Napi horoszkóp - 2019. október 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik kollégájával eddig nem volt túl jó viszonya vagy pedig szinte egyáltalán nem is volt. Ez ma megváltozhat, ugyanis a sors úgy hozza, közelebb kerülnek egymáshoz. Egy közös feladat vagy téma kapcsán jobban megismerhetik egymást és azt sem tartják kizártnak, hogy akár barátok is lehetnek. Tanuljon az esetből, hogy érdemes mindenkit megismerni azelőtt, hogy képet alkotna róluk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megéri ma átadnia az irányítást a kedvesének vagy legalábbis a szeretteinek. Úgyis mindig Ön hozza a döntéseket, maga irányít és sokszor elege is van belőle. Ma végre lehetősége nyílik arra, hogy egy kicsit megpihenjen és másra bízza a döntéseket. Meg fogja látni, kellemesen fog csalódni abban, akire az irányítást bízta és most egy jó ideig élvezheti is az előnyeit. Csak vigyázzon, hogy ne szóljon bele túl sokat abba, hogy a másik miként csinálja!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Munkahelyén aggasztó pletykát hallhat, ami Önre is hatással lehet. Nem tudja kinek higgyen és mit, emiatt pedig rettentően nyugtalan. Az lenne a legjobb, ha maga járna utána a dolgoknak, így elkerülheti, hogy rossz vagy fél információ kerüljön a birtokába. Ráadásul, ha valóban beigazolódna, akkor még mindig elég ideje lesz arra, hogy lépjen, amennyiben szükségét látja.

RÁK: (június 22 - július 22.)

A napokban egyre többször gondol arra, hogy kellene valamit tanulnia. Szeretné fejleszteni a képességeit vagy akár pallérozni az elméjét. Ne csak álmodozzon róla, hanem nézzen körül, hogy milyen lehetőségei vannak! Az sem kizárt, hogy a munkahelyén is díjaznák, de legalábbis meglenne az előnye annak, ha hajlandó lenne tanulni. De olyat válasszon, amit igazán szeretni fog és hajlandó lesz csinálni!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Azok a feladatok, amiket eddig elhanyagolt vagy szándékosan próbált a szőnyeg alá söpörni, hirtelen a nyakába szakadhatnak. Meg se próbálja visszasöpörni őket a szőnyeg alá, ugyanakkor az sem lenne szerencsés, ha kétségbeesne, és gondolkodás nélkül beleártaná magát mindenbe, hogy mielőtt letudhassa a felmerült feladatokat. Inkább kezdjen nekik egyesével, mert akkor legalább biztos, hogy a végükre fog érni.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egész nap csúszásban lesz. Nemcsak a munkahelyéről meg a különböző találkozókra késhet el, hanem a feladataival is elcsúszhat. Ma egész nap türelmet meg egy kis időt fog kéregetni a környezetétől. Nyilvánvaló az oka annak, hogy került ebbe a slamasztikába, úgyhogy tanuljon belőle a jövőre nézve. Ugyanakkor szerencsére valaki a segítségére siet és általa könnyebben, gyorsabban fog haladni.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Érdemes ma nyitottnak lennie a kollégái felé. Ne zárkózzon el előlük, hanem próbáljon meg beszélgetést kezdeményezni, barátkozni. Önnek is jobb lenne, ha szövetségesek, semmint ellenségek vennék körbe nap, mint nap. Nem gondolja, hogy lehet magukban közös, pedig kellemes csalódás érheti egyik-másik kollégájával szemben. Annyi a titok, hogy Önnek kell megtennie a kezdő lépést.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Fájó kritikát kaphat a munkahelyén, de talán még a barátaitól is és ez egész napra lelombozhatja. Persze az sem lenne jobb, ha simám megrándítaná a vállát és nem törődne vele, ugyanis maga is jól érzi, hogy ezzel bizony kellene foglalkoznia, mert van benne igazság. Csak éppenséggel kevéssé érinti jól a dolog. Vegyen erőt magán és tartson egy kis önvizsgálatot!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Tökéletes ez a nap arra, hogy időt szakítson régi barátaira vagy rokonaira, azokra, akikkel rég találkozott és már hiányolják magát. Ne keressen további kifogásokat, hanem lepje meg őket, hogy találkozót kér tőlük vagy legalább egy jót beszélgetnek telefonon. Önnek is jót fog tenni, hogy ápolja a kapcsolatait, rengeteg pozitív energiát, megerősítést kaphat tőlük, amikre most nagy szüksége lehet.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma lehúzza az időjárás, a környezete, talán eleve bal lábbal kelt fel, de semmihez sincs kedve és mindenből elege van. Ha nem akar egész nap ebben a hangulatban lenni, akkor motiválja kicsit magát! Dobja fel a hangulatát egy finom süteménnyel, kávéval, legyen magához kedves. Lepje meg magát egy kis aprósággal, és figyelje meg, hogy máris színesebben fogja látni a napját.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Újra azokkal a feladatokkal kell szórakoznia, amiket egyszer már elvégzett. Azt hitte, hogy sikerült őket lezárnia, de sajnos az ellenkezője derülhet ki, mert rosszul csinált valamit vagy legalábbis hiányosan végezte el a feladatot. Ahelyett, hogy ezen puffogna, figyeljen oda arra, hogy ezúttal már úgy csinálja, hogy többet ne keljen vele foglalkoznia. Ha kell, inkább kérje olyan segítségét, akinek van benne tapasztalata.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ezen a napon felül az érzelmi hullámvasútra és óráról-órára változhat a hangulata. Vigyázzon, hogy ne azokba marjon bele, akik kedvesek Önnek, és próbálnak magának segíteni. Ugyanakkor nem kérdés, hogy ne ma akarjon fontos döntéseket hozni, mert nem járna jól. Igyekezzen nem menni kedvese agyára a kitöréseivel vagy pedig a szeretetmániájával. Találjon ma magának valami olyan elfoglaltságot, ami megnyugtathatja!





