alakulhat ki. Olyan jellegű szituáció, amit talán csak Ön tud megoldani és emiatt rengeteg munka szakad a nyakába. Azon kívül, hogy rend kívül stresszes nap elé néz, az sem kizárt, hogy túlóráznia kell. Bár a legkevésbé sem érez most ehhez affinitást magában, a csillagok mégis azt sugallják, hogy igyekezzen kihozni magából a legtöbbet és csinálja végig!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, mert rendkívül megtévesztőek lehetnek a megérzései. Ma sajnos nem bízhat bennük maradéktalanul, ugyanis annyira érzékeny és hangulatingadozó ma, hogy akarva-akaratlanul is megtévesztheti magát. Vagyis ma csak az eszére hallgasson, vagy úgy véli, nem képes rá, akkor legalább ne hozzon ma döntéseket. Másképp ne csodálkozzon azon, ha kellemetlenség éri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl sokat dolgozik mostanában, sokszor még haza is viszi a munkáját, de legalábbis minden mással foglalkozik, csak a kedvesével, a családjával nem. Ezen mielőbb változtatnia kellene, mert szerettei komolyan megorrolhatnak Önre. Arról nem is szólva, hogy ezzel nemcsak velük tenne jót, hanem önmagával is, hiszen lássa be, Ön is vágyik egy kis szeretetre és pihenésre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Már nincs messze a cél! Megéri küzdenie és kitartania. Semmi esetre adja fel, vagy dőljön hátra, ez most nem a pihenés ideje. Továbbra is dolgozzon szorgalmasan, hozza ki magából a maximumot és meg fogja látni, hogy nem marad el a jutalma. Még akár annál is többet nyerhet, ezért nagyon is célszerű odatennie magát még a következő munkanapokon! Persze azért munka után tegyen arról, hogy kikapcsolódjon és ne a munkán járjon az esze. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Van valami, amivel kapcsolatban úgy hiszi, nem fontos és ezért nem beszél róla a kollégáival. Márpedig épp ebből lehet meg a baj, hogy elhallgatta azt, amit tud. Nem az a cél, hogy pletykáljon, de érdemes lenne megosztania a fülébe jutott infót, mert így elkerülhetné, hogy egyeseket kellemetlenség érjen, de még akár azt is, hogy magát érje az. Előzze meg a bajt és ne tartsa magában, amit megtud és mást is érinthet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Van valaki az életében, akit nem tud hova tenni. Egyszer úgy érzi, szereti, de legalábbis tetszik Önnek, máskor viszont taszítja az illető. Az se segít, hogy az illető sem egyértelmű jeleket, mert hol olyan, mint aki vonzódik Önhöz, máskor meg egészen hűvösnek mutatkozik. Talán csak mindketten bizonytalanok a másikkal szemben. Jót tenne Önöknek, ha felfednék egymás előtt az érzéseiket. Kezdje maga! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma valahogy mérgezőnek érzi a környezetét, de legalábbis az a benyomása, hogy visszahúzzák magát és miattuk nem tud kibontakozni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor hirtelen mindenkit ki kellene szórnia az életéből, de tény, hogy érdemes lenne átgondolnia, kiket tart igaz barátnak és kiket nem. Illetve mely munkatárssal szeretne együtt dolgozni és ki az, akitől szívesen elhatárolódna. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Új irányt vesz a kapcsolata. Történik valami, ami miatt muszáj lesz beszélniük a kapcsolatukról és a jövőjükről. De nincs miért aggódnia, ugyanis ez egy pozitív dolog, illetve pozitív változásokat von maga után, még akkor is, ha elsőre félelmetesnek tűnik. Legyen őszinte a kedvesével, tárja ki neki a szívét. Az eseményeknek köszönhetően még szorosabb és bensőségesebb lesz a kapcsolatuk. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Azon kapja magát, hogy egy ideje már meglehetősen egyoldalú a kapcsolata az egyik barátjával. Ön folyton ad neki és segít, mikor szükség van rá, de az illető nem tesz hasonló cselekedeteket Önért. Talán még sokszor inkább lehúzza Önt és túlzottan kritikus. Érthető, hogy szereti őt, de el kellene gondolkodnia azon, megéri-e Önnek ez a barátság. Kezdje azzal, hogy beszél róla a barátjával! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc