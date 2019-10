Napi horoszkóp - 2019. október 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne csodálkozzon azon, hogy egyre érzékenyebb. Alig szán időt magára. Túl sokat dolgozik, túl sokat foglalkozik mások dolgaival, és estére már fáradt ahhoz, hogy magára is szánjon egy kis időt. Nem lesz ez így jó hosszú távon. Okosabban tenné, ha átszervezné az életét, a mindennapjait és több minőségi időt iktatna be önmagával. Máskülönben a kapcsolatai fogják megsínyleni a magában tomboló feszültséget.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen nyitott és figyelmes, mert ma izgalmas találkozásban részesíthetik az égiek! Megismerkedhet valakivel, aki szakmai segítséget vagy tippeket adhat Önnek. Ám az sem lehetetlen, hogy akár valamiképp társulna magával, támogatná Önt. Így vagy úgy, de az illető hozzájárul a fejlődéséhez vagy éppen az előmeneteléhez. Megéri barátkoznia és beszélgetnie a munkahelyén, illetve azon kívül is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van pár elintéznivalója, amit nem halogathat tovább. Ideje lenne elővennie és letudnia őket. Minél tovább húzza-halasztja, annál nagyobb az esélye annak, hogy valamiféle kellemetlenség fogja érni. Különben is, magát sem hagyja nyugodni a dolog, ezért nem is kellene visszasöpörnie a szőnyeg alá. Ma lehetősége lesz arra, hogy könnyedén és gyorsan elintézze, amit szükséges.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Szóljon ez a nap az újrakezdésről. Minden lehetőség adott hozzá. Ha szeretne, ma könnyen ki tud békülni másokkal. Ahogy Ön is, úgy a környezete is nyitott arra, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat. Nem kell mást tennie, mint kezdeményeznie a békülést. Tökéletes ez a nap a munkahelyi problémák elsimítására, de arra is, hogy felmelegítse a kedvesével való kapcsolatát. Legyen kreatív e tekintetben! Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem lesz könnyű, de igyekezzen ma csak pozitív emberekkel venni körbe magát. Ma igencsak megpróbálhatják magát lehúzni. Ne engedje a pesszimistáknak, hogy rosszkedvet okozzanak magának vagy lehúzzák az önbizalmát. Viszont, ha sikerülne pozitív kisugárzású emberekkel körbe vennie magát, nemcsak biztonságban lenne, de ráadásul sikeresebb, eredményesebb is lehetne a mai nap folyamán. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bármilyen jó ötlete is legyen, okosan teszi, ha inkább megtartja magának! Így elkerülheti, hogy valaki ellopja magától és learassa a babérokat. Ha mindenképpen szeretne valakivel róla beszélni, akkor olyannal tegye, aki nem nyúlhatja le. Nagyon figyeljen oda erre, mert kellemetlen meglepetés érheti. Még olyan is ráteheti a kezét az ötletére, akiről egyáltalán nem feltételezte volna. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bármennyire is nem szeretne, ez a mai mégis olyan nap, amikor muszáj lenne kiállnia önmagáért. Ne hagyja, hogy valamit Önre kenjenek, vagy Önön csattanjon az ostor. Ez az a nap, amikor nem kell másra hagynia a dolgokat, hanem igenis el kell mondania a véleményét. Ha nem teszi meg, hosszú távon csak megnehezíti a dolgát, mert annál jobban a nyakára fognak menni. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne essen pánikba, ha elsőre valami nem akar összejönni. Megeshet, hogy ma akadályokba ütközik, de minden nehézséget képes legyőzni. Csak ne veszítse el a türelmét. Őrizze meg nyugalmát és koncentráljon! Nap végére meg lesz elégedve a mai teljesítményével. Ugyanígy kellene eljárnia akkor is, amikor olyat mondanak Önnek, ami ki tudná borítani. Hallgassa végig az illetőt még mielőtt helytelen következtetéseket vonna le. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ha azt veszi észre, hogy folyamatosan félreértések áldozata vagy legalábbis mindenki elutasító az ötleteivel szemben, akkor azt kellene átgondolnia, nem-e helytelenül próbálja közölni a szándékait. Könnyen lehet, hogy csak félinformációkat ad vagy egyszerűen nem tálalja azt, amit szeretne. Egy kis változtatás is elég lehet ahhoz. hogy sikeresebb legyen és elérje célját! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Azaz Ön problémája, hogy fél belevágni tervei megvalósításába. Nagyon jó ötletei vannak, de már eleve kudarcként könyveli el őket és ezért nem mer velük próbálkozni. Pedig amennyi esélye van annak, hogy nem sikerülnek, ugyanannyira van arra is, hogy célt érjen. Éppen ezért legyen bátor és merje kicsit feszegetni a határait. Addig nem leli meg a nyugalmát, amíg nem ad egy esélyt magának! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma rettentően stresszes lesz. Minden kis apróságot véresen komolyan vesz és már-már a kiborulás szélén áll. Nemcsak a napi események miatt, hanem összességében minden miatt. Nem ártana ezt jelnek vennie és eltöprengenie azon, hogy változtat az életmódján. Meg kellene szüntetnie a stresszforrásokat, de legalábbis mérsékelnie őket, mert ha így halad tovább, ez az élet rá fog menni az egészségére. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Nem baj, ha ma kicsit bizalmatlanabb másokkal. Főleg azokkal szemben legyen az, akik túlságosan azt mondják, amit hallani szeretne, vagy olyan lehetőséget kínálnak, ami túl szépnek tűnik. Vigyázzon, mert ma megpróbálhatják átverni magát. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető, nem kell mást tennie, mint nyitva tartania a szemét és hallgasson a józan eszére vagy akár környezete intelmeire. Heti horoszkóp





