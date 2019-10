Napi horoszkóp - 2019. október 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem árul el senkinek titkot azzal, ha bevallja: alig várja már, hogy hétvége legyen. Nemcsak ez a hét tette próbára a tűrőképességét, hanem az Ön mögött álló hónapok is embert próbálóak voltak az utóbbi időben. Így hát a mai napja nem is lesz túlságosan termékeny, de ezt nem is várja el senki Öntől. Végezze el a mindenképpen szükséges teendőit, aztán adja át magát végre a pihenésnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha valakivel hosszú távú tervei vannak üzleti, utazás szempontból vagy akár összeköltözés terén, akkor azt érdemes ma alaposabban átgondolniuk és átbeszélniük. Minden hossz távra szóló egyezséget ajánlatos tisztázni, így elkerülhetik a félreértéseket, ráadásul ma még könnyebben is sikerül megegyezniük a részleteket illetően. Mindenféle tárgyalásnak kedvez ez a nap.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Óvatosan vállaljon el mindenféle szívességet. Próbálja megkülönböztetni a valódi segítségkérést a kihasználástól, ugyanis ma többen is megpróbálhatnak visszaélni a kedvességével, Ön pedig hajlamos gondolkodás nélkül igent mondani mindenkinek, mert jóval érzékenyebb mostanában. Arról nem is szólva, hogy nem ártana, ha magára is szánna egy kis időt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Munka után engedjen meg magának egy kis szórakozást vagy valami rendhagyó dolgot, amit máskor nem. Próbáljon ki valami új dolgot, lepje meg magát valamivel, találkozzon a barátaival és lazítsanak kicsit. Így legalább nem fogja azt érezni, hogy csak munkából áll az élete és semmilyen más örömforrása nincs. Merjen a saját kedvében járni, még akkor is, ha éppen nem talál hozzá partnert.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kiderülhet ki az, aki igazán maga mellett van és ki az, aki nincs. Olyan helyzetbe kerülhet, ami felfedi az igazságot és rávilágít arra, hogy ki az igaz barát és ki nem az. Éppen ezért ma előfordulhat, hogy csalódnia kell valakiben, de ha így van, akkor ne sajnálja, hogy el kell engednie az illetőt vagy legalábbis átértékelni a kapcsolatukat, mert mindenkinek jobb lesz így. Legalább tudni fogja, kikre számíthat igazán!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Valaki megpróbálhat kibabrálni Önnel. Az illető lépten-nyomon igyekszik magának keresztbe tenni. Oda kell figyelnie, ha nem akarja, hogy sikerrel járjon. Szerencsére, ha elég figyelmes, mindig sikerül majd két lépéssel előtte járnia. Lehet, hogy ma sokszor azt fogja érezni, a legszívesebben sírna és kiborulna. Próbáljon meg ilyenkor már csak azért is mosolyogni. Figyelje meg, milyen jó hatással lesz Önre! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Olyan helyzetbe kerülhet, amikor szüksége lesz arra, hogy erősnek mutatkozzon és nemcsak Önmagának kell ezt mantráznia, hanem a környezetének is, hogy képes szembenézni a nehézségekkel. Talán egy családi probléma vagy párkapcsolati nehézség lehet az, ami próbára teszi magát. Sokkal erősebb, mint gondolná, ne ijedjen meg a nehézségtől, inkább legyen azon, hogy mielőbb megoldja! Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Legyen óvatos, mert valaki szeretne Öntől valamit kölcsön kérni. Lehet, hogy nem nagytétel, könnyen és szívesen teljesítené, de jobb, ha tudja, minden esély megvan arra, hogy utána nem kapja vissza. Ha ennek fényében is szeretné kisegíteni az illetőt, tegye azt, ha meg nem, akkor nyugodtan mondjon nemet. Egyébként is át kellene gondolnia azt, kik azok, akik őszintén barátkoznak Önnek és kik teszik csak érdekből. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy kivételes lehetőséget kaphat ma, amely segítségével előrébb léphet a karrierjében vagy plusz pénzre tehet szert. Az sem kizárt, hogy ennek köszönhetően megoldódhat egy régóta húzódó problémája. Természetesen gondolja át az előnyöket és a hátrányokat, de érdemes lehet rábólintania, nem bánná meg. Ha olyan, ami hatással lehet a családja életére, akkor nem árt előtte beszélnie velük róla. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Eltöpreng azon, hogy ideje lenne életmódot váltania. Szeretne új dolgokat kipróbálni, megváltoztatni a külsejét vagy talán az otthonát is. Természetesen készen áll arra, hogy az étkezésén is változtasson. Már csak az hiányzik, hogy bele is fogjon. Érthető, hogy motiváltabb lenne, ha lenne hozzá egy társa, aki végig csinálja Önnel, de nem érdemes másokra várnia, bátran ugorjon fejest egyedül! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki ma szabályosan zaklathatja magát, mindegy, hogy a szerelmével, a segíteni akarásával vagy egy üzleti lehetőséggel, de valamiképp nem hajlandó magáról leszállni. Ha már soknak érzi az illetőt, akkor mindenképpen állítsa le. Nyugodtan húzzon határokat és jelezze neki, hogy már sok a viselkedése, másképp nem fog leállni. Az illető addig megy el, ameddig azt érzi, hogy elmehet Önnél. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma is előbújik magából a jótét-lélek, de legyen óvatos, nem kedvez ez a nap az adakozásnak az önzetlen tetteknek. Egyrészt azért, mert Ön a kisujját nyújtja, de mindjárt az egész karját elvárnák, illetve valaki rossz néven veheti, hogy mindenáron segíteni szeretne rajta és a szándéka visszafelé sülhet el. Éppen ezért ma jobb, ha a háttérben marad, de ha nem bírja ki, legalább kérdezzen meg másokat, hogy segíthet-e. Heti horoszkóp





