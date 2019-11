Napi horoszkóp - 2019. november 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobban tenné, ha leállna azzal, hogy azt hiszi, mindenkit magának kell megmentenie. Nagyon rendes, hogy segíteni akar, de ez nem így működik. Vegye észre, hogy miközben szívességeket tesz és hősködik, megfeledkezik saját magáról vagy éppen a szeretteiről. Arról nem is beszélve, hogy minél jobban hozzászoktatja ehhez a környezetét, annál biztosabb, hogy el fogják várni, hogy mindig segítsen nekik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Két rossz közül kellene választania, de egyikhez sem fűlik a foga, pedig az egyiket mindenképpen be kellene vállalnia. A bibi ott van, hogy itt még csak úgynevezett kisebb rossz sincs, ami által talán könnyebb lehetne a választása. Tehát alaposan meg kell fontolnia, hogy melyiknek mi lehet a várható következménye, melyik tudja talán egy fokkal jobban elviselni. Szerencsére nem kell kapkodnia!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma már ismét két lábbal a földön jár. Ha eddig érzelmileg túlságosan felkavart volt, akkor most sikerül végre visszanyernie a lelki békéjét. Vagy ha bizonytalan volt valamivel kapcsolatban, akkor mára jóval magabiztosabb lesz és tudni fogja, mit akar. Ez hiányzott az életéből, hogy tudja, mit akar, és merre menjen. Nem szereti, ha túl sokáig kételkedik önmagában vagy a céljaiban.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma rendkívül pozitív hangulatban lesz és szüksége is lesz rá, mivel a környezete nem annyira optimista és jó kedélyű, mint maga. Ne hagyja, hogy lehúzzák! Nem lesz könnyű, de őrizze meg mosolygós, örömteli oldalát. Figyeljen oda arra, hogy ne vegye át mások érzéseit és gondolatait. Viszont azt megteheti, hogy megpróbálja feldobni a környezetét és jó kedvet varázsolni nekik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vigyázat, rázós nap elé néz! A csillagok ma tesztelni kívánják a tűrőképességét, ezért előfordulhat, hogy sokszor a mély vízben érzi majd magát. Ne feledje, hogy rendkívüli dolgokra képes és gyakran jóval több rejlik magában, mint hiszi. Nincs oka aggódni, mert a nehéznek tűnő helyzetekkel is könnyen el fog bírni, nap végén pedig megveregetheti a vállát, hogy ismét sikerült bizonyítania!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma már jóval összeszedettebb és talpraesettebb. Teljes mértékben képes koncentrálni a feladatára. Ráadásul sokkal optimistább is és az egészen problémásnak tűnő helyzeteket is pozitívnak látja, de még arra is képes, hogy másoknak is rámutasson a dolgok előnyös oldalára. Ugyanakkor ma egy ismerősen felkavarhatja az érzelmi világát, mert régi, elfeledett emlékeket idéz fel Önben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Saját maga is meglepődik azon, hogy ma mennyire kíváncsi lesz. Hallani akarja a munkahelyi pletykákat, sorscsapásként éli meg, ha lemarad egy hírről. Sőt, még arra is képes lehet, hogy kikérdezzen másokat, mi van velük. Legyen ezzel óvatos, mert túlságosan tolakodó lehet és megbánthat másokat. Ne aggódjon, ami magára tartozik, az úgyis el fog jutni Önhöz, nem érdemes emiatt akár mások magánéletében vájkálnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma az az érzése, hogy szabályosan ugráltatják magát. Mindenki a maga nyakába sózza a feladatokat, de nemcsak a munkahelyén, hanem a szerettei is képesek magának passzolni azt, amihez nincs kedvük. Ha nem parancsol megálljt ennek, akkor elúszik az egész napja és rettentően feszült lesz, amiért a környezete ennyire kihasználja. Nem kell összeveszni másokkal, de használja bátran a nem szót.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Két egymásnak ellentmondó álláspont közül kellene választania. Természetesen egyiket sem akarja, pedig maga is tudja, hogy az egyiket muszáj lesz bevállalnia. Az sem könnyíti meg a dolgát, hogy nem is akar választani. Nem tudja, hogy inkább a megfontolt, diplomatikus úton járjon vagy vegye fel a lázadó, az igazságosztó szerepét. Bármennyire is értékelné, sajnos nem dönthet más maga helyett.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vigyázzon, mert ma olyan emberekkel sikerülhet összefutnia, akik késztetést éreznek arra, hogy belekössenek másokba vagy kritizálják őket. Ön alapvetően nem kapható erre, de ha sokadjára kezdik kóstolgatni magát, hajlamos lehet engedni a csábításnak, abból pedig nem sok jó sülne ki. Maradjon távol ma a konfliktusoktól. Higgye el, napvégén sokkal jobban fogja érezni magát, ha elmondhatja azt, hogy sikerült megállnia a balhézást.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy érzi, mindenki csak támadja a munkahelyén. Viszont ez nem fedi egészen a valóságot. Ellenben az igen, hogy kissé érzékeny, emiatt pedig nem teljesen úgy látja a dolgokat, amilyenek, tehát hajlamos kissé eltúlozni a dolgokat. Legyen ezzel óvatos, mert felesleges vitákba keveredhet. Arról nem is szólva, hogy olyanba is sikerülhet belekötnie, aki nem csinált semmit és ezzel árthat a kapcsolatuknak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Okosan tenné, ha jobban odafigyelne arra, hogyan öltözködik. Lehet úgyis csinos, hogy rendesen fel van öltözve. A léhaságával csak azt éri el, hogy meg fog fázni, vagy akár komolyabban lebetegedik. Nem érdemes játszania az egészségével, ami egyébként is meglehetősen törékeny mostanában. Éppen ezért nem ártana tennie arról, hogy megerősítse az immunrendszerét.

