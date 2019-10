Napi horoszkóp - 2019. október 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma mindenki a maga társaságát fogja keresni. Nemcsak azért, mert árad magából a pozitív energia és szívesen időznek ott, ahol Ön, hanem mert mindenki lel valamit magának abban, amit mond. Érdemes megosztania a gondolatait, véleményét, mert mások is képesek lennének azonosulni vele. Így nem is kell azon meglepődnie, hogy többen is tanácsért fordulhatnak Önhöz. Viszont ez még csak a kezdet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Egyáltalán nincs a helyzet magaslatán. Ma minden sokkal körülményesebben, nehezebben megy. Nehézségekbe ütközik, és úgy érzi, nem képes megoldani bizonyos feladatokat, nem tud válaszolni egyes kérdésekre, vagyis teljesen elakadhat. A legjobb, ha minden komolyabb feladatot és döntést inkább eltol egy másik, szerencsésebb napra, amikor ne lesz ennyire szétszórva. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Van valaki a környezetében, akivel kapcsolatban nem tudja eldönteni, hogy mit akarhat magától. Semmi esetre se próbáljon meg válaszokat kierőszakolni belőle. Jobban jár, ha megvárja, amíg felfedi a szándékait. Addig is viszont bőven akadnak olyan dolgok, amelyekkel nem ártana foglalkoznia. Okosan tenné, ha ma fontossági sorrend szerint haladna és előre venné a fontosabb elintéznivalókat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Végre rendeződnek a munkahelyi gondjai, de legalábbis megoldódik odabent egy problémája, erre a szerelmi életében lépnek fel nehézségek. Vigyázzon, mert ma könnyen hajba kaphat kedvesével, márpedig az nem lenne célravezető. Ha túl messzire mennek, a végén kénytelen lesznek átértékelni az egész kapcsolatukat és elgondolkodni a folytatáson. Próbáljanak higgadtak maradni és a megoldásra koncentrálni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nehezére esik koncentrálni. Talán fáradt, talán csak más problémák nyugtalanítják és ezért nem képes arra, hogy igazán odafigyeljen arra, amit csinál. A legjobb volna, ha fontosabb feladatait elhalasztaná holnapra és most csak a legszükségesebbeket végezné el. Ugyanígy járjon el akkor, ha ma kellene döntést hoznia. Törekedjen arra, hogy valamiképp átvészelje a napot és azért próbáljon ügyelni arra, hogy minél kevesebbet hibázzon! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érthető, hogy nem szereti, ha mások kéretlenül tanácsokat osztogatnak és megpróbálnak beleszólni a magánéletébe. Ám ezúttal mégis érdemes lenne megnyílnia a családjának vagy legalább az egyik barátjának és beszélnie a magánéleti vagy bármilyen más jellegű gondjáról. Higgye el, tudnának magán segíteni és talán olyan értékes tanáccsal lenne gazdagabb, aminek köszönhetően hamar megoldódhatnának a gondjai.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon sokat jár valaki mostanában a fejében, éppen ezért ne lepődjön meg azon, ha össze is találkozik az illetővel vagy magára ír. Ha már így történik, ne meneküljön előle. Amennyiben korábban rossz viszonyban váltak el vagy legalábbis azt érzi, nem mondott el neki akkoriban mindent, most itt a lehetőség, hogy megtegye. Tárulkozzon ki az illetőnek. Megeshet, hogy ez kell a tökéletes lezáráshoz vagy éppen újrakezdéshez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Meglehetősen fáradt és dekoncentrált lesz a mai napon. Jobb lenne, ha nem mára tervezné be a világmegváltó terveit. Tegyen félre minden lényegesebb feladatot, tervet, amit csak lehet és ma inkább a túlélésre és a pihenésre törekedjen. Nyugodtan mondja le a találkozóit, hiszen így túlhajszolva nem biztos, hogy humoros kedvében lenne. Rá fér magára egy kis pihenés, menjen haza munka után és tegyen olyan dolgokat, amik igazán feltöltik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma meglehetősen szeleburdi. Elfelejt dolgokat, vagy éppen neki megy valaminek, odacsípi valamijét. és közben hibát hibára halmoz. Könnyen lehet, hogy csak fáradt, de az sem kizárt, hogy valahol nagyon máshol jár a feje. Talán a szerelemnek sikerült így elvennie az eszét. Ha így van, valljon szerelmet, vagy este randizzon a kedvesével, napközben pedig igyekezzen kicsit jobban odafigyelni arra, amit csinál!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyon nem szereti, ha valaki nem ért Önnel egyet, pedig ma is belefuthat ebbe. Rossz úton jár, amikor mindenáron bele akarja beszélni a másikba az igazát. Okosabban tenné, ha elfogadná, hogy eltérő a véleményük és annyiban hagyná a dolgot, nem muszáj mindenáron bebizonyítania az igazát. Sok feszültséget és akár vitát kerülhetne el azzal, ha annyiban hagyná a dolgot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Mostanában egyre stresszesebb, feszültebb. Már több féle módszer is kipróbált, de úgy néz ki, megint ki kell találnia egy másikat. Szó se róla, nincs könnyű dolga, de nem szabad feladnia, mert ha nem figyel arra tudatosan, hogy levezesse a magában lévő feszültséget, annak kellemetlen testi és lelki megnyilvánulásai lehetnek. De mindeközben természetesen nem ártana dolgoznia azon, hogy valamiképp megszüntesse a stressz forrását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy kissé feszült lehet a mai nap folyamán. Aggódik egy szerette vagy ismerőse miatt és emiatt nehezére esik koncentrálnia. Pedig azzal senkinek sem segít, ha kellemetlen helyzetbe hozza magát. Próbáljon meg kicsit kikapcsolni, addig is telik az idő és mielőbb a szerettével lehet vagy talán addig azok a hírek is megérkeznek, amikre vár. Legyen bizakodó és ne lássa olyan sötéten a dolgokat, mert Ön az optimizmusáról híres!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp