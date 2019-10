Napi horoszkóp - 2019. október 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Előkerül egy régi barátja vagy akár exe a múltjából. Mindenáron barátkozni szeretne Önnel vagy akár ismét szerelmi kapcsolatba bonyolódna Önnel, ám maga egyik verzióra sem vágyik. Ha már terhesnek érzi a viselkedését, akkor nyugodtan adja a tudtára. Nem kell semmi olyanba belemennie, amibe nem szeretne. Rendezzék el a kapcsolatukat vagy nosztalgiázzanak kicsit, és utána el is válhatnak az útjaik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ha tanácsra vágyik, fogadja el annak a lehetőségét, hogy olyat hall, ami nem lesz az ínyére. Vagyis ne azért kérjen, hogy megerősítést kapjon vagy, hogy azt mondják Önnek, amit hallani szeretne. Könnyen megeshet, hogy pont azt fogja hallani, amit a legkevésbé szeretne és mondatni kiábrándító tanácsot kaphat. Nem érdemes ezért összevesznie azzal, akihez fordult, hiszen ő csak őszinte volt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mindenáron szeretné elkerülni, hogy valakivel konfrontálódjon. Csakhogy, ha nem teszi meg, sosem fog magával úgy bánni, ahogy megérdemelné, és mindig megpróbál átlépni magán vagy egyenesen Önre lépni. Bármennyire is nem akarja tudomásul venni, az egyetlen megoldás az, ha egyszer igenis beleáll egy bizonyos helyzetbe, vitába és nem próbál menekülni előle. Legyen diplomatikus és közben vállalja a kockázatot!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha szeretne fejlődni vagy előrelépni a karrierjében, akkor érdemes szétnéznie, milyen lehetőségei vannak, mert akár a munkahelyén belül vagy azon kívül, de remek előrelépési lehetősége adódhat. Ezért is lehet ajánlatos szóvá tenni elképzeléseit felettesének, mert még az is lehet, hogy egy varázsütésre teljesíti kérését. De ismerősei által is a fülébe juthatnak a hasznos információk, hogy hol és kinek ajtaján érdemes kopogtatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csodálatos hangulatban lesz egész nap. Jó kedve határtalan, mindenkivel kedves és barátságos. Meg is lepi vele a környezetét. Ugyanakkor egyesek azon fognak dolgozni, hogy valamiképp elrontsák a kedvét és megpróbáljanak keresztbe tenni Önnek. Ne hagyja, hogy sikerrel járjanak! Ez ma remek gyakorlási lehetőség lehet Önnek, és tesztelheti, hogy mennyire tud uralkodni magán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, mert ma hajlamos lehet arra, hogy szükségtelenül túlbonyolítsa a dolgokat. Túlságosan részletekbe menően igyekezhet elvégezni egy-egy feladatot. Jobban teszi, ha nem felületesen, de nem is egészen szőrszálhasogatóan próbálja meg elvégezni a feladatait és igyekezzen másokat sem kikergetni a világból az aprólékosságával. Törődjön a saját dolgaival és ne másoknak igyekezzen megmondani, hogyan végezzék a feladatukat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ez lehet az a nap, mikor végre meglátja munkájának gyümölcsét. Megérte annyit fáradoznia, mert hamarosan célba ér. Már úton van a vágyott siker, akár karrierrel, akár a szerelmi életével kapcsolatos dolog legyen. De az is megeshet, hogy a lakásfelújítás végét látja, ami ugyanolyan örömmel tölti el, mint bármi más. Viszont ne találjon ki egyből új feladatot magának, előbb pihenjen kicsit! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Olyan helyzetbe kerülhet, amivel kapcsolatban erős kétségei vannak afelől, hogy képes lesz-e megbirkózni vele. Már-már azon tanakodik, hogyan kerülje meg vagy kérjen hozzá segítséget, de végül úgy alakulnak a dolgok, hogy sikerül megoldania. Saját magát is meglepi, hiszen új képességeiről szerezhet tudomást, miközben rendesen meglepődik azon, mi mindenre képes, ha valamit igazán akar. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Érthető, hogy senki sem akar megbántani, de sajnos van, amikor a kegyes hazugság meg az elhallgatás már a saját életének a rovására mehet. Éppen ezért ma erőt kell vennie magán, és őszintének kell lennie. Bízzon a másik félben, hogy vevő lesz az őszinteségére. Talán ez kell ahhoz, hogy a kapcsolatuk felfrissüljön vagy akár helyrejöjjön. Ha nem teszi meg, azzal csak azt éri el, hogy még jobban eltávolodnak egymástól. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma elő kell vennie a kreatív énjét, ha szeretné megoldani a magára váró feladatokat. Nyugodtan használjon új módszereket, legyen kicsit vállalkozó szelleműbb. Ne mindig a biztonságos, jól bevált módszereket akarja használni. Próbálja ki az új utakat, vagy merjen saját módszereket kitalálni. Emellett éleslátásnak köszönhetően olyan dolgokat is felfedezhet, amivel előre lendítheti bizonyos problémák megoldását. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Az lesz ma a legnagyobb baja, hogy nem szólhat bele valamibe, amibe nagyon szeretne. Valaki mással történnek bizonyos dolgok és nagyon szeretne neki tanácsot adni, vagy esetleg a helyében lenni, hogy kipróbálhassa magát. Mivel nincs erre lehetősége, akármilyen nehéz is legyen, csendben kellene maradnia. Hagyja a másikat érvényesülni vagy legalábbis tapasztalni. Várja meg, amíg magától fordul Önhöz. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma Ön lehet a munkahelyén a társaság szíve-lelke. Mindenki maga körül forog, figyelnek arra, amit mond és nevetnek a viccein. Sokkal többen kedvelik, mintsem azt remélni merte volna. Nyugodtan adja önmagát, mutassa meg laza és vicces énjét. Ha nem megy a munka rovására, felettesei is értékelni fogják magát! Viszont ha valaki tanácsért fordul Önhöz, kétszer is gondolja meg, hogy mit javasol! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp