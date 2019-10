Napi horoszkóp - 2019. október 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma minden sokkal könnyebben és gyorsabban megy. Akármilyen akadállyal is találja szembe magát, az simán elhárul az útjából. Éppen ezért érdemes mára időzítenie mindazt, amit szeretne elintézni, vagy ami esetén tart arról, hogy problémásan menne. Bármivel is kell ma foglakoznia, azt sikerrel zárhatja. Még a régóta húzódó problémás eseteket is ajánlatos lehet elővennie.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne próbáljon szétszakadni. Túl sok dolgot csinál egyszerre, nem csoda, ha már kezdi azt érezni, hogy megzavarodik. Fogadja el, hogy nem tud mindenütt ott lenni, nem tud annyi mindent csinálni egyszerre, és vannak bizonyos korlátai. Tegyen engedményeket önmaga és mások részére is. Ne érezze ezt megalkuvásnak, mert nem az, egyszerűen elérte a határait. Tartsa tiszteletben őket és ne akarjon megrokkanni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma többször is szüksége lesz a toleránsabb, türelmesebb énjére, mert a környezete kifejezetten az idegeire mehet. Ne hagyja, hogy mások kibillentsék a nyugalmából, mert azt a kapcsolatai fogják bánni. Őrizze meg a hidegvérét, de nem úgy, hogy elfojtja a mérgét, a dühét, de ne is vetítse ki másokra. Jót tenne, ha valamiképp levezetné a feszültségét, akár sporttal vagy azzal, hogy napvégén kényezteti magát valamivel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kimondottan jó nap elé néz. Ma minden a tervei szerint alakul. Csak azzal ronthatja el a dolgokat, ha nem veszi figyelembe mások igényeit és olyat akar rájuk erőltetni, amit nem szeretnének. Fogadja el a nem szót. Inkább csak a saját dolgaival foglalkozzon, ma úgyis minden adott ahhoz, hogy egy kellemes, szerencsés napot töltsön el, akár egyedül, akár a szeretteivel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki ma felettébb kedves lesz magával. Ön mindjárt hátsószándékot sejt majd, pedig az illetőnek nincsenek nincs mögöttes szándéka, valóban csak segíteni vagy kedveskedni szeretne Önnek. Gondoljon arra, hogy megérdemli, ennyi belefér, vagyis ne érezze rosszul magát miatta, csak fogadja el és inkább mutassa ki, mennyire örül neki. Talán még így szorosabb is lehet a kapcsolatuk az illetővel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma kimondottan előtérbe kerül az empatikus énje. Mindenkivel felettébb türelmes, kedves és segítőkész lesz. Annyira átérzi mások érzéseit, mintha a sajátjai lennének és szabályosan kiolvassa a gondolataikat. Sokan ki is kérik majd a véleményét, de néha magától is ráérez arra, hogy kinek lenne szüksége segítségre. Nyugodtan adhat tanácsot, de ne erőltesse rá mások véleményét és ügyeljen arra, hogy véletlenül se manipuláljon másokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma a szokottnál is határozottabb lesz. Sokkal könnyebben hoz döntéseket. Már olyan dolgokkal kapcsolatban sem bizonytalan, amelyekkel korábban az volt. Használja ki, hogy ma ennyire magabiztos és nem teketóriázik annyit, és hozza meg azokat a döntéseket is, amelyeket esetleg eddig halogatott. Persze ettől még legyen alapos és körültekintő, de merjen magában és ítélőképességében.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Fogadja el, hogy nem kedvelheti mindenki. Mindegy mit csinál, így is lesznek olyanok, akiknek nem lesz szimpatikus. Felesleges miattuk aggódnia vagy azt erőltetni, hogy megkedveljék magát. Eddig se adott mások véleményére és nem aszerint hozta döntéseit, hogy mások mit gondolnak magáról. Most sem kellene emiatt aggódnia. Inkább koncentráljon azokra, akik őszintén szeretik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki ma mindent megtesz annak érdekében, hogy azt tegye, amit ő szeretne, vagy legalábbis meghozzon egy olyan döntést, amire még nem áll készen. Nem fogja tudni megúszni, hogy beszéljen vele erről, tehát nem érdemes megvárnia, amíg az illető elkapja Önt és számon kéri. Így vagy úgy, de el kell mondania a véleményét, az álláspontját. Csak az őszinteség mentheti ki ebből a helyzetből és ne aggódjon amiatt, hogy ezzel esetleg csalódást okoz.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ez a nap nem úgy alakul, mint tervezi, de emiatt ne veszítse el a fejét. Adódhatnak kisebb-nagyobb fennakadások, kellemetlenségek, de egyik sem olyan, ami miatt ki kellene borulnia. Próbálja meg lazábban venni ezeket és mosolyogni rajtuk. Legyen rugalmas, készüljön fel arra, hogy ma ilyen helyzetek merülhetnek fel és legyenek alternatív tervei. Vegye elő ma empatikus, segítőkész énjét, mert szükség lesz rá!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma különösen élénkek lesznek a megérzései. Nemcsak nappal érezheti azt, hogy szabályosan súgnak Önnek vagy kézen fogva vezeti egy láthatatlan erő, hanem az álmai is roppant életszerűek lesznek. Jó esély van arra, hogy ma belelásson a jövőjébe vagy lényeges információra tegyen szert az álmának vagy megérzéseinek köszönhetően. Okosan teszi, ha ma nagyon odafigyel, nehogy lemaradjon valamiről!

HALAK: (február 19 - március 20.)

Érdemes lenne átgondolnia az elmúlt napokat, hogy miért is volt olyan feszült. Gyakran volt ingadozó a hangulata, holott nem is volt rá komolyabb oka. Könnyen az derülhet ki, hogy átvette mások hangulatát és a mai nap is ezt teszi, ezért nem érti, miért ideges, nyűgös. Erre nem ártana tudatosan odafigyelnie, hogy ne azonosuljon teljesen másokkal, pláne akkor, ha meghallgatja a panaszaikat. Heti horoszkóp





