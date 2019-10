Napi horoszkóp - 2019. október 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre elismerésben részesül a munkahelyén. Ez lehet szóbeli, de akár anyagi jellegű elismerés is, ám az sem lehetetlen, hogy előléptetik. Ma mindenképpen a tudtára adják Önnek felettesei, hogy elégedettek magával. Persze ez okozhat egy kis feszültséget egy-másik kollégájával, aki féltékeny Önre, de ez ne okozzon magának rossz érzést. Inkább menjen és ünnepeljen munka után!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy apróság miatt rúgják össze a port a munkahelyén a kollégáival és ez teljesen lelombozza. Ám ha nem tett semmi rosszat, csak elmondta a véleményét, akkor ne hagyja, hogy ez a dolog rányomja a bélyegét a napjára, hanem emelkedjen felül rajta. Csak olyanért kérjen bocsánatot, amiért tényleg kell. Nem kell mindig Önnek lennie az engedékenyebb félnek, mert azzal újra meg újra vissza fognak élni.

Úgy érzi, túl sokat várnak el Öntől. Túlóráznia kell vagy rendes munkaidő keretein belül kellett többet vagy jobban teljesítenie. Ha már úgy tapasztalja, hogy szörnyen le van terhelve, akkor el kellene gondolkodnia azon, hogy mit ad le. De nem szerencsés továbbra is fenntartania ezt az életmódot, mert testileg és lelkileg is kikészülhet. Ismerje fel a korlátait és ne erőltessen olyat, ami nem megy.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma sehogy sem alakulnak úgy a dolgok, mint szeretné. Máskor könnyebben megoldott olyan problémákat, amik ma csak nyögve nyelősen sikerülnek. Talán csak nem koncentrál eléggé vagy túl sok érzelmet visz a probléma megoldásába. Amikor úgy érzi, totálisan elakadt, akkor tartson egy kis szünetet, ürítse ki elméjét és amint sikerült ellazulnia, nem görcsöl a dologra, meg fog jönni a megoldás!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Túl sok feladatot vállalt be. Hirtelen az érzi, el van úszva, tiszta káosz minden és fogalma sincs, hogy kellene kimásznia belőle. A legjobb, amit tehet, hogy fontossági sorrendet állít és megpróbálja sorjában elintézni a feladatait. De véletlenül se vegyen más terheket a nyakába. Ám ha még így is problémás a dolog, akkor kénytelen lesz segítséget kérni, máskülönben kellemetlen helyzetbe kerülhet.





Ma nem igazán fog tudni úgy haladni a feladataival, mint szeretne. Nehezére esik koncentrálni, de nemcsak a munkájára, hanem a környezetére is. Olyan, mintha aki nem is ezen a síkon van, hanem teljesen máshol jár. Jobb is, ha mára nem tervez semmi fontosat, és csak a legszükségesebb feladatokat végzi el. Ne is akarjon így döntéseket hozni, mert ma szinte csak hibákat ejthet, és rossz döntéseket hozhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma valahogy nehezen viseli a bezártságot és kész börtönnek érzi a munkahelyét. Szívesen lenne valahol odakint, akár egyedül, akár a barátaival, de semmi kedve a munkához, főleg nem a kollégáihoz. Emiatt egy kicsit feszült és ingerlékeny. Próbáljon meg emiatt nem konfrontálódni a környezetével. Inkább tervezze meg a délutánját, amikor lehetősége lesz végre arra, hogy feltöltődhessen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma szinte minden kiszámíthatatlanul alakul maga körül. Nemcsak, hogy nincs felkészülve bizonyos helyzetekre, hanem rettentően nehezére is esik lereagálnia őket. Az biztos, hogy nem lesz könnyű a mai nap, de ne aggódjon, mert az egészen rázós helyzetekből is sikerül kikecmeregnie. Meg fog lepődni azon, hogy minimális stresszel, de annál nagyobb aktivitással lesz képes szembe nézni a problémákkal.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kétségkívül rengeteg munkája lesz ma és munka végeztével szörnyen fáradtnak érzi magát, de ne utasítson vissza egy találkozót az egyik barátjával. Olyan fantasztikusan fogja érezni magát, hogy egy szempillantás alatt elszáll a fáradtsága és talán ez a nap lehet a hete fénypontja. Vegyen erőt magán és nem fogja megbánni! Este még mindig lesz ideje olyan dolgokra, amik miatt nap közben aggódik, hogy nem lesz rá ideje,

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Új karrier lehetőségek nyílnak meg Ön számára. Fontos, hogy ne mondjon mindjárt igent az elsőre. Legyen türelmes, illetve kérjen egy kis időt, ha kell, mert több ajánlatot is kaphat és érdemes őket alaposan fontolóra vennie. Ha pedig olyan az ajánlat, ami hatással lehet a kapcsolatára, a családi életére, arról mindenképpen beszéljen a kedvesével és ne hagyja ki őt a döntésből.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma összefuthat az exével vagy legalábbis egy olyan személlyel, akivel nem szívesen találkozik. Pedig a sors jó okkal hozta össze Önöket. Próbáljon meg magán egy kis erőt venni és nézzen szembe az illetővel. Adja meg neki a lehetőséget arra, hogy beszéljenek, rendezzék a kapcsolatukat. Nem gondolná, de magának is sokat jelentene az, ha sikerülne lélekben elrendezniük a viszonyukat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érzi, mindenki Öntől vár válaszokat és megoldásokat, csakhogy Ön már nem bírja tovább. Belefáradt abba, hogy mindenki problémáját Ön próbálja megoldani. Szeretne végre a saját életével is foglalkozni. Éppen ezért, ha ma is valaki magától kérne tanácsot vagy segítséget, finoman, de nyugodtan hárítsa el. Csak mert barát vagy rokon, nem jelenti azt, hogy mindent magának kell egyedül megoldania.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp