Napi horoszkóp - 2019. november 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha szeretne előre lépni a karrierjében, esetleg munkahelyet váltana, vagy plusz munkára vágyik, érdemes ma szétnéznie, érdeklődnie, mert megcsíphet egy kivételes lehetőséget. Még az is lehet, hogy több ajánlatot is kap és a végén az lesz a problémája, hogy nem tudja, melyiket is válassza a sok közül. Ne aggódjon, helyesen fog dönteni és mindenképpen jól fog járni. Érdemes lehet előtte a partnerével is beszélnie róla!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy komolyabb családi perpatvar van készülőben. Ha nem tesz valamit, komolyan el fog szabadulni a pokol és rossz vége lehet. Bölcsen tenné, ha megpróbálná leállítani a folyamatot, de semmiképpen se vegyen részt benne, akármennyire is nagy legyen a csábítást. Attól pláne óvakodjon, hogy bárkinek is a pártjára álljon, mert abból csak még komolyabb sértődések születhetnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egész nap dolgozik és folyton a munkán jár az esze. Talán még túlórázik is, de legalábbis otthon is melózik, vagy minimum a munkájáról beszél. Egyszóval egyre több jele van annak, hogy munkamániás. Ideje lenne kiszállnia kicsit a mókuskerékből vagy legalábbis lassítania, mert szerettei rossz néven vehetik, hogy a munka lett a mindene, arról nem is szólva, hogy teste és lelke is megelégelheti ezt az életmódot.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma Ön lesz a munkahelye mókamestere. Mindenkit sikerül jobbkedvre derítenie. Több kollégája is borús hangulatban lesz, de Ön el fogja érni azt, hogy mosolyogjanak és nevessenek. Még csak törekednie sem kell rá, elég az, hogy magának jó hangulata van és kellően empatikus a környezetével. Kétségkívül hálásak lesznek Önnek, csak arra ügyeljen, hogy menjen a jó kedv a munka rovására.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kínos dolgokat tudhat meg a feletteséről vagy akár történhet is valami maguk között. Okosan tenné, ha inkább magában tartaná, és nem adná tovább, még olyannak se, akiben feltétlenül megbízik. Rossz vége lenne annak, ha ez kiszivárogna, márpedig nagyon sanszos, hogy megtörténik. Legyen bölcs és ezúttal csak arról beszéljen róla, akire igazán tartozik vagy akár azzal sem, ha nem szükséges.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma meglehetősen unalmasnak, egyhangúnak érzi a napját. Nem történik Önnel semmi számottevő dolog és épp ez a nagy eseménytelenség lesz a baja. Egyedül egy kellemetlenség üti fel a fejét, ami aránylag hamar meg is old. Nincs értelme emiatt görcsösen törekednie arra, hogy valamiféle élményben legyen része, de megpróbálhat javítani a napját. Meglehet, hogy épp mára kellene beiktatnia egy baráti találkozót!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egy nem várt kiadás nemcsak a lelki világát borítja fel, hanem a programját is. Betervezett már valamiféle utazást vagy nagyobb kiadást, most viszont ehhez a pénzhez kell hozzányúlnia. Talán ez még nem a világ, ne kenődjön el miatta teljesen. Meglehet, hogy nem kell olyan sokat elvennie a félretett pénzből vagy az sem kizárt, hogy hamar vissza tudja majd tenni az elvett összeget.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma kifejezetten hatékony lesz! Szervezkedik, pörög, ügyeket intéz, egy kicsit mindenben ott van a keze. Ügyeljen arra, hogy ne kezdjen bele túl sok dologba, mert annak szokott lenni a vége, hogy egyik feladattal sem végez. Olyan tekintetben is legyen óvatos, hogy ne ossza be mások idejét és ne próbáljon feladatokat adni nekik, mert igencsak rosszul vehetik, és abból veszekedés adódhat.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Figyeljen arra, hogy ne ragadtassa el magát, ne engedje, hogy az érzései eluralkodjanak magán. Ezért is lenne jobb, ha inkább nem ma hozná meg a komolyabb döntéseit. Továbbá ne vegye személyesen sértésnek, ha kritizálják a munkáját, hiszen az nem magának, a személyének szól, hanem annak, ahogy a munkáját végzi. Azon kívül, hogy megsértődik, képes lehet vérre menő vitába keveredni,





BAK: (december 22 - január 20.)

Rengeteg munkája lesz, viszont nehezére esik majd dolgozni, illetve koncentrálni. A környezete akarva- akaratlanul is akadályoztatja feladati elvégzésében. Valaki mindig megtalálja a problémájával, vagy beszélgetni támad kedve, és emiatt alig jut ideje arra, amire valóban szeretné, hogy legyen. Ám óvakodjon attól, hogy emiatt összevesszen másokkal, inkább egyszerűen mondja meg nekik, hogy nem ér rá.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nem túl rózsás az anyagi helyzete és talán éppen emiatt feszült. Aggódik amiatt, hogy mi lesz a következő hetekben. Érdemes lenne átgondolnia, hogy mi lehet a probléma, ami miatt mindig hadilábon anyagilag. Illetve bölcsen tenné, ha szétnézne és utána járna milyen lehetőségei vannak, mert rábukkanhat egy olyan lehetőségre, megoldásra, aminek köszönhetően helyrejöhetne anyagilag.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Mostanában gyakran tapasztalta azt, hogy nem jönnek össze a tervei. Semmi sem úgy alakul, mint szerette volna, hiába tett meg érte mindent, amit tudott. Nem kellene emiatt emésztenie magát, mert könnyen megeshet, hogy egyszerűen nem most van itt bizonyos dolgok ideje és hiába is erőlködik, nem fog sikerrel járni. Bölcsen tenné, ha egyelőre elengedné őket és máskor próbálkozna a megvalósításukkal.





