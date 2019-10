Napi horoszkóp - 2019. október 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha teheti, semmi esetre maradjon otthon, mert az izgalmak házon kívül várják. Fogadja el a meghívásokat, vagy szervezzen programot magának, esetleg szeretteinek. Az egyedülállóknak pláne érdemes kimozdulniuk, mert akár új ismeretségre is szert tehetnek, amiből akár később még szerelem is szövődhet. Arról nem is szólva, hogy a lelkének is jót tenne, ha a szabadban próbálna meg feltöltődni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan érzése van ma, mint aki meglelte a lelki békéjét. Nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzi magát. Nem siet, nem kapkod, mindenre kellő időt szán, főleg a szeretteire és önmagára. Ossza be jól az idejét, jusson idő a meghitt, őszinte beszélgetésekre, de ugyanakkor arra, hogy csendben, egyedül töltsön egy kis minőségi időt önmagával. Azonkívül, hogy sikeresen feltöltődne, értékes gondolatokkal lehetne gazdagabb.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma szinte semmihez sincs kedve, pedig kifejezetten jót tenne Önnek, ha kimozdulna otthonról. Talán azt gondolja, hogy csak az egész napos fekvés, pihenés töltheti fel, pedig valójában az is, ha elmegy sétálni, akár futni egyet. A szabadban hamarabb feltöltődne, akár egyedül vág útnak, akár az egyik szerettével. Ma célszerű is lehet a kedvesével andalognia, mert sok fontos dolgot sikerülne megbeszélniük.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Semmi esetre se maradjon otthon, mert odakint várják az élmények. A legjobb lenne, ha elmenne kirándulni, sétálni, de legalább egy izgalmas programon részt venne. Nem bánná meg! Talán épp erre lenne szüksége ahhoz, hogy megtalálja a lelki békéjét vagy hogy újra eseménydúsnak érezze az életét. Kint magára találhatnak az események, csak merjen sodródni az árral.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ez a nap a teljes nyugalomban és békességben telik. Nem kell aggódnia a váratlan akadályok vagy kellemetlenségek miatt. Ma minden úgy alakul, ahogyan azt szeretné. Ha mégis felmerülne valamilyen kis probléma, azt könnyedén orvosolja vagy akár egy szerette lesz az, aki segít Önnek. Nyugodtan lazítson, és ne keressen magának feladatokat, nem kell hasznosnak lennie, csak élvezze a vasárnapot!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Fantasztikus napot tölthet el szerettei körében. Rengeteg szeretetet, odafigyelést kap tőlük. Sőt, többen kellemes meglepetésben is részesítik azáltal, hogy megdicsérik, bókolnak Önnek vagy épp olyannak lepik meg, amire régóta vágyott. Igazán boldognak és elégedettnek érzi ma magát. Törekedjen arra, hogy ezt viszonozza is, és hogy szerettei is tudják, mit érez irántuk és odafigyel rájuk.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Tökéletes nap ez a romantikára! Mindenképpen érdemes lenne ma egy kis minőségi időt töltenie kettesben a partnerével. Mindkettőjüknek szüksége lenne rá. Különben is, lenne miről beszélgetniük. Egy meghitt környezetben, csak egymásra koncentrálva könnyebben beszélnének a gondjaikról, illetve a vágyaikról. Nagy előrelépést jelenthetne a kapcsolatuknak és szorosabbá is válna.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Lehet, hogy nincs sok kedve hozzá, de célszerű lenne felkerekednie és meglátogatni a rokonait. Nemcsak azért, hogy tartsák a kapcsolatot, hanem mert kellemes élményekben lehetne része általuk. Ám az sem kizárt, hogy egy hasznos információkkal, értékes bölcsességgel látnák el magát. Összességében nem bánná meg, ha felkeresné testvéreit vagy idősebb rokonait.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Kifejezetten békés, harmonikus nap vár Önre. Ez a nap a családé, ma sikerül meghitt napot töltenie velük. Sokak lelki békéjére helyrebillenhet a mai napon az őszinte beszélgetések és érzelmi megnyilvánulásoknak köszönhetően. Merje magát elengedni, mutassa ki bátran az érzéseit. Ha van valami, ami nyomja a szívét, arról mindenképpen érdemes lenne beszélnie, mert megnyugvásra vagy épp segítségre lelhet.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma mindent sokkal idillikusabbnak lát. Visszagondol az elmúlt napjaira vagy bizonyos személyekre és nem is érti magát, miért volt olyan pesszimista, mufurc vagy egyáltalán miért feltételezett rosszat valakiről. A mai napsokkal tisztábban és pozitívabban lát, nemcsak másokat, hanem a helyzetét is. Ha van valaki, akivel hajba kapott az elmúlt napokban, érdemes lenne bocsánatot kérnie tőle.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

A mai napon valakitől megerősítést kaphat. Ha eddig kétségei voltak valamivel vagy valakivel szemben, akkor az egyik szerette segíthet Önnek tisztán látni és megerősíteni azt, amit már maga is tudott a lelke mélyén. Nagy változások indulnak ma el Önben, készen áll arra, hogy változtasson és meghozzon pár fontos döntést. Legyen ma türelmes a kedvesével, és hallgassa meg őt! Kérje, hogy nyíljon meg Önnek.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Majd kicsattan a bőréből. Rengeteg mindenhez lenne kedve, ám a környezetében alig talál partnert. Nem kell mindig másokra várnia, merjen egyedül is elindulni otthonról és kalandozni. Nem bánná meg, mert színes és kellemes élmények várnának ma Önre. Felesleges emiatt összevesznie a szeretteivel. A szingliknek különösen megéri egyedül is útra kelniük. Lehet, hogy szerelemre, de az is lehet, hogy egy nagyon jó új barátra lelnek.





