Napi horoszkóp - 2019. október 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben ma döntést kíván hozni, akkor csak is a saját feje után menjen. Ugyanis barátai, szerettei megpróbálhatják befolyásolni, de az nem lenne szerencsés. Hallgassa meg, mit gondolnak, de az Öné kell, hogy legyen a végső szó. Ugyanakkor a csillagok arra intik, hogy jobb lenne, ha nem a megérzéseire, hanem az ész érvekre hallgatna. Vagyis tudni fogja, mi a helyes döntés.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos, mert ma egy kicsit többet költhet a kelleténél, és igencsak meg fogja érezni annak az összegnek a hiányát. Ne essen túlzásokba. Szó sincs arról, hogy mindig csak a legszükségesebbeket vegye, bátran kedvezzen magának, de ne vigye túlzásba a költekezést. Tudjon nemet mondani egy sokadik lehetőségre és fékezze meg magát. Még akkor is, ha másnak szeretne kedveskedni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában szörnyen fáradtnak érzi magát. Nincs energiája ahhoz, hogy munka után még a barátaival szórakozzon, sokszor még talán a családjára is alig van energiája. Éppen ezért ne is erőltesse azt, ami nem megy, munka után menjen haza és adja át magát a pihenésnek. A ház körüli feladatok is megvárják, nem kell folyton tüsténkednie vagy nyugodtan bízzon egy-két feladatot szeretteire.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Mostanában nagyon feszült és stresszes. Okosan tenné, ha megfogadná azokat a tanácsokat, amiket másoknak is szívesen ad. Így legalább hitelt adhat a szavainak. De most nem az a fontos, hogy mások higgyenek Önnek, hanem, hogy ne hagyja azt, hogy a stressz teljesen eluralkodjon az életén. Nemcsak azért, mert kikezdheti az egészségét, hanem mert megmérgezheti a kapcsolatait.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Újabban teljesen a munkájának él. Vigyázzon, mert nemcsak az egészsége láthatja ennek a kárát, hanem a kapcsolatai is. Nem jó, ha hazaviszi a munkáját vagy túl későn ér haza és nem tölt minőségi időt a szeretteivel. Akármennyire is fontos legyen a pénz vagy a karrier, ne feledkezzen meg róluk. Ami az egészségét illeti, nem ártana arra is jobban odafigyelnie, pláne, ha már kellemetlen tüneteket tapasztal.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nincs azzal baj, hogy jót akar másoknak, de gyakran hajlamos arra, hogy szabályosan belefolyjon mások életébe. Előszeretettel osztogat tanácsokat kérés nélkül is, és talán nem veszi észre, de próbálja őket befolyásolni, megmondani nekik, mit tegyenek. Ne lepődjön meg azon, ha megorrolnak ezért. Jobb volna, ha több teret hagyna nekik, és csak akkor sietne a segítségükre, ha kérik.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Olyan hír juthat a fülébe, ami miatt meg kell változtatnia a következő napok programjait, ugyanis akad egy halaszthatatlan, sürgős feladat vagy probléma, ami nem tűr halasztást és mielőbb meg kellene oldania. Nem kell kétségbeesnie, nem olyan szörnyű a helyzet, mint amilyennek tűnik, de kétségkívül foglalkoznia kell a dologgal. Nyugodtan kérjen segítséget, nem kell mindig mindent egyedül megoldania.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nagyon érzékeny mostanában és egyre inkább nehezére esik visszafognia magát. Ám ez nem ok arra, hogy elküldjön másokat melegebb éghajlatra vagy megbántsa őket. Jobban tenné, ha inkább elvonulna addig, amíg lehiggad, de semmi esetre másokon vezesse le a feszültségét, mert azt később csak megbánná. A mindennapokban is kellene valamit alkalmaznia, ami pozitív és nyugtató hatással lenne háborgó lelki világára.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nyugtalanító és egyben bosszantó híreket kap a munkahelyén. Az lenne a legcélszerűbb, ha mielőbb kinyomozná, mennyi az igazságtartalmuk, mielőtt teljesen kiakad vagy bármiféle lépésre szánja el magát. Lehet, hogy egyáltalán nem igaz vagy csak részben, jobban teszi, ha nem alapoz csak úgy a hallottakra. És ami nagyon fontos, addig ne is adja tovább, amit hallott, nehogy akaratán kívül kellemetlenséget okozzon másnak.





Ma szinte semmivel sem lesz megelégedve, pedig kifejezetten sikeres, eredményes nap elé néz, de Ön mégis úgy fogja megélni, mintha minden totális kudarc lenne. A környezete is csak csodálkozik, hogy mégis mi ütött magába. Lehet, hogy nem hatalmas eredmények, de a siker az siker. Ne feledje, aki a kicsit nem becsüli, a nagyot sem fogja, úgyhogy próbáljon már egy kis örömöt érezni!

BAK: (december 22 - január 20.)



Egyes kollégái irigyek lehetnek Önre az elért sikerei miatt. Ne lepődjön meg azon, ha megpróbálják magát kritizálni. Ugyanakkor ahelyett, hogy emiatt rossz hangulata lenne, inkább legyen büszke magára. Viszont arra tényleg ügyeljen, hogy ne változzon meg a viselkedése és ne vonja ki magát teljesen a csapatból, illetve véletlenül se nézze le őket, mert így csak azt éri el, hogy elfordulnak magától.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Jó lenne, ha este kimozdulna kicsit a párjával vagy a barátaival. Hét közben is lehet élni! Arról nem is szólva, hogy igenis szüksége lenne arra, hogy kikapcsolódjon. Mostanában csak a munka körül forog az élete, nem ártana, ha magára is gondolna. Egy laza esti kiruccanás aligha fogja megzavarni a napi rutinját, ellenben nagyon is feldobhatja a lelki világát és könnyebben viselné el a hátralevő pár munkanapot.

HALAK: (február 19 - március 20.)



