Napi horoszkóp - 2019. október 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.27

KOS: (március 21 - április 20.)



Kétségkívül el van maradva és rengeteg munkája, feladata lenne, amit el kellene látnia, de csak ebből álljon a napja. Tegyen egy kis rendet, intézze el a legszükségesebb feladatokat, utána bátran ugorjon fejest az életbe. Tökéletes ez a nap család látogatáshoz vagy ahhoz, hogy a barátaival lógjon. Nemcsak Ön töltődne fel a jelenlétükben, hanem ez fordítva is elmondható lenne, és még izgalmas hírek is a fülébe jutnának.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Béke és nyugalom vár ma Önre. Bármit is tervezett mára, az biztos úgy lesz. Adja át magát a szeretetnek, ami körbe veszi. Ma mindenkitől dicséretet, elismerést kaphat, de akár apró figyelmességeket is. Nagy szüksége van most erre. Egyesek lelki nyugalma, akár önbizalma ennek köszönhetően fog helyre billeni. Merje kimutatni Ön is az érzéseit, hiszen szerettei között is akadhat olyan, akinek szüksége lenne rá.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha lehetősége van rá, akkor inkább ma pihenjen, lazítson otthon. Tegye félre nyugodtan a ház körüli teendőket, de akár azokat a találkozókat is, amiket csak illemből, mintsem kedvből ejtene meg. Merjen kedvezni magának és csináljon olyan dolgokat, amiket szeretne. Szüksége lenne arra, hogy feltöltődjön testileg és lelkileg és ezt most a leggyorsabban és legjobban úgy érheti el, ha otthon marad.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma mindenképpen olyan dolgokat csináljon, amikhez igazán van kedve. Bármihez is legyen kedve, ne fogja vissza magát. Viszont érdemes lehet kimozdulnia otthonról. Szervezzen aktív programot, mert bár az otthoni relaxálás is feltöltené, de a kinti programok még inkább. Ráadásul meglepő élmények is érhetik, lehetősége lesz arra, hogy ismerkedjen, barátkozzon és némelyikük kifejezetten előnyös kapcsolatnak minősülne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Amennyiben ma bulizni, szórakozni megy, figyeljen oda arra, hogy mértékkel fogyasszon alkoholt. Nemcsak azért, mert nem tenne jót vele a testének, hanem azért is, mert olyan dolgokat tenne, amiket később megbánhat, akár a kedvesével megy szórakozni, akár egyedülállóként a barátaival. Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet kifordulni magából és átlépni bizonyos határokat.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma szinte semmihez sincs kedve, csak ahhoz, hogy feküdjön, olvasson és pihenjen. Ha így van, akkor ezt is kell tennie, ne próbálja magát megerőszakolni, hogy mindenáron el akarja végezni a ház körüli teendőket vagy eleget tenni mások kéréseinek. Ön is megérdemel egy napot a hétből, mikor az van, amit csak akar. Úgyhogy tegye azt, amire a lelke vágyik, így elkerülheti, hogy depressziós legyen.





Engedje meg magának azt, hogy ma semmit sem csinál. Jó, hogy igyekszik hasznos lenni, besegíteni másoknak, de gondoljon végre magára is. Bátran utasítsa el a szívességeket és helyettük tegyen olyan dolgokat, amikre régóta vágyik. Jutalmazza meg magát! Ha pedig betegeskedik, akkor pláne ne legyen makacs, hanem igenis maradjon otthon és kúrálja ki magát, mielőtt még jobban lebetegszik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mindenáron hasznos szeretne lenni és elintézni azokat a feladatokat, amikkel el van maradva vagy egyáltalán el kellene intéznie. Mégis, a csillagok arra intik, hogy csak a legszükségesebbeket végezze el és ne felejtsen el szórakozni is. Inkább töltse időt kedvesével vagy barátaival, csináljon olyan dolgokat, amikre rég nem jutott ideje, hiszen erről szól a hétvége. Merjen kikapcsolódni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hogyha egyedülálló, akkor érdemes ma kimozdulnia otthonról, mert minden esély megvan arra, hogy megismerkedik valakivel, aki azonnal felkelti az érdeklődését. A párban élőknek is kár lenne otthon maradniuk! Új élményekben lenne részük a házon kívül, ami még jobban összehozná őket. A Nyilasok életében erőteljesen ott lesz a szenvedély a levegőben, még akár szerelmi kalandok is létrejöhetnek ma.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kifejezetten romantikus nap elé néz. Talán azért, mert randizni mennek, de az biztos, hogy meghitt napot sikerül a kedvesével töltenie, ami jót fog tenni a kapcsolatuknak. Már nagy szükségük van arra, hogy kettesben legyenek, hiszen van pár dolog, amit meg kell beszélniük. Ma minden erőfeszítés nélkül megoldhatják gondjaikat, építhetik kapcsolatukat, miközben örömteli élményekben lesz részük.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen ez a nap a család. Nem baj, ha kicsit el van maradva a ház körüli teendőkkel vagy bizonyos feladatok elintézésével. Ne legyen emiatt nyugtalan. A család fontosabb, hiszen kevesebb időt is szán rájuk. Jót tenne Önöknek, ha ma minőségi időt töltenének együtt, nemcsak magával tenne ez az idő csodát, hanem a szeretteivel is. Ráadásul idősebb rokonai fontos dolgokra hívnák fel a figyelmét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Amennyiben tényleg azt szeretné, hogy nyugis legyen a napja, akkor nem ártana kikapcsolnia a telefont és mondhatni, elbújni a világ elől. Máskülönben mindenki zaklatni fogja, hol a munka miatt, hol pedig egy szívességkéréssel, programötlettel, Ön pedig hajlamos arra, hogy mindenkinek eleget tegyen. Úgyhogy ha nyugalomra, békességre vágyik, merjen eltűnni egy napra!

HALAK: (február 19 - március 20.)



