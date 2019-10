Napi horoszkóp - 2019. november 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma kimondottan empatikus és megértő lesz a környezetével. Jól is teszi, mert többen is kérhetik a segítségét, illetve több levert ember is lehet a környezetében. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki gondját-problémáját meg kellene oldania, elég az, ha meghallgatja őket. Ráadásul így, hogy előveszi kedves, barátságos énjét, rengeteg pozitív visszacsatolást kaphat és elismerésben részesíthetik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Egy váratlan esemény kissé felforgatja a következő napjait. Próbáljon meg rugalmas lenni, hiszen nem okoz akkora kellemetlenséget, akadályt a történés, mint amekkora jelentőséget tulajdonít neki. Figyelje meg, hogy éppen ettől lesz izgalmas, eseménydús a napja. Akár azt is lehetne mondani, hogy ettől lesz jó a napja, ez a dolog lesz, ami felvillanyozza és felrázza az életét, amit talán eddig unalmasnak talált. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nagyon szeretne ma költekezni. Talán egy kivételes akció miatt vagy, mert igazság szerint így szeretné a lelki világát helyrerázni, feltölteni. Viszont nem alkalmas ez a nap arra, hogy túl sokat költsön. Ha nagyon nem bírja ki, akkor legyen nagyon óvatos, de jobb, ha tudja, hogy egyik pillanatról a másikra megszaladhat a keze. Éppen ezért, ma ne is adjon kölcsön, mert szinte biztos, hogy nem kapja vissza azt a pénzt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy kissé ingerlékeny lehet. Környezete meg is lesz lepve, mert olyanokra is rámordulhat, akik semmi rosszat nem tettek. Máskor kedves és türelmes, de ma épp az ellenkezője lesz. Nincs ezzel semmi gond, hiszen Önnek is lehet rossz napja, de ez nem ok arra, hogy kivetítse mérgét másokra. Inkább próbálja meg maga mögött hagyni rossz kedvét. Kedvezzen magának, lepje meg valamivel, amivel régóta vágyik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Jobban tenné, ha nem akarna belekeveredni a munkahelyi vitákba és intrikákba. Ne pletykáljon, ne is játsszon nyomozósdit és ne is menjen bele a veszekedésekbe. Másképp ne csodálkozzon azon, ha megüti a bokáját és Ön húzza a rövidebbet. Könnyen megeshet, hogy valami olyasmibe tenyerel bele, amit nem bír majd kontrolálni. Inkább határolódjon el és csak végezze el a feladatát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár hadilábon áll a megérzésekkel és a jósálmokkal, most mégis okosabban tenné, ha odafigyelne rájuk. Ma rendkívül nyitott lesz, és könnyen befogadja az Univerzum, vagy ha úgy tetszik az égiek üzeneteit. Hallgasson bátran a megérzéseire, nem fogja megbánni. Azonkívül, hogy értékes információt, tanácsot súghatnak Önnek, segíthetnek megvalósítani egy célját vagy éppen elkerülni egy kellemetlenséget. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma egy kissé rázós napja lesz. Váratlan nehézségek adódhatnak, amit egyik kollégája vagy szerette okoz, Önnek kell majd megoldania. Érthető, ha emiatt berág az illetőre, de fontos, hogy előbb a problémát, a kialakult helyzetet oldja meg és utána veszekedjen, ha mindenáron szeretne. Szerencsére sikerül orvosolnia a problémát, és közben arra is fény derül, hogy milyen rejtett képességekkel rendelkezik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne ma akarjon életre szóló vagy egyáltalán fontos döntéseket hozni, mert nem alkalmas rá. Ma nem tud racionálisan gondolkodni és túlságosan az érzelmei vezérelnék. Jobban teszi, ha elhalasztja a fontosabb kérdéseket. Így is fogja tapasztalni, hogy gyakran azt teszi, amit a szíve diktál. Viszont óvatosan sajnáljon meg másokat, nem baj, hogy empatikus, de azt ne engedje, hogy kihasználják!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Napközben megzuhanhat és elérheti azt a bizonyos mélypontot. Hirtelen elhagyja minden ereje és életkedve, úgy érzi, nincs tovább. Szerencsére a segítségére siet valaki, aki átsegíti ma ezen a nehéz időszakon, fényt visz az életébe és sikeresen feltölti. Viszont ezt nem ártana intő jelnek vennie. Valószínűleg fáradt, túlhajszolt és kevés időt szán önmagára, emiatt fenyegetheti magát a kiégés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hiába próbál keményen dolgozni, máshol jár az esze. Ezért ejt hibákat lépten-nyomon és okoz magának kellemetlenséget. Jobban tenné, ha nem ma akarná a fontosabb terveit kivitelezni. Csak a legszükségesebb feladatokat végezze el vagy akár menjen haza korábban, ha van rá lehetősége. Könnyebb lenne, ha helyretenné azt a dolgot, ami miatt aggódik, vagy ami annyira leköti az elméjét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl sokat aggodalmaskodik. Minden apróság miatt képes stresszelni. Ahol nincs probléma, ott meg csinál. Képes azzal fárasztani magát, hogy mindenféle borzalmas jövőképet képzel el a szeretteinek, ha éppen valaki nem veszi fel a telefont vagy nem öltözött fel elég melegen. Próbáljon meg kikapcsolni és nem túlpörögni ezeket a rémképeket, mert azzal csak magának árt testi és lelki szinten egyaránt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha elakad, és nem tudja, mihez kezdjen, mit lépjen egy bizonyos dologgal kapcsolatban, akkor az volna a legjobb, ha kikérné egy tapasztaltabb személy segítségét vagy legalábbis olyanét, aki volt már hasonló helyzetben. Ez egyáltalán nem szégyen, viszont csak így kerülheti el, hogy komolyabb kellemetlenség érje. Gondoljon arra, hogy így legalább tanul és legközelebb egyedül is meg tudja oldani a szituációt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp