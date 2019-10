Napi horoszkóp - 2019. október 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma rettentően érzékeny lesz. Úgy érzi, mindenki magát támadja, vagy legalábbis magán akarja levezetni a feszültségét. Az utóbbi még sajnos elő is fordulhat, de senki sem azért teszi, amit tesz, mert gondjuk lenne magával vagy rosszat akarnak. Egyszerűen feszültek, türelmetlenek és magán élik ki magukat. Okosan teszi, ha ma semmit sem vesz a szívére, nem jegyez meg, hanem elsétál mások megjegyzése mellett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azt veheti észre, hogy környezete sehogy sem érti a szándékait. Ez valószínűleg azért is van így, mert nem tiszta maguk között a kommunikáció és könnyen félreértik egymást. Ma tudatosan kell törekednie arra, hogy tiszta kommunikációt folytasson. Minden információt ellenőrizzen, semmit se vegyen készpénznek, így elkerülheti, hogy kellemetlenség érje. Ön is fogalmazzon egyszerűen, érthetően!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármilyen döntést is kellene ma meghoznia, mindenképpen kérjen gondolkodási időt, semmit se kapkodjon el. Ma nem képes tisztán látni a helyzetét, sem elég megfontoltan, nyugodtan gondolkodnia, úgyhogy halassza el a fontosabb döntések meghozatalát. Ezért ne is hagyja, hogy kierőszakolják magából a döntést, de azt se engedje, hogy esetleg megpróbálják Önt befolyásolni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma már igencsak nehezére esik koncentrálni. Fejben már valahol máshol jár és élvezi a hétvégéjét. Ám tetszik vagy sem, ma még szembe kell néznie a kihívásokkal, így erőt kell vennie magán. Nem kell túlfeszítenie a húrt, de végezze el a feladatait, és legalább eredményes hetet tudhat a magáénak. Ám a munkaidő után már átadhatja magát a pihenésnek, tegye meg végre azt, amire igazán vágyott!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ügyeljen arra, hogy ma minden körülmény között csak a tisztességes, egyenes megoldásokat válassza. Vagyis semmi esetre térjen le a helyes útról. Még ha könnyebben, gyorsabban is szerezhetne meg valamit, akkor se kockáztasson. Talán azt hiszi, minden lehetséges veszélyfaktorral képben van, de sajnos könnyen az ellenkezője derülhet ki. Maradjon fair, hiszen Ön sem örülne, ha más jutna csalás árán ahhoz, amire Ön vágyik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A mai nap különösen aggódik az anyagi helyzete miatt. Talán azért, mert már pénzszűkében van, vagy azért, mert egy váratlan kiadás aggodalomra ad okot. Esetleg az a problémája, hogy nem figyelt eléggé és több pénzt adott ki a kezéből a kelleténél. Nem szabad, hogy emiatt egész nap rossz kedve legyen, mert képtelen másra gondolni, csak az anyagi helyzetére. Inkább tanuljon a helyzetből, hogy legközelebb ne fordulhasson elő.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ez a maga napja! Ma minden szerencsésen, kedvezően alakulhat, amibe csak belevág. Nem kell mindjárt nagy dologra gondolnia, sőt, még előnyösebb is, ha kicsiben gondolkozik, mert úgy biztos lehet a siker. Tökéletes ez a nap ahhoz is, ha magára szánna időt, éppen ezért bátran lepje meg magát apró figyelmességekkel vagy csináljon olyan dolgokat, amikhez igazán kedve van.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Elönti annak a vágya, hogy valamit tanuljon. Szeretné tovább képezni magát, hogy jobban érezze magát vagy hogy esetleg szakmát váltson. Ám nem biztos abban, hogy mit is szeretne tanulni. Ne kapkodja el ezt a kérdést, hanem körültekintően járja körbe. Ha elég időt szán a kérdés megválaszolására, akkor meg fogja találni, amihez igazán lenne kedve és nem pusztán egy fellángolás, amivel rövid időn belül fel is hagy.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nemcsak Ön, hanem a környezete is érzékenyebb a szokottnál, ami miatt vitákra kell számítania. Legyen türelmes és megértő másokkal, hiszen ma Ön is hozza a formáját és mivel kicsi annak az esélye, hogy teljesen elkerüljék egymást, ezért csak a megértés marad a környezetével szemben. Vigyázzon, mert még a közeli szeretteivel is összerúghatja a port, ami jócskán meghatározná a hétvégjüket.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vár még Önre egy-két probléma, megoldásra váró feladat, de szerencsére gond nélkül sikerül mindegyikkel megküzdenie. Elégedett lehet a mai, sőt, a heti teljesítményével. Ön is érzi, hogy valami megváltozott Önben, mert most optimistán tekint a nehézségekre és nem veszíti el a fejét, ha akadályba ütközik. Vagyis megéri bizakodónak és pozitívnak lennie, úgy minden egyszerűbb és könnyebb lesz!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Sikerül mindennel végeznie, amivel csak szeretne, így teljes nyugalomban adhatja át magát a hétvégének. Nemcsak munkahelyi feladataival végez időben, hanem ügyes-bajos elintéznivalóival, de talán még a ház körüli teendőkkel is. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a hétvége maximális pihenéssel teljesen és semmire se legyen gondja. Már ma este is élvezheti erőfeszítéseinek gyümölcsét.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma roppant reálisan látja a helyzetét. Máskor törekszik arra, hogy kicsit színesítse a dolgokat és igazán meglássa a jó dolgokat, de ma mindent olyannak lát, amilyen. Nem is baj, hogy néha lejön a földre, mert így időről-időre sokkal gyakorlatiasabb lehet és sikeresebben látja el a feladatait. A tudatos döntések is meghozzák majd gyümölcsüket és még Önnek is be kell majd vallania, nem is olyan rossz az, ha nemcsak rózsaszínszemüvegen át nézi a világot.

