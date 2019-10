Napi horoszkóp - 2019. október 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Roppant kényes, érzékeny információ jut ma a fülébe. Éppen ezért óvakodjon attól, hogy meggondolatlanul tovább adja. Bölcsen teszi, ha előbb ellenőrzi vagy minimum kivárja, hogy bekövetkezzen. Ha ez valamiféle aggodalomra ad okot Önnek vagy bárki másnak, akkor gyártson nyugodtan B tervet, de rossz vége lehet annak, ha alaptalanul vádaskodnak, vagy meggondolatlanul cselekszenek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma túl sokat bosszankodik mások miatt. Érdekes módon olyan dolgok bosszantják, minthogy valaki túlságosan el van foglalva a külsőjével vagy azzal, kivel találkozzon, mit csináljon este. Nézzen csak tükörbe: az bántja, hogy Ön is szívesen foglalkozna ilyen ?problémákkal? csak éppen nincs rá ideje vagy lehetősége. Ezen viszont csak Ön tud változtatni és úgy kellene megtennie, hogy közben nem veszik össze másokkal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tudjuk, hogy szeret beszélni és ezt mások is tudják. Amíg nem szólnak Önre, nem is baj, valószínűleg szívesen hallgatják, ha épp nincs is kedvük aktívan részt venni a társalgásban. Ellenben nem ártana óvatosabbnak lennie, mert hajlamos lehet olyat is kikotyogni, amit nem kellene. De nem csak a titkokat kellene magában tartania, hanem az egyes problémáit, viszonyait másokkal, főleg ha az a párját is érinti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Könnyen előfordulhat, hogy ma újra kell csinálnia egy bizonyos dolgot. Úgy tűnik, hogy valami nem jó és ezért még egyszer neki kell futnia. Ne legyen mérges emiatt. Érthető, hogy bosszantja, de nem éri meg puffognia miatta. Inkább tegyen meg mindent azért, hogy ne keljen még egyszer elvégeznie, éppen ezért ne szégyelljen segítségét kérni. Csak így fejlődhet, nem kell mindig mindent egyedül megoldania.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jól tudjuk, hogy a tiszta, egyenes beszéd a kenyere és hogy mellőzi a virágnyelvet. Ezzel nincs is semmi baj, de okosan teszi, ha ma finomabban fogalmaz. Nem kell hazudnia, sem elhallgatnia a véleményét, vagy amit érez, csak próbálja meg óvatosabban kifejezni magát, máskülönben csúnyán megbánthat másokat. Lássa be, ez még mindig egyszerűbb, mintsem bocsánatot kérni mindenkitől.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tökéletes ez a nap az ügyintézésekhez. Ma gyorsan és gördülékenyen intézheti el az ügyes-bajos dolgait. Nemcsak a problémákat sikerülhet egy csettintésre megoldania, hanem ha megbeszélése van vagy valakit meg kellene győznie valamiről, akkor is sikerült szinte egyetlen varázsütésre. Legyen ma bizakodó és vegye elő a magabiztos énjét! Mosolyogjon bátran és mindenkit sikerül a hatalmába kerítenie!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nyugodt, stresszmentes napra számíthat. Nem kell aggódnia semmi és senki miatt, a környezete ma szinte észre sem veszi magát, de ha mégis, akkor nem elvesznek a napjából, hanem hozzáadnak. Elkerülik a kellemetlen helyzetek és az emberek is, úgyhogy ma csendben és békében töltheti a munkaóráit. Ma senki sem borítja fel a nappal kapcsolatos terveit, ezért ki is találhatna valamilyen izgalmas programot munka utánra!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bizonyos tekintetben nehéz nap elé néz, ugyanis ma a sors rendesen tesztelni fogja azt, hogy mennyire rugalmas. Olyan váratlan helyzetek vagy kellemetlenségek adódhatnak, amiket csak így orvosolhat. Bármennyire is csábító lehet, nem szabad elkerülnie ezeket a helyzeteket, hanem szembe kell néznie velük. Egyes dolgokkal csak úgy birkózhat meg, ha képes elfogadni őket.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy váratlan esemény kavarhatja fel a napját. A legkevésbé sem számított rá. Sajnos nem opció, hogy elkerülje, vagy esetleg mással oldja meg, ezért erősnek kell lennie és szembe néznie a kialakult helyzettel. Csak elsőre tűnhet rémisztőnek vagy nehéznek, amint beleáll, rá fog jönni, hogy képes megbirkózni vele. Mostanában sokszor lebecsüli magát, de ma is kellemesen fog csalódni magában.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vigyázzon, mert ma kisebb fizikai kellemetlenség leselkedik Önre, ami megelőzhető lenne. Úgyhogy bölcsen teszi, ha reggel rendesen felöltözik és mindent megtesz azért, hogy ne fázzon meg. De ugyanúgy figyelnie kellene arra, mit eszik, mert az sem kizárt, hogy egy gyomorprobléma árnyékolja be a napját. Legyen megfontolt akkor is, ha közlekedik, és inkább járjon lassabban!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Legyen ma kicsit rugalmasabb és hallgasson meg másokat is. Hajlamos lehet arra, hogy csak a saját nótáját fújja. Inkább arra kellene törekednie, hogy kompromisszumokat kössön másokkal. Amíg csak a saját igazát hajtogatja és nem vevő más nézetre, megoldásra, addig csak vitázni fognak. Márpedig a feszültség senkinek sem jó, úgyhogy inkább legyen partner, semmint ellenség.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valakinek sikerül egy érzékeny pontjára tapintania és nagyon rosszul viseli. Mielőtt megsértődne vagy mindent elkövetne annak érdekében, hogy viszonozza, előbb gondolja át a dolgot, mert valószínű, hogy az illető nem szándékosan akarta megbántani. Talán akaratán kívül mondta, amit. Esetleg építő jellegű kritikát kívánt mondani. Ne hagyja, hogy az érzelmei eluralkodjanak magán!

